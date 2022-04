Schweizer Piloten umrunden die Erde mit nachhaltigem Benzin

In 111 Tagen haben die beiden Schweizer Piloten Robin Wenger und Matthias Niederhäuser die Welt umrundet. Es ist die erste Weltumrundung eines Kleinflugzeugs mit nachhaltigem Benzin. Am Freitag ging diese nun mit der Landung am Flughafen Zürich zu Ende.

22.04.2022, 15.07 Uhr