Schweizer Nati: Das sind die Noten beim 4:0 gegen Bulgarien

WM-Qualifikation Zweimal die Maximalnote, viele fast perfekte Leistungen und nur einer ungenügend – das sind die Schweizer Noten bei der 4:0-Gala gegen Bulgarien Die Schweiz qualifiziert sich für die WM 2022! Dank vier Toren in der zweiten Halbzeit bezwingt sie Bulgarien souverän, derweil Italien in Nordirland patzt. Wer hat beim letzten Schritt nach Katar überzeugt? Lesen Sie unsere Einzelkritik. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 15.11.2021, 23.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Yann Sommer, Torwart

Er steht in Luzern auch auf dem Rasen. Pflückt einige Bälle aus der Luft. ­Ansonsten nicht gefordert. Note 4,5

Kevin Mbabu, rechter Aussenverteidiger

Er ist und bleibt ein Rätsel. Reiht eine verunglückte Aktion an die andere. Wirkt nach der schwachen Startphase immer gehemmter. Zum Glück bleibt das ohne Folgen. Note 3

Fabian Schär, Innenverteidiger

Sorgt mit seinen langen Bälle immer wieder dafür, dass Bewegung ins zu Beginn statische Schweizer Offensivspiel kommt. Kann die mangelnde Spielpraxis bestens verbergen. Note 5

Martin Meienberger / freshfocus

Fabian Frei, Innenverteidiger

Ruhig. Souverän. Abgeklärt. Gutes Auge. Alles, was er macht, ist durchdacht. Als wäre er seit Jahren Abwehrpatron. Note 5,5

Silvan Widmer, Aussenverteidiger

Schade, dass er nicht rechts ran darf. Hat trotzdem viel mehr gelungene ­Aktionen als Mbabu. Er ist einer der Gründe für den fantastischen Start in die zweite Hälfte. Note 5,5

Denis Zakaria, zentrales Mittelfeld

Versucht sich immer wieder, nach vorne einzuschalten. In der ersten Hälfte mit einiger Mühe, wird danach immer selbstbewusster. Seine temporäre Krise scheint definitiv vorüber. Note 5

Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Remo Freuler, zentrales Mittelfeld

Ihm gehört der Schlusspunkt, drischt den Ball zum 4:0 ins Netz – und löst auf den Rängen Ekstase aus. Zuvor lange etwas verhalten. Note 5

Noah Okafor, rechter Flügel

Es ist eine Freude, ihm zuzuschauen! Viel unterwegs, toller Antritt, gute Ballkontrolle, immer mit Tempo zum Tor. Hat erst Pech bei einem herrlichen Schlenzer an den Pfosten. Sein 1:0 kurz nach der Pause ist der Start zum Wahnsinn. Note 5,5

Xherdan Shaqiri, Regisseur

Was für ein Jubiläum! Wird in seinem 100. Länderspiel von Minute zu Minute besser. Herrliche Pässe und Flanken. Kämpft und rennt unermüdlich. Nur das Tor bleibt ihm verwehrt. Es ist am Ende egal. Die Ovationen aus dem Publikum sind mehr als verdient. Vielleicht sollte er Captain bleiben. Note 6

Martin Meienberger / freshfocus

Ruben Vargas, linker Flügel

Blüht unter Murat Yakin richtiggehend auf. Aktivposten von allem Anfang an. Wirblig und schnell. Zunächst mit seinen Schüssen glücklos. Verdient sich das wunderbare Tor zum 2:0 redlich. Keiner wird vom grossartigen Publikum (Note 6) mehr gefeiert als er. Note 5,5

Mario Gavranovic, Stürmer

Lange ohne Einfluss und glücklos. Könnte nach 24 Minuten für die Initialzündung sorgen, scheitert aber alleine vor dem Tor. Danach mit schöner Vorlage auf Vargas. Pech, dass sein herrliches Tor wegen Offside nicht zählt. Note 4,5

Renato Steffen, rechter Flügel

Kommt in der 69. Minute für Okafor. Zwei Minuten später flankt er wunderbar auf Itten. Bringt nochmals Schwung. Note 5

Cedric Itten, Stürmer

Kommt in der 69. Minute für Gavranovic. Trifft mit der ersten Ballberührung, steht aber auch im Abseits. Holt das Tor umgehend nach. Was will man mehr? Note 6

Alessandro Della Valle / EPA

Ohne Note: Zeqiri, Sow, Aebischer