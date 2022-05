Amsterdam: Männer prügeln sich im Flugzeug – alle festgenommen

Nach der Landung am Flughafen Amsterdam kam es an Bord einer «KLM» -Maschine am Donnerstag zu einer Schlägerei. Videos zeigen, wie sechs junge Männer aufeinander einschlagen, während das Bordpersonal noch versucht, die Gruppe zu beruhigen. Die sechs Briten wurden nach der Ankunft festgenommen.

06.05.2022, 15.39 Uhr