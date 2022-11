Nach dem Austritt von Ammoniak aus dem Kühlsystem einer Gemüse verarbeitenden Fabrik in Dällikon sind am Samstagmorgen rund 180 Mitarbeitende aus einem Gebäude gerettet worden. Sieben Angestellte mussten zur Kontrolle vorübergehend in Spitäler gefahren werden.

19.11.2022, 17.11 Uhr