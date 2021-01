Brennender Stromverteiler löst in Bern ein regelrechtes Feuerwerk aus

Am Dienstagabend geriet auf dem Viktoriaplatz in Bern ein unterirdischer Stromverteiler in Brand. Dabei kam es zu einen eigenartigen Spektakel: Das Video eines Tele-Bärn-Zuschauers zeigt, wie der Kasten einem Feuerwerk gleich funkt und knallt.