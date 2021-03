WM-Qualifikation 2. Sieg im 2. Spiel? Die Schweizer Nati empfängt Litauen – das sind die wichtigsten Fragen und Antworten Wer ist in Form? Was sagt der Trainer? Gibt es Änderungen in der Aufstellung? Eine Übersicht zu den dominierenden Themen im Vorfeld des zweiten WM-Quali-Spiels der Nati.

Etienne Wuillemin 28.03.2021, 16.00 Uhr

Der perfekte Start: Noch nie gelangen der Nati in 12 Minuten drei Tore – in Bulgarien war Premiere. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Wie verlief der Auftakt in die WM-Qualifikation letzte Woche?

Gut. Die Schweiz besiegte Bulgarien 3:1. Mit drei Toren in den ersten 12 Minuten schrieb die Nati sogar Geschichte, einen besseren Start in ein Länderspiel gab es noch nie. Hauptkonkurrent Italien schlug derweil Nordirland 2:0.

Welche Änderungen sind gegen Litauen zu erwarten?

Es ist gut möglich, Nationaltrainer Vladimir Petkovic auf dieselben elf Spieler setzt wie in Bulgarien. Also: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Mbabu, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Embolo und Seferovic. Niemand ist verletzt oder hat Corona. Zudem überzeugte die Schweiz ja von allem Anfang an.

Was sagt Petkovic vor dem Litauen-Spiel?

«Wir sind gut damit gefahren, jedem Gegner viel Respekt zu zollen. Es gibt einige grosse Mannschaften, die in der WM-Qualifikation bereits Punkte verloren haben (Frankreich, Holland, Spanien, d.Red.), das dient uns als Warnung. Genauso wie die 20 schwachen Minuten im Bulgarien-Spiel nach der Pause.»

Welche Schweizer sind besonders in Form?

Erstmals überhaupt schossen Haris Seferovic und Breel Embolo im selben Nati-Spiel je ein Tor. Dazu überzeugte auch Xherdan Shaqiri, der bei allen drei Toren die Füsse im Spiel hatte. Und auch Ricardo Rodriguez zeigte ein hervorragendes Spiel – und das, obwohl er bei Torino kaum zum Zug kommt. Schliesslich bewies Torhüter Yann Sommer mit einer wichtigen Parade in der heiklen Phase nach der Pause, dass die Schweiz stets auf ihn zählen kann, wenn es wichtig ist.

Der beste Schweizer auf dem Platz: Ricardo Rodriguez. Vassil Donev / EPA

Wie stehen die Chancen, dass sich die Schweiz für die WM qualifiziert?

Seit 2004 war die Schweiz an jedem grossen Turnier dabei ausser der EM 2012. Doch nun wartet die komplizierteste Qualifikation seit langem. Warum? Europa erhält für die WM 2022 in Katar 13 Startplätze. Bedeutet: Nur die Gruppenersten qualifizieren sich direkt. Die Schweiz ist in der Gruppe mit Italien, Nordirland, Bulgarien und Litauen gewiss nicht chancenlos – aber der Favorit auf Platz 1 heisst Italien.

Wann spielt die Schweiz gegen Italien?

Das Heimspiel findet am Sonntag 5. September statt. Es wird das dritte Spiel dieser WM-Qualifikation. Der Schweizer Parcours beginnt heute in Bulgarien, am Sonntag ist Litauen in St.Gallen zu Gast. Gut zwei Monate später, am Freitag 12. November, reist die Nati dann nach Italien. Bereits zuvor treffen die beiden Teams aufeinander – an der EM, in der Vorrunde Gruppe A (weitere Gegner Wales/Türkei).

Warum ist es schwieriger, die Barrage zu gewinnen als früher?

12 Teams bestreiten die Barrage. Zu den zehn Gruppenzweiten kommen noch die besten beiden Gruppensieger der Nations League dazu, die noch nicht qualifiziert sind. Diese 12 Teams werden in Vierergruppen gelost. Und nur je ein Team dieser drei Vierergruppen qualifiziert sich für die WM. Um sich zu qualifizieren, muss man also sowohl den Halbfinal wie auch den Final gewinnen – dabei gibt es jeweils keine Rückspiele.

Wann muss ich sonst noch wissen?

Fussball ohne Video-Schiedsrichter (VAR)? Mittlerweile fast unvorstellbar. Aber in der WM-Qualifikation ist es tatsächlich so.