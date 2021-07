Würdigung: Manchmal, liebe Nicola Spirig, denke ich: du spinnst!

Würdigung der Olympia-Karriere Liebe Nicola Spirig, Deine Leistungen haben mich beeindruckt und berührt, auch wenn ich manchmal denke: ‹du spinnst!› Nach Gold und Silber gewinnt Nicola Spirig bei ihren fünften und letzten Olympischen Spielen in Tokio als Sechste im Alter von 39 Jahren auch noch ein Diplom. Sie ist damit eine der erfolgreichsten Schweizer Olympionikinnen bei Sommerspielen. Eine Würdigung.

Simon Häring, Tokio 27.07.2021, 18.06 Uhr

Nicola Spirig nach ihrem letzten Auftritt an Olympischen Spielen – ausgelaugt, aber glücklich. Keystone

Olympische Spiele haben es für mich so an sich, dass ich mich manchmal mit Sportarten beschäftigen darf, die sonst in meinem Alltag keine grosse Rolle spielen. Schiessen, Judo, Turnen oder auch Mountainbike gehören zum Beispiel dazu. Und das hat dann zur Folge, dass anderes zu kurz kommt, weil ich mich leider nicht vierteilen kann und mein Tag auch nur 24 Stunden hat, wovon ich einen Teil schlafend verbringen sollte.



Deshalb, liebe Nicola, verpasste ich leider Deinen Triathlon am frühen Dienstagmorgen, was mich ein wenig wurmte, als ich die Videos und Bilder Deines Zieleinlaufs sah und hörte, wie Du Deine Leistung beurteilst. Ein sechster Rang bei Deinen fünften und letzten Olympischen Spielen. Und das im Alter von 39 Jahren. Ich, und ich glaube, ganz viele andere auch - ziehen den Hut vor dieser Leistung. «Nicht so schlecht für eine Frau mit drei Kindern Zuhause», sagtest Du schelmisch. Und das war wieder so typisch für Dich: bescheiden, aber bestimmt.

Weil Du so auftrittst, geht leider oft vergessen, dass Du die erfolgreichste Schweizer Olympioniken der Geschichte bei Sommerspielen bist. Neben Hélène de Pourtales, Brigitte McMahon, Christine Stückelberger und seit Dienstag auch Jolanda Neff, bist Du eine von nur fünf Schweizerinnen, die bei Sommerspielen Gold gewonnen hat. Stückelberger gewann zwar mehr Medaillen, aber im Dressurreiten sind längere Karrieren möglich. Du gewannst Gold, Silber und nun auch noch ein Diplom.

Das Herzschlagfinale von London: Hier holt sich Nicola Spirig an den Olympischen Spielen 2012 die Goldmedaille im Triathlon. Sie gewinnt hauchdünn vor der Schwedin Lisa Nordén. Freshfocus

Du hast in Deiner Karriere ja eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Nicht nur einmal, sondern gleich mehrfach. Viele mögen es befremdlich finden, dass Du auch einmal eine EM (die du natürlich gewannst) als Vorbereitungsrennen bezeichnest. Die gleichen Menschen würden jetzt wohl sagen, sie könnten nicht verstehen, dass ausgerechnet Du, die ja alles gewonnen hat, sich nun über einen sechsten Platz freut.

Ich sehe das ein wenig anders: Erstens machst Du den Sport ja nicht für andere, sondern für Dich. Wir sind nur Zuschauer. Zweitens haben mir Deine Emotionen beim Zieleinlauf, bei dem es keine Zuschauer, sondern nur ein paar klatschende Helfer gegeben hat, wieder einmal gezeigt, wie sehr es Dir immer um den Sport und Deine Leidenschaft gegangen ist. Die Siege und die Emotionen sind sicher auch ein Ansporn gewesen. Aber mich hat vor allem diese Haltung beeindruckt und berührt.

Nicola Spirig freut sich beim Zieleinlauf über ihren 6. Platz und das damit verbundene Olympische Diplom. Keystone

In den letzten Wochen vor den Olympischen Spielen haben wir beiden regelmässig telefoniert und Du hast mir geschildert, was Dich beschäftig. Du hast mir und unseren Lesern damit Einblick in eine Welt gewährt, die uns manchmal fremd ist. Vermutlich hattest Du nicht immer Lust darauf, Du hast ja weiss Gott genug um die Ohren, spüren lassen hast Du mich das aber nie. Und ab und zu hast Du mir auch etwas anvertraut, bei dem Du mich gebeten hast, es nicht an die Öffentlichkeit zu tragen.

Für mich sind neben Deinen Siegen solche Erlebnisse und Begegnungen das, was mir von Dir in Erinnerung bleibt, und dafür bedanke ich mich. Wir wollen nun aber nicht voreilig in Wehmut versinken, denn Deine Sportlerkarriere geht ja weiter. Du willst einen Ironman in unter 8 Stunden absolvieren. Manchmal, das gebe ich gerne zu, denke ich mir bei diesen Leistungen: «Du spinnst doch!» Aber ich werde weiter Fragen stellen, Dir zuhören und mitschreiben. An dieser Stelle möchte ich Dir herzlich für deine beeindruckende Karriere bei Olympischen Spielen gratulieren.