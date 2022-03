In der Aarauer Stadtbibliothek sind neu Pflanzensamen erhältlich

Artenvielfalt fördern: In der Stadtbibliothek kann man neu auch seltene Pflanzensamen mitnehmen

Ein Buch ausleihen und gleich noch ein paar seltene Pflanzensamen mitnehmen und so einen Beitrag für die Artenvielfalt leisten: Dies ist seit kurzem in der Stadtbibliothek Aarau möglich. So funktioniert die Saatgut-Bibliothek.