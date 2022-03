Aargauerin betreut Ausstellung über Frauen im Alpinen Museum

Die Wohlerin Michelle Huwiler ist Historikerin und betreut die Sammlung im Alpinen Museum der Schweiz in Bern. Im Video erzählt sie, warum das Thema «Frauen am Berg» ein Herzensthema ist und warum das «Necessaire von Frau Brönnimann» sie am meisten fasziniert.

23.03.2022, 05.00 Uhr