Brandstiftung möglich: Feuer in Scheune in Rafz (ZH) verursacht grossen Sachschaden

In der Nacht auf Donnerstag ist in einer Scheune am Ortsrand von Rafz ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der mit Holzprodukten gefüllte Bau komplett niederbrannte. Nach ersten Erkenntnissen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.