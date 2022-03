Handball: Die Schweizer Nati verpasst die Weltmeisterschaft

WM-Qualifikation «Das ist die Realität»: Die Schweizer Handballer scheitern an Portugal und verpassen die Weltmeisterschaft Die Handball-Nationalmannschaft verliert das Rückspiel gegen Portugal mit 28:33 und scheitert damit vorzeitig in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Nach zwei Turnierteilnahmen zuletzt ist die Schweiz damit im zweiten Jahr in Folge nicht an einer Endrunde vertreten. Nati-Trainer Michael Suter vertraut auf die Zukunft – und hofft, dass alles ein wenig besser wird. Frederic Härri 20.03.2022, 17.15 Uhr

Grosse Enttäuschung bei den Schweizern nach dem Spiel gegen Portugal: Sie scheitern in der ersten Qualifikations-Runde. Marc Schumacher/Freshfocus

Nachdem die Turnschuhe ausgezogen sind, die Ehrenrunden gedreht und die obligatorischen Termine durchstanden, sickert die Erkenntnis bei den Schweizer Handballern zusehends ein. Es hat nicht gereicht. Sie werden im kommenden Januar nicht nach Polen reisen, nicht in einer schwedischen Stadt um Punkte kämpfen. Sie verpassen die Weltmeisterschaft 2023, weil auch das zweite Qualifikationsspiel verloren geht. Portugal erwies sich als zu stark. «Das ist die Realität», sagt Michael Suter.

Am Donnerstag hatte der Nationaltrainer noch eine vorsichtige Hoffnung geäussert. Und gleichzeitig eine Weisung ausgegeben, wie die Wende doch noch zu vollbringen sei. Einmal drei Tore mehr als der Gegner sollten sie erzielen in der einen halben Stunde, und einmal vier mehr in der anderen halben Stunde. So wie das die Portugiesen eben im Hinspiel getan hatten. Dann wäre das Gesamtskore ausgeglichen, der Weg geebnet. «Im Sport ist alles möglich», fügte er noch an.

Die Schweizer Nati 2022 ist eine andere wie noch vor einem Jahr

Das ist richtig. Und zurecht zog Suter den Vergleich heran zu den nahezu fantastischen Ereignissen, die sich Ende April des vergangenen Jahres an gleicher Stelle zugetragen hatten. Damals eröffnete die Mannschaft seinen Zusehern, wie es gehen kann gegen einen Kontrahenten, der qualitativ über ihr anzusiedeln war. Sie brachte Dänemark, den Weltmeister, an den Rand einer Niederlage. Zwischenzeitlich führte sie gar mit sechs Toren Unterschied.

Nati-Trainer Michael Suter dürfte im Vorfeld des Spiels kräftig an der Motivationsschraube gedreht haben. Marc Schumacher/Freshfocus

Ein solcher Auftritt verleiht Kraft, das weiss ein Motivator wie Suter nur zu gut. Was er auch geahnt haben dürfte, aber – verständlicherweise – nicht sagte: Das war auch eine leicht andere Schweiz, die da gegen die Dänen auftrumpfte. Eine, die eingespielter war, im Wettkampf gestählt. Noch immer getragen auch von der Euphorie, die das Team umgab bei der erfolgreichen WM-Teilnahme wenige Monate zuvor. Das Mentale gehört zum Spitzensport wie das Schwitzen auf dem Laufband. Das Gefühl, im Flow zu sein, von ihm zu zehren. Auch dann, wenn die Umstände einem Erfolg zuwiderlaufen können.

Ein paar wenige Tests und sehr viele Absagen

In diesem Jahr waren die Schweizer Handballer nicht imstande, den Widrigkeiten gänzlich zu trotzen. Vor dem Quali-Duell mit Portugal lag das letzte Pflichtspiel fast zehn Monate zurück. Seither folgten ein paar wenige Tests und sehr viele Absagen, die meist dem Verlauf der Coronapandemie geschuldet waren. Auf diese Weise lassen sich Spielzüge nicht austarieren, Automatismen nicht festigen. Die Bestätigung der eigenen Stärke, sie blieb aus. Obschon sie doch so wichtig gewesen wäre.

Andy Schmid erwischte keinen guten Tag. WALTER BIERI/KEY

Auch am Sonntag lehnen sich die Schweizer noch einmal auf. Sie zeigen schnellen, ansatzlosen Handball und erspielen sich in der ersten Halbzeit eine zwischenzeitige Führung mit zwei Toren. Hier deutet die Mannschaft an, wie es zu schaffen wäre. Es gelingt ihr auch, die Schwächen von Andy Schmid aufzuwiegen, ihres wichtigsten Mannes. Der Spielmacher vergibt seine ersten vier Würfe allesamt, wird in der Folge ausgewechselt und kommt für den Rest der Partie nicht wieder. An seiner Stelle hat Rückraumwerfer Lenny Rubin einen guten Auftritt. Auch Jonas Schelker – Schmids erster Stellvertreter – vermag zu überzeugen.

Das Pech der Schweizer ist, dass Portugal stets eine Antwort parat hat. Das, was die Gäste erwidern, ist unprätentiös, frei von Schnörkeln – und meist überaus effektiv. In ihrer Abschlussstärke unterschieden sich beide Teams teilweise stark, auch in der Defensive offenbart sich die Andersartigkeit. Der Schweiz stellen sich Athleten im wahrsten Sinne entgegen, erprobt im internationalen Wettkampf. Kraftvoll und durchsetzungsstark.

Kreisläufer Victor Iturriza steht stellvertretend für die portugiesische Mannschaft: kraftvoll und durchsetzungsstark. Marc Schumacher

Zugutehalten muss man der Nati, dass sie bis zuletzt ihre Chance ersucht. Sie ist bemüht, dass der Rückstand nicht derart anwächst wie noch drei Tage zuvor. Den Fans – die Arena in Winterthur ist mit knapp 2000 Besuchern nahezu ausverkauft – möchte sie ein Fest bieten. So lange, wie es eben geht, selbst als sich die Niederlage abzeichnet. Als die Schiedsrichter-Geschwister Charlotte und Julie Bonaventura das Spiel nach 60 Minuten beim Stand von 28:33 für beendet erklären, setzen Schmerz und Enttäuschung gleichwohl ein. Jäh und erbarmungslos.

Bereits im Oktober beginnt die Qualifikation für die EM

Nun bleibt die Schweiz erneut nur Zuschauer an einem grossen Turnier, wie zu Beginn dieses Jahres. Es ist gewissermassen eine kleine Endrunden-Baisse, nachdem die bemerkenswerte Entwicklung der vergangenen Jahre zuletzt in aufeinanderfolgenden Teilnahmen für EM und WM kulminierte. Die gute Nachricht lautet, dass die nächste Möglichkeit zur Qualifikation, jene für die Europameisterschaft 2024, alsbald folgt. Im kommenden Oktober begehen die Kandidaten ihre ersten Spiele.

«Viel Erhellendes für die Zukunft» habe er gesehen, sagt Suter nach Spielschluss in Winterthur. Der Nationaltrainer wird hoffen, dass sich seine Pläne und Wünsche mit der Mannschaft so umsetzen lassen, wie er sich das vorstellt. Und all das Drumherum ein wenig unkomplizierter wird.