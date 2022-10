Personenzug rammt Bus auf Bahnübergang – und zerteilt diesen in zwei Hälften

Am Montag haben Autofahrer in der niederländischen Gemeinde Bergen op Zoom beobachtet, wie ein Zug einen leeren Bus mit voller Geschwindigkeit erfasste. Videos zeigen, wie der Bus dabei in zwei Hälften zerrissen wird. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.