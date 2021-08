Das Zuger Kantonalschwingfest von Gang zu Gang

Zuger Kantonalschwingfest Der Zuger Marco Reichmuth startet mit zwei Siegen – Bieri und Schuler trennen sich Unentschieden In Baar findet am Sonntag das Zuger Kantonalfest statt. Im 2. Gang treffen die beiden Mitfavoriten Christian Schuler und Marco Reichmuth aufeinander. Das Duell endet mit einem Gestellten. Claudio Zanini Aktualisiert 15.08.2021, 10.18 Uhr

In Baar sind am Sonntag keine Zuschauer zugelassen. cza

2. Gang

In der Spitzenpaarung des 2. Gangs treffen Christian Schuler und Marcel Bieri aufeinander. 2017 standen sich die beiden im Schlussgang am Zuger Kantonalen gegenüber. Bieri feierte damals seinen ersten Kranzfestsieg. Heute gibt es in diesem Duell aber keinen Sieger, der Gang endet gestellt.