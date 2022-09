Zürich - Tram kollidiert mit Person beim Albisriederplatz

Beim Albisriederplatz kam es am Samstagmittag zu einer Kollision zwischen einem Tram der Linie 2, das stadtauswärts unterwegs war, und einer Person. In der Folge war die Strecke zwischen Albisriederplatz und Letzigrund zeitweise für den Trambetrieb in beide Richtungen gesperrt.

24.09.2022, 13.28 Uhr