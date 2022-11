Jürg Soldan verkauft seit fast 50 Jahren Heisse Marroni in Horgen. Nun hat er sich entschieden, die Leitung seines Standes an der Bahnhofstrasse abzugeben. Ihm war es sehr wichtig, dass seine Nachfolge das Marroni braten genau so liebt wie er es tut.

29.11.2022, 17.33 Uhr