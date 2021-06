Wimbledon Roger Federer droht nun Quarantäne-Ärger und Sorgen um die Kinder – die wichtigsten Fragen und Antworten nach seinem Rückzug Roger Federer gelang bei den French Open eine beachtliche Rückkehr. Im Hinblick auf Wimbledon beschäftigen ihn nicht nur Fragen nach der Gesundheit und dem Formstand. Sondern auch Sorgen im die Familie.

Simon Häring 07.06.2021, 17.02 Uhr

Roger Federer blickt bereits nach vorne. In Richtung Wimbledon.

Ian Langsdon / EPA

Federer sagte nach dem Sieg gegen Koepfer: «Das hier war ein riesiger Schritt nach vorne.» In Genf habe er es mit der Brechstange versucht, «nun habe ich mehr Klarheit im Kopf.» Und die Gewissheit, dass er auch in Spielen über drei Stunden bestehen kann. Nach dem Sieg gegen Marin Cilic sagte er: «Egal, wie das hier ausgeht: Es war die richtige Entscheidung, nach Paris zu kommen.» Nach dem verlorenen zweiten Satz gegen Koepfer habe er sich «wie ein angeschlagener Boxer» gefühlt und befürchtet, er würde nicht bis zum Schluss durchhalten. Nach dem Sieg sagte er: «Ende des Spiels fühlte ich mich wieder wie im ersten Satz.» Heisst: Er hätte auch noch einen fünften Satz spielen können. Vor dem Turnier war er nicht davon ausgegangen, drei Spiele gewinnen zu können. Er sagte: «Ich habe genug Rehabilitation gemacht und genug trainiert, ich will spielen.» Und den Rausch des Adrenalins, den Nervenkitzel und die Anspannung in engen Spielsituationen spüren. Das alles hat er erhalten.



Drei Spiele, drei Siege und viele Erkenntnisse: Die Teilnahme bei den French Open hat sich für Roger Federer mehr als gelohnt.

Thibault Camus / AP

Wer glaubt, Federer trete vielleicht schon in Wimbledon oder spätestens nach den Olympischen Spielen in Tokyo zurück, könnte eines besseren belehrt werden. Sein Verzicht deutet eher auf eine langfristige Planung hin. Federer sagte immer: «Mein Saison beginnt auf Rasen.» Nicht, dass sie dort endet. Seinen Verzicht in Paris begründet er auch so: «Auf meinem Weg zurück möchte ich auf meinen Körper hören und möchte sicherstellen, dass ich nicht übertreibe.» Es gebe kein schöneres Gefühl, zurück auf dem Platz zu sein und er sei begeistert, drei Matches gespielt zu haben. Auch Guy Forget stellte Federer ein baldiges Wiedersehen in Aussicht - Ende Jahr in Paris-Bercy, wo der Forge ebenfalls als Turnierdirektor amtet. Auch Mats Wilander deutet dem Rückzug Federers als positives Signal. Weshalb? «Weil es zeigt, dass seine Rückkehr ein Langzeitprojekt ist.»



Mats Wilander sieht im Rückzug Federers ein Zeichen für die Zukunft. Eurosport

Auf die Frage, was er erwarte, wie sich seine Knie am Tag nach einem Spiel wie gegen Koepfer anfühlen würde, erwiderte Federer, es gehe ja nicht nur um die Knie. Das lässt erahnen, dass es dort keine Fragezeichen mehr gibt. Sondern dass der Verzicht nur eine Vorsichtsmassnahme im Hinblick auf die Rasensaison war. Vermutlich hat Federer das Szenario, auch bei positivem Verlauf vorzeitig aus dem Turnier auszusteigen, bereits im Vorfeld in Erwägung gezogen. Vielleicht wirkte Federer deshalb bereits kurz nach dem Spiel am Sonntag um 02.00 Uhr so gelassen, als er sagte:



«Ich muss mir die Frage stellen: Weshalb soll ich ein Risiko eingehen, wenn ich das nicht muss? Wichtig ist, dass ich mich selber daran erinnere, wofür ich hierher gekommen bin. Was mein Ziel ist. Und das ist nicht, die French Open zu gewinnen.»

In Paris erlangte Federer die Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu sein.

Michel Euler / AP

Kompliziert. Als er am Sonntag die Nachricht verbreitete, dass er aus dem Turnier ausstieg, hatte Federer seine Koffer schon gepackt und befand sich auf dem Weg nach Hause zur Familie, die ihn nicht nach Paris begleiten konnte. Ende Woche reist Federer nach Halle, wo er seinen elften Titel anstrebt. Spielt er dort gut, dürfte er trotz der einwöchigen Pause zwischen Halle und Wimbledon nur kurz in die Schweiz zurückkehren, um die Koffer neu zu packen und gleich nach London weiterzureisen.

2019 gewann Roger Federer in Halle zum zehnten Mal den Titel.

Focke Strangmann / EPA

Die Schweiz steht in Grossbritannien derzeit auf der «Amber List». Das heisst: Als Spitzensportler muss Federer bei der Einreise einen Covid-19-Test vorlegen, sich am zweiten und achten Tag nach Einreise erneut testen lassen, und sich zehn Tage in Quarantäne begeben. Diese Frist kann durch das «Test-and-Release»-System auf fünf Tage halbiert werden. Bisher mietete Federer für seine Familie und die Entourage jeweils zwei Häuser, das ist in diesem Jahr verboten. Stattdessen darf er im 5-Sterne-Hotel Park Plaza eine Suite beziehen, mit Blick auf London Eye und Tower Bridge.



Nach Wimbledon, wie hier 2019, begleitet Roger Federer seit Jahren die ganze Familie. Das könnte in diesem Jahr anders sein.

Alpha Press / MAXPPP

Die Familie dürfte ihn zwar begleiten, doch in Paris war Federer von dieser Idee noch nicht restlos überzeugt. Dort sagte er: «Ich kann die Kinder nicht drei Wochen in einem Zimmer einschliessen.» Müsste er zwar nicht, aber auch die Familie müsste mindestens fünf Tage in Quarantäne. Allerdings noch unklar ist, ob sie danach auch in den Genuss der für Spitzensportler geltenden Ausnahmen kommen. Wobei: Auch Federer darf sich nur im Hotel und auf der Anlage aufhalten. Viel mehr ist für ihn nicht nötig. Aber für eine kinderreiche Familie macht das wenig Sinn. Gut möglich also, dass die Familie entweder früher nach London reist – oder für einmal gar nicht.



Schon nach Paris reiste Federer in diesem Jahr ohne seine Familie.

Keystone

Nach seinen Auftritten in Paris ist Roger Federer in der Kabine wieder ein Gesprächsthema. «Man darf nicht überrascht sein, weil es Roger Federer ist», sagt Alexander Zverev. «Was mich vielleicht überrascht, ist, wie gut er sich nach zwei Knieoperationen bewegt. Er spielt, als wäre er nie weg gewesen.» Mats Wilander sagt: «Natürlich kann er Wimbledon gewinnen. Vor zwei Jahren hatte er schlisslich zwei Matchbälle.» Es gibt kaum einen, der Federer nicht den neunten Titel zutraut. Der Russe Daniil Medwedew, der bald die Nummer 1 der Welt sein könnte, sagt: «In Wimbledon hat Federer auch noch eine Chance, wenn er 50 Jahre ist.» Federer ist zwar «erst» 39 und ist seit seinem letzten Sieg an der Church Road 2017 schon der älteste Sieger dort. Gewinnt er in diesem Sommer ein neuntes Mal, wäre er auch der älteste Grand-Slam-Sieger der Geschichte. Bisher hält der Australier Ken Rosewall diese Bestmarke. Bei seinem Australian-Open-Sieg 1972 war er 37 Jahre, 1 Monat und 24 Tage alt.



Heinz Günthardt übt für einmal leise Kritik an Roger Federer.

Keystone

Federers Verzicht auf den Achtelfinal der French Open erhitzt die Gemüter – primär jene der gegnerischen Fanlager und der Experten. Ihr Argument: Federer hätte in Paris gar nicht erst antreten sollen, wenn er gewusst habe, dass er das Turnier nicht zu Ende spielen könne. Und er habe Dominik Koepfer mit dem 7:6, 6:7, 7:6, 7:5 im Mitternachts-Krimi die Chance auf einen Grand-Slam-Achtelfinal genommen. Der Russe Daniil Medwedew widerspricht: «Koepfer hat nicht gewonnen. Also verdient er es auch nicht, in der nächsten Runde zu stehen.» Die Konkurrenz zeigt für Federers Entscheidung durchwegs Verständnis, allen voran Andy Murray, der in den letzten Jahren selbst oft mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Er schreibt, im zweiten Turnier nach 18 Monaten Pause sei es riskant, mehrere Matches über vier Stunden zu spielen. Sein Fazit: «Vernünftige Entscheidung von Roger.» Selbst Turnierdirektor Guy Forget, bei Absagen Federer in den letzten Jahren durchaus dezidiert, gibt sich konziliant und sagt: «Man sollte Roger nicht kritisieren. Er ist fast 40, spielte in den letzten Monaten kaum und hatte Schmerzen. Immer, wenn er spielt, ist das ein Segen für uns.» Leise Kritik äussert hingegen «SRF»-Experte Heinz Günthardt. Er sagte:



«Der Entscheid wäre plausibel, wenn ihm das Knie wieder weh tun würde. Aber er kann nicht sagen, er sei müde und habe nun genügend gespielt. Das ist in der Grand-Slam-Geschichte einzigartig und will mir nicht recht gefallen.»