Women: Inka Grings will bald wieder ein Männerteam trainieren.

Women's Super League Inka Grings – eine Frau will in den Männerfussball Die Deutsche war eine der bedeutendsten Figuren im internationalen Frauenfussball und arbeitete als Trainerin auch schon im bezahlten Männerfussball. Nun coacht sie die FCZ Frauen – und wartet auf die nächste Chance.

Inka Grings trainiert die Frauen des FC Zürich, möchte irgendwann mehr. Bild: KEY

In der Stimme von Inka Grings liegt etwas Entschiedenes. Sie sagt, sie beschäftige sich nicht mit anderen Dingen, ihre volle Konzentration gelte dem FC Zürich, in dem sie aktuell mit einem 100-Prozent-Pensum wirkt. Grings, 42-jährig, coacht das Frauenteam des FCZ, dem souveränen Leader der Women’s Super League, und sie leitet das Stürmertraining in der Nachwuchsakademie des Klubs. Sie, die einst eine der besten Stürmerinnen der Welt war: Grings war sechs Mal Bundesliga-Torschützenkönigin und dasselbe zwei Mal auch an der EM.

Grings stand als Spielerin ganz oben, ihr gelang eine Weltkarriere, und seit dem Rücktritt von 2014 arbeitet sie daran, als Trainerin an diese Erfolge anzuknüpfen. Der Weg ist holprig, aber das Zwischenergebnis kann sich trotzdem sehen lassen. 2019 übernahm sie das Männerteam des Regionallisten SV Straelen und war die erste weibliche Cheftrainerin in einer der vier höchsten Ligen Deutschlands.

Nach einem Jahr trat sie zurück, als überlegener Tabellenerster, inmitten der Pandemie, «um eine neue Herausforderung zu suchen». Doch sie hinterliess Spuren im Klub, der Präsident Hermann Tecklenburg sagte danach fast bewundernd, Grings rede die «raue Sprache des Fussballs» und lobte sie für ihr taktisches Geschick.

Grings war schon als Spielerin aussergewöhnlich

Ihr vor 15 Jahren verstorbener Vater brachte sie einst zum Fussball, diesem Sport, in den sie sich unsterblich verliebte. Grings galt schon als Spielerin als aussergewöhnlich ehrgeizig und tough, es sind Wesenszüge, die sie sich bewahrt hat. Straelen sollte eine Durchgangsstation sein auf dem Weg zum ultimativen Ziel: In einer grossen Liga einen Erstligaklub zu coachen. Grings hat den Männerfussball und dessen Auswüchse in den letzten Jahren immer wieder pointiert kritisiert:

«Im Männerfussball zählt nur Geld, Geld, Geld, Liga und Erfolge, egal ob es Sinn macht.»

Aber auch sie kann sich dieser Faszination nicht entziehen. Die Uefa-Pro-Lizenz hat sie längst, sie schloss den «Fussballlehrer»-Lehrgang zusammen mit dem heutigen Bayern-Coach Julian Nagelsmann ab. Doch anders als dieser muss Grings auf ihre Chance warten.

Das aktuelle Sprungbrett heisst Zürich, obwohl Grings vor vier Jahren gesagt hatte, in den Frauenfussball wolle sie nicht mehr zurückkehren. Nun coacht sie in einer Liga mit überschaubarem Niveau, die international kaum Beachtung findet und arbeitet mit Spielerinnen, die tagsüber einem anderen Beruf nachgehen, weil sie sonst nicht über die Runden kommen. Wie kommt’s? An einem sonnigen Augusttag sitzt Grings im Café neben dem Sportplatz Heerenschürli in Dübendorf und sagt: «Manchmal muss man im Leben Geduld haben. Ich hatte beim FCZ als Spielerin eine wunderbare Zeit und kann jetzt etwas zurückgeben».

Der Kontakt mit Zürich entstand zufällig

Der Kontakt nach Zürich entstand eher zufällig, im Februar wurde sie als Trainerin vorgestellt. Sie lobt den Arbeitgeber artig, der Austausch sei gut, auch mit dem Männer-Chefcoach André Breitenreiter. Aber natürlich gibt es Dinge, die sie in der bescheidenen Women’s Super League als bemühend einschätzt. Sie sagt: «Den Unterschied zur Bundesliga beispielsweise empfinde ich als gross.

Was das Niveau, die Infrastruktur und die Investitionsfreude angeht. In England beispielsweise realisieren die Klubs momentan immer mehr, dass es auch für den Frauenfussball einen Markt gibt. Ich wünsche mir dieses Bewusstsein auch in der Schweiz stärker.» Die Lichtblicke des Jahres 2021, die EM-Qualifikation des Nationalteams und die Champions-League-Teilnahme von Servette können da nur helfen.

Vielleicht können auch das Aushängeschild Grings und der FCZ ihren Teil zum Wachstum in der Schweiz beitragen. Aber die wahre Frage bleibt, wann ein Männerteam aus den ersten zwei Ligen sich traut, ihr eine Chance zu geben. Der Fussball ist auch im Jahr 2021 eine Männerdomäne – auch in Grings’ Heimat Deutschland.

Grings traut sich viel zu und hofft auf Veränderungen

Selbst in der Frauen-Bundesliga gibt es nur eine einzige Cheftrainerin, seit die Schweizerin Nora Häuptle beim SC Sand im April entlassen wurde. Grings hofft darauf, dass sich die Dinge ändern, sie bringt viel mit: Die Zielstrebigkeit, die Beharrlichkeit, die Qualifikationen, das Palmarès. Sie sagt, der Fussball sei für sie eine gute Lebensschule gewesen, bis hier hin: Sie wisse, wie man mit Versagensängsten auf dem Platz umgehen müsse, mit öffentlichem Druck auch. Wie sagt sie noch:

«Natürlich ist das manchmal schwierig zu verstehen. Dass es nicht einmal ansatzweise in Erwägung gezogen wird, so etwas zu wagen. Es kommt doch nicht darauf an, welches Geschlecht man hat, sondern ob man etwas von Fussball versteht. Und da kann ich gut mithalten, denke ich.»