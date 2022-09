Embrach ZH - Im Kreisel Kontrolle über Fahrzeug verloren: 52-Jähriger bei Selbstunfall verletzt

Zum Unfall kam es am Freitag gegen 16.45 Uhr. Ein Mann fuhr von Bülach Richtung Embrach als er bei einem Kreisel die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er geriet über die Gegenfahrbahn auf den Kreisel, kollidierte in der Folge mit mehreren Verkehrseinrichtungen bis das Fahrzeug in einer Strassenlaterne zum Stillstand kam.

24.09.2022, 13.31 Uhr