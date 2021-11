Zwei Aargauer Polizisten mussten sich vor Gericht behaupten

Eine Polizistin der Kantonspolizei Aargau stand am Dienstag in Aarau vor Gericht, weil sie laut Staatsanwaltschaft ihren Berufskollegen nicht zur Anzeige brachte. Auch in Lenzburg stand am selben Tag ein Polizist vor Gericht. Er soll einen Fahrradfahrer als charakterlos und niveaulos betitelt haben. Beide Beamten wurden vom Gericht in Aarau und in Lenzburg freigesprochen.

17.11.2021, 10.57 Uhr