«Die einzig richtige Entscheidung»: Putin verteidigt Ukraine-Angriff am «Tag des Sieges»

Russland feiert am 9. Mai den 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Der russische Präsident Wladimir Putin verteidigte in Moskau den «Militäreinsatz» Russlands in der Ukraine. Bei der Parade marschieren traditionellerweise rund 11’000 Soldaten.