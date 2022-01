Grosseinsatz mit 160 Personen: Wohnhaus und Stall in Schwellbrunn abgebrannt

Am frühen Montagmorgen hat ein Wohnhaus mit angrenzendem Stall in Schwellbrunn (AR) gebrannt. Insgesamt 160 Einsatzkräfte kämpften vor Ort gegen die Flammen. Der Schaden an den beiden Gebäuden beläuft sich auf rund 750’000 Franken. Menschen oder Tiere wurden keine verletzt.