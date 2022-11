Am Dienstagabend hat eine Wohnung in Wädenswil Feuer gefangen. Dabei kam eine Person ums Leben. Am Tag danach wird das Ausmass der Schäden vor Ort sichtbar. Anwohner und Nachbarn zeigen sich schockiert über die Ereignisse der vergangenen Nacht.

09.11.2022, 12.50 Uhr