Zerstörte Träume Diagnose Long Covid: Bei diesen Sportlerinnen rebellierte der Körper auf dem Weg zu Olympia Für Athletinnen und Athleten im Ausdauersport können die Spätfolgen einer Corona-Erkrankung verheerend sein. Gerade weil Leistungstraining oft kontraproduktiv ist. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 22.12.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Zustand von Mittelstreckenläuferin Selina Rutz-Büchel verbesserte sich erst mit der Impfung nachhaltig.

Die Schweizer Mittelstreckenläuferin Selina Rutz-Büchel hat wegen Long-Covid die Olympischen Spiele verpasst. Der 26-jährigen britischen Ruderin Oonagh Cousins ging es genauso. Auch die 32-jährige Hochspringerin Priscilla Loomis aus Antigua und Barbuda und die deutsche Kanutin Steffi Kriegerstein mussten ihre olympischen Träume diesen Sommer wegen den tückischen Langzeitfolgen der Viruserkrankung aufgeben.

Alle vier haben Gemeinsamkeiten: Sie hatten zum Zeitpunkt der Corona-Ansteckung noch keine Impfmöglichkeit. Die Symptome der Erkrankung in der Akutphase waren mild. Sie begannen nach der Erkrankung im Hinblick auf ihre Olympia-Ambitionen schnell wieder mit Leistungstraining. Die gesundheitlichen Probleme tauchten oft erst später und in Wellen auf. Und sie benötigten viele Monate, bis sich ihr Zustand wieder nachhaltig besserte.

Deutlich mehr Sportlerinnen sind betroffen

Es gibt sogar Beispiele aus dem Spitzensport, die auch nach mehr als einem Jahr seit der Ansteckung nicht zu ihrem früheren Leistungsvermögen zurückgefunden haben. Es sind auffällig viele Ausdauerathletinnen und -athleten darunter, Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer.

Long Covid tritt zwar bei Sportlerinnen und Sportlern nicht öfters auf als in der Normalbevölkerung. Durch das in der Regel gute Immunsystem sind sie in vielen Fällen sogar besser geschützt. Gut zehn Prozent derjenigen, welche das Coronavirus erwischten, entwickeln lang anhaltende gesundheitliche Störungen. Inzwischen zählt man gegen 200 verschiedene Symptome im Zusammenhang mit Long Covid. Viele davon sind für die Medizin noch immer nicht richtig zu fassen.

Im Leistungssport können die Folgen besonders schwerwiegend sein. Nicht nur, dass die Betroffenen ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Die oft auftretenden Folgen Kurzatmigkeit, Herzrasen, bleierne Müdigkeit bis hin zu Schwindel und Erschöpfungszuständen greifen quasi in die DNA des Ausdauersportlers ein. Auch Ruderin Oonagh Cousins schilderte die Wirkung von Long Covid eindrücklich: «Bereits das Aufstehen am Morgen fühlte sich an, wie einen riesigen Berg zu erklimmen.»

Forciertes Training verschlimmert die Symptome

Kontraproduktiv wirkt sich oft auch der natürliche Ehrgeiz von Spitzensportlern aus. Denn eine zu frühe und zu forsche Wiederaufnahme des intensiven Trainings selbst nach einer mild verlaufenen Coronainfektion kann die Symptome verschlimmern. Und deren Therapie ist gerade bei Hochleistung-Athletinnen und -Athleten für Sportmediziner eine Herausforderung.

Immerhin wird immer klarer, dass auch eine nachträgliche Impfung gegen die Krankheit hilft – gemäss Studien zumindest bei 50 Prozent der Betroffenen. Eine davon war Selina Rutz-Büchel. Ihre Geschichte ist symptomatisch für den Long-Covid-Verlauf im Spitzensport. Die 30-Jährige erhielt die Nachricht des positiven Coronatests am 1. April. Zwölf Tage später stieg sie wieder ins Training ein, begleitet von leichtem Schwindel und erhöhter Müdigkeit.

Dennoch steigerte sie im Mai den Trainingsumfang. Bei der Ostschweizerin wechselten sich gute und schlechte Tage ab. Auch die Antwort des Körpers auf das Training erwies sich bisweilen als Wundertüte. Selina Rutz-Büchel reagierte verunsichert auf die für sie unbekannte Situation. Im Juni wurde bei ihr dann auch noch eine Halsentzündung diagnostiziert. Den negativen Höhepunkt erlebte die Leichtathletin am 26. Juni, als sie wegen starken Schwindels notfallmässig ins Spital eingeliefert wurde. Der Traum von Olympia war definitiv futsch.

Alternative Behandlungsmethoden bringen Linderung

Der Schweizer Olympiaarzt Patrik Noack empfiehlt Sporttreibenden nach der Virusinfektion eine genügend lange Pause und einen sanften Wiedereinstieg ins Training. «Man soll auf seinen Körper hören und nicht zu früh intensive Einheiten absolvieren. Im Elitesport braucht es eine engmaschige Begleitung durch den Sportarzt». Wobei Noack sagt, dass gerade bei Long Covid alternative Methoden wie beispielsweise die traditionelle chinesische Medizin, Mikronährstoffmischungen und weitere Behandlungen oft die besseren Erfolge zeigten als Ansätze der Schulmedizin.

Mehr Glück als Selina Rutz-Büchel hatte übrigens Jolanda Neff. Auch sie entwickelte nach ihrem positiven Test am 18. November 2020 Symptome von Long Covid wie Kopfschmerzen und ein reduziertes Leistungsvermögen. Aber zumindest ihre Geschichte gipfelte bekanntlich in einem Happy End.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen