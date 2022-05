Zuger Kantonales: Joel Wicki und Matthias Herger feiern Co-Sieg

Zuger Kantonalschwingfest «Man sieht, wie nahe Sieg und Niederlage beieinanderliegen»: Joel Wicki verliert überraschend – und gehört am Ende zu den Gewinnern Für Joel Wicki läuft das Zuger Kantonale in Baar nach Plan. Doch dann bringt der 5. Gang die Spannung zurück. Wicki unterliegt Marco Ulrich, revanchiert sich aber wenig später im Schlussgang. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 01.05.2022, 20.19 Uhr

Die Freude ist gross, der Lerneffekt wohl auch: Joel Wicki. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Baar, 1. Mai 2022)

Vielleicht lag es an Joel Wicki, vielleicht an der Entscheidung im Schweizer Eishockey, die später in knapp 3 Kilometer Luftlinie Entfernung fallen sollte: Doch dieses Zuger Kantonalschwingfest in Baar verlor schon zu Beginn des Nachmittags die Brisanz. Joel Wicki zog an der Spitze einsam seine Kreise, während sich die Gespräche auf der Tribüne immer mehr Richtung Bossard-Arena verlagerten. EVZ-Fan-Artikel und Edelweiss-Hemden hielten in etwa die Waage.

Begonnen hatte der Auftakt in die Kranzfestsaison typischerweise verhalten. Viele Mitfavoriten taten sich schwer. Mike Müllestein und Benji von Ah starteten gegeneinander mit einem Unentschieden. Andi Imhof musste sich mit einem Gestellten gegen Dominik Waser begnügen. Waser war der nominelle Zuger Leader, nachdem Pirmin Reichmuth, Marcel Bieri oder auch Noe van Messel Forfait geben mussten.

Doch einer hatte bereits in den Morgenstunden seine Betriebstemperatur gefunden: Joel Wicki. Er wuchtete mit seinem ersten Kurzzug an diesem Tag Christian Schuler auf den Boden. Schuler konnte sich zwar befreien, fand aber in der Folge trotzdem kein Rezept. Mit dem zweiten Versuch kam Wicki schliesslich zum Sieg.

Ulrich: «Es ist überdurchschnittlich gut gelaufen für mich»

Von den fünf angetretenen Eidgenossen verabschiedeten sich vier bald einmal aus dem Rennen um den Schlussgang. Benji von Ah verlor im zweiten Gang gegen den Luzerner Urs Riebli und verpasste am Ende sogar den Kranz. Christian Schuler verlor im 5. Gang gegen Matthias Herger. Andi Imhof stellte zweimal, Mike Müllestein sogar dreimal. Und von denen, die mit Wicki mithalten konnten, schien keiner in der Lage, eine ernsthafte Gefahr zu werden.

Marco Ulrich sorgt gegen Joel Wicki für Aufsehen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Baar, 1. Mai 2022)

Als sich am Nachmittag die Sonne zeigte und die einen oder anderen gedanklich bereits auf dem Eis waren, holte der Schwyzer Marco Ulrich die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Gegenwart zurück. Ulrich besiegte Joel Wicki mit einem klugen Konter. Er nahm den Schwung eines gefährlichen Angriffes von Wicki direkt mit und legte den Sörenberger auf den Rücken. Für Ulrich war es der allererste Sieg gegen einen Eidgenossen. Der 24-jährige aus Gersau wollte die Leistung aber nicht überbewerten. «Es ist heute überdurchschnittlich gut gelaufen für mich. Ich wäre ja schon mit dem Kranzgewinn zufrieden gewesen», sagte er.

Herger gehört am Ende auch zu den Siegern

Mit seinem Coup sorgte Ulrich dafür, dass auf den Rängen wieder das Schwingen zum Thema wurde. Denn nun rätselte man darüber, wer nun in den Schlussgang vorstossen könnte. Die Konstellation wurde verkompliziert: Wicki, Ulrich und der Urner Matthias Herger standen nach fünf Gängen punktgleich an der Spitze. Herger sorgte im fünften Gang für einen Farbtupfer, indem er Christian Schuler mit einem äusseren Haken aushebelte. Herger bekam eine 10, Ulrich eine 9,75 und Wicki eine 8,50.

Damit kam es zum Zusammenschluss, alle drei hatten ein Total von 48,50. Und in einem solchen Fall sorgt das technische Regulativ für Klarheit – oder eben auch nicht. Im Reglement heisst es: «Weisen mehrere Schwinger die gleiche Punktzahl auf, bestimmt das Einteilungskampfgericht das Schlussgangpaar.» Es hätte für alle drei Schwinger Argumente gegeben. Wicki, der bis zum 5. Gang das Geschehen dominierte und Überraschungsmann Marco Ulrich bekamen den Vorzug.

Auch er darf jubeln: Matthias Herger aus Bürglen feiert den ersten Kranzfestsieg. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Baar, 1. Mai 2022)

Im Schlussgang nahm Wicki die Revanche an und sorgte bereits mit dem zweiten Angriff und noch vor Ablauf der ersten Minute mit Kurz für die Entscheidung. «Das wäre eigentlich auch der Plan im fünften Gang gewesen», sagte Wicki. «Ich war da vielleicht ein bisschen zu eng an ihm, so konnte er mich auf die Seite abdrehen. Man sieht sehr gut an diesem Beispiel, wie nahe Sieg und Niederlage beieinanderliegen.» Auch bei Wicki sind Siege nicht selbstverständlich, auch wenn es zuweilen den Eindruck macht. Die Zufriedenheit war gross beim Sörenberger, der Lerneffekt wohl genauso.

Matthias Herger, der nicht für den Schlussgang berücksichtigt wurde, gehörte am Ende dennoch zu den Gewinnern. Der Urner wurde Co-Sieger nebst Wicki.

Im Video: Die Zusammenfassung von Tele 1

Video: Tele1

