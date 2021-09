WM-Qualifikation Nati-Captain Lia Wälti: «Wir müssen auf der grossen Bühne spielen, um den Frauenfussball zu fördern» Im ersten Spiel der WM-Qualifikation trifft die Schweizer Nati auf Litauen, drei Punkte sind Pflicht. Captain der Nati und Arsenal-Legionärin Lia Wälti spricht im Vorfeld der Partie in Thun über den Gegner, die Teilnahme an der EM 2022 und ihren Start in die englische Liga. Pascal Kuba und Etienne Wuillemin 16.09.2021, 15.13 Uhr

Im Playoff der EM-Quali ging Lia Wälti mit gutem Beispiel voran und lieferte gegen Tschechien ab. Keystone

Lia Wälti, im letzten April qualifizierten Sie sich mit dem Nationalteam in einem dramatischen Penaltyschiessen in der Barrage gegen Tschechien für die EM – welche Erinnerungen haben Sie?

In Thun sind wir immer erfolgreich, insofern habe ich schöne Erinnerungen an das Stadion. Natürlich auch in Anbetracht dessen, dass wir hier die EM-Teilnahme gesichert haben. Ich blicke aber lieber nach vorne als zurück. Jetzt steht die WM-Qualifikation an, wir gehen mit breiter Brust ins erste Spiel gegen Litauen.

Wie häufig ist Ihnen Ihr Elfmeter im Showdown gegen Tschechien noch durch den Kopf gegangen?

Wie gesagt, ich schaue eigentlich nicht gerne zurück. Aber fürs Team würde ich immer hinstehen und schiessen. Man muss aber auch sagen, dass wir es nicht geschafft haben, in zwei Versuchen Tschechien über 90 Minuten zu besiegen - das zeigt, dass wir noch einiges zu tun haben. Ich schätze diesen Erfolg darum auch realistisch ein, die Freude ist da, aber wir sollten bescheiden bleiben.



Wie haben Sie die Qualifikation für die EM 2022 in England erlebt?

Natürlich super! Wir müssen auf der grossen Bühne spielen, um den Frauenfussball in der Schweiz zu fördern und weiterzuentwickeln. In England wird Grosses passieren, das kann ich jetzt schon versprechen. Alle, der Verband, die Spielerinnen, und zukünftige Generationen werden davon profitieren können. Deswegen war und ist die Teilnahme an der EM unglaublich wichtig.

Grosser Jubel nach dem gewonnenen Penaltyschiessen im April gegen die Tschechinnen. Keystone

Nun geht die WM-Qualifikation los. Wie schätzen Sie die Schweizer Chancen ein in der Gruppe mit Italien, Rumänien, Kroatien, Litauen und Moldawien?

Italien und wir sind die Favoritinnen auf den Gruppensieg und damit die direkte WM-Qualifikation. Die Auslosung hätte schlimmer sein können, Italien ist einer jener Gegner aus Topf 1, mit denen wir mithalten können. Es werden wohl ausgeglichene Spiele, sie sind ähnlich wie wir, haben gerne den Ball, dribbeln gerne – es werden herausfordernde Spiele. Vor allem dürfen wir in den anderen Spielen aber keine Punkte liegen lassen.

In der Vergangenheit hat die Schweiz gegen Litauen in der EM-Qualifikation zweimal gewonnen, die Schweiz ist Favorit. Wie verhindert man, allzu selbstsicher in die Partie zu gehen?

Litauen ist ein unangenehmer Gegner: defensiv stabil, kompakt und tief stehend. Kreativität und Geduld werden sicherlich gefragt sein. Wir müssen genauso defensiv sicher stehen, auf Konter gefasst sein - und über 90 Minuten fokussiert bleiben. Aber klar, wir müssen die drei Punkte holen. Das ist Pflicht.

Lia Wälti will mit der Nati zum Start der WM-Quali drei Punkte holen. Keystone

Mit Arsenal sind Sie gut in die Liga gestartet mit zwei Siegen in zwei Spiele. Wie haben Sie das erlebt?

Ich hatte in der Vorbereitung eine kleine Wadenverletzung, war aber zum Saisonstart wieder fit. Mit dem neuen Trainer und dem neuen System ging ein Ruck durch die Mannschaft. Titelverteidiger Chelsea konnten wir schlagen, was sehr wichtig war und nach der Länderspielpause kommt schon Manchester City. Wenn wir dieses Spiel auch noch gewinnen, wäre es wirklich ein sehr gelungener Start.