Neue U21-Meisterschaft Dorfklubs müssen zuschauen: Warum der Fussball-Nachwuchs spielen darf Die U21-Teams der Profivereine starten eine Schattenmeisterschaft – weil die übliche Konkurrenz nicht darf. Das ärgert die eigentliche Ligakonkurrenz. Raphael Gutzwiller 29.01.2021, 05.00 Uhr

Derzeit darf nur einer der beiden trainieren und spielen: Mirza Mujdzic von Sions U21 (rechts) gegen Célien Wicht vom SC Cham. Bild: Roger Zbinden (Cham, 27. April 2019)

Eigentlich ist die Reserve-Meisterschaft im Fussball längst Geschichte. Die U21-Teams der grossen Vereine sind in die Erwachsenenligen integriert, dort sollen sie jene Spielhärte holen, die für eine grosse Karriere nötig ist. Nun kommt es aber zu einem Revival: Ab dem 6. Februar treten die U21-Teams in einer eigenen Liga mit 14 Teams gegeneinander an. Grund für die spezielle Liga sind die Coronaregeln des Bundes.

Normalerweise spielt der älteste Nachwuchs der Profivereine in der Promotion League, der 1. Liga oder der 2. Liga interregional. Diese Ligen sind jedoch allesamt unterbrochen, nicht einmal Trainings sind erlaubt. Ausgenommen von dieser Regel sind Nachwuchsteams der Profivereine. «Für unsere Talente ist es eminent wichtig in ihrer Entwicklung, dass sie trainieren und spielen dürfen», sagt Heinz Russheim, Leiter FCZ-Academy. Als im letzten Frühling der gesamte Spielbetrieb zum Erliegen kam, sei das für die Talente zunächst ein Schock gewesen. Träume waren dabei, zu platzen. «In diesem Alter ist es entscheidend, Spielerfahrung sammeln zu können. Für die Spieler ist es wichtig, dass sie Pflichtspiele bestreiten können», so Russheim.

Die U21 des FC St. Gallen beim Training.

Bild: Arthur Gamsa (25. Januar 2021)

Auch St. Gallens U21-Trainer Marco Hämmerli findet: «Nur Spiele bringen die Talente auf das nächste Niveau.»

Die kleineren Vereine schauen in die Röhre

Während die Nachwuchsteams trainieren und spielen, schauen ihre Ligakonkurrenten in die Röhre. Der Grund: Vom Bund aus dürfen nur jene Ligen trainieren und spielen, die als «überwiegend professionell» gelten. Dies trifft auf die Promotion League nicht zu, sagt Robert Breiter, Generalsekretär des Schweizerischen Fussballverbands.

Robert Breiter, Generalsekretär des Schweizerischen Fussballverbands. Bild: SFV

«Über die Hälfte der Spieler in dieser Liga haben einen Amateurstatus, sie besitzen also keinen Arbeitsvertrag.» Nicht der SFV, sondern der Bund habe entschieden, dass der Nachwuchs spielen darf. «Und natürlich möchten wir dies ermöglichen. Es ist in unserem Interesse, Profis und Nationalspieler auszubilden», so Breiter.

Die Promotion League ist eine Liga zwischen Stuhl und Bank. Sie ist weder eine Amateur-, noch eine Profiliga. Bei Yverdon oder Rapperswil besitzen alle, bei Münsingen kein einziger Spieler einen Profivertrag. Yverdon und Rapperswil haben im letzten Sommer wegen der abgebrochenen Liga geklagt – ohne Erfolg. Der Internationale Sportgerichtshof in Lausanne (CAS) hielt fest, dass es sich um eine Amateurliga handeln würde und die Liga somit «zu Recht» abgebrochen worden sei. Auch jetzt gab es Bemühungen, die Promotion League als Profiliga einstufen zu lassen – bisher erfolglos.

Joggen in Fünfer-Gruppen statt Mannschaftstraining

Kann sein Team derzeit nicht trainieren: Roland Schwegler, Trainer des SC Cham. Bild: Philipp Schmidli (Cham, 18. August 2019)

Und so geht der SC Cham von Trainer Roland Schwegler derzeit in Fünfer-Gruppen joggen. Mannschaftstrainings sind tabu. Der ehemalige Profi von GC, Luzern und Vaduz sagt: «Ich verstehe, dass die U21-Teams trainieren dürfen. Sie bilden Profitalente aus. Aber auch wir haben junge und talentierte Spieler mit grossen Träumen, die derzeit nicht trainieren dürfen.» Es seien Spieler seines Teams mit der Frage gekommen, ob es möglich sei mit Luzerns U21 zu trainieren. Einer Mannschaft notabene, die eine Liga tiefer spielt.

Der ehemalige Aarau-Spieler Markus Neumayr ärgert sich darüber, dass er sein 1. Liga-Team von Linth 04 derzeit nicht trainieren darf. Bild: Pascal Muller/Freshfocus (Nyon, 25. Januar 2020)

Markus Neumayr, ehemaliger Profi von Luzern, Aarau und Vaduz, ist heute Trainer des Erstligisten Linth 04. Er nervt sich darüber, dass sein Team nicht trainieren darf. «Man behandelt uns, als wären wir Freizeitkicker. Aber wir haben professionelle Strukturen und brauchen das Training. Zudem gibt es einige Profis, die von der 1. Liga noch in die Challenge League oder in die Super League wechseln könnten. Solchen Spielern nimmt man jetzt alles», so Neumayr. «Unser Aufwand ist vergleichbar mit Teams von Ligen, die als professionell eingestuft werden.» Tatsächlich kann etwa bei den Frauenligen im Basketball, Eishockey und Fussball die Frage gestellt werden, ob sie professioneller seien als die Promotion League. Da spielen aber andere Themen hinein: Gleichstellung, TV-Präsenz, Nationalspielerinnen.

Und so ist die Situation, darin sind sich alle Gesprächspartner einig, unbefriedigend. «Ich verstehe den Ärger der betroffenen Vereine», sagt Breiter. «Aber irgendwo muss eine Grenze gezogen werden.» Zum Leidwohl der Dorfvereine.