Kapo Aargau stellt Kokain im Wert von 2 Millionen Franken sicher

Aargau Kantonspolizei stellt Kokain im Wert von 2 Millionen Franken sicher – mutmassliche Täter in mehreren Kantonen festgenommen Die Kantonspolizei Aargau hat einen ganzen Drogenring gesprengt und dabei Kokain im Wert von 2 Millionen Franken sichergestellt. Die Polizei hat 4 Personen in den Kantonen Aargau, Solothurn und Luzern festgenommen. 08.03.2022, 09.10 Uhr

Die Kantonspolizei Aargau konnte rund 20 Kilogramm Kokain sicherstellen und sprengt damit einen ganzen Drogenring, der sich über mehrere Kantone erstreckt. «Das ist sicher ein bedeutender Fund», sagt Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, gegenüber TeleM1.

Zum erfolgreichen Fund kommt es, nachdem die Polizei einen Drogenkurier an der Grenze festnehmen kann. Die Spuren führen schliesslich Ende Februar zu zwei Schweizern und zwei Kroaten. Die Polizei verhaftete die mutmasslichen Drogenhändler bei zeitgleichen Hausdurchsuchungen in den Kantonen Aargau, Solothurn und Luzern. Sie sind nun in Untersuchungshaft.

«Wir dürfen nicht die Illusion haben, das ganze nun trockengelegt zu haben», sagt Graser weiter. Das sei nur die Spitze des Eisbergs, auch im Kanton Aargau laufe da noch Einiges. (gue)