Weshalb Grégory Hofmann aus der NHL zum EV Zug zurückkehrt.

Eishockey Grégory Hofmann zieht Zug der NHL vor: Wenn es besser ist, einen Traum aufzugeben Eigentlich war Grégory Hofmann gut genug für die NHL. Trotzdem kehrt er nach 24 Spielen wieder zum EV Zug zurück. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 11.01.2022, 23.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grégory Hofmann (rechts) läuft nicht mehr für Columbus auf. Bild: Paul Vernon / AP

Am Ende eines schönen Traumes steht ein böses Wort: suspendiert. Also dem Wortsinn nach freigestellt, des Amtes enthoben, entlassen. Das tönt erst einmal dramatisch. Was war da los? Undiszipliniertheiten? Krach mit dem Coach? Aber so ist es nicht. Alles halb so wild. Suspendiert steht im Fall von Grégory Hofmann für einen Akt der Vernunft. Für die einvernehmliche Auflösung eines Arbeitsvertrages.

Nach der Geburt der Tochter nicht mehr zurückgekehrt

Hofmann ist für die Geburt seiner Tochter in die Schweiz gereist und hat in Absprache mit dem Klub entschieden, nicht mehr in die NHL zurückzukehren. Columbus’ General Manager Jarmo Kekäläinen hat der sofortigen Auflösung des Vertrages zugestimmt. Die Auflösung eines NHL-Arbeitsverhältnisses unterliegt recht komplizierten Formalitäten. Dazu gehört, dass Columbus Hofmann in einem ersten Schritt offiziell suspendieren muss. Die Auflösung des Kontraktes, dotiert mit 900 000 Dollar brutto, und der Transfer zurück nach Zug wird höchstens zehn Tage Zeit beanspruchen.

Das bedeutet, dass Hofmann noch im Januar wieder für den EV Zug stürmen wird. Er hat bei Zug einen Vertrag bis zum Ende der nächsten Saison. Einerseits kehrt nun einer der wichtigsten Meisterhelden zurück. Andererseits können die Zuger nun nicht mehr fünf Ausländer einsetzen. Eine noch diese Saison gültige Regelung erlaubt es einem Team, einen Schweizer Spieler, der aus einem laufenden Vertrag in die NHL wechselt, durch einen zusätzlichen Ausländer zu ersetzen. Die Frage ist: Warum hat sich Hofmann in der NHL nicht durchgesetzt? Statistisch war er so gut wie Pius Suter oder Dominik Kubalik, die sich beide in der wichtigsten Liga der Welt etabliert haben. Selbst langjährige NHL-Kenner wie der NHL-Spieleragent André Rufener attestieren Hofmann NHL-Talent. Rufeners Urteil ist insofern interessant, weil er die Sache objektiv sieht: Er ist nicht Hofmanns Agent, verfolgt aber Columbus intensiv, weil er dort mit Nationalverteidiger Dean Kukan einen Klienten hat.

Eigentlich ideale Voraussetzungen

Auf den ersten Blick schien Columbus die richtige Wahl. Ein Team in einem Aufbauprozess, offensiv eines der schwächeren der Liga und gemanagt von einem Europäer (dem Finnen Kekäläinen). Eigentlich ideale Voraussetzungen. Und doch sollte sich bald zeigen: Dieser Aufbauprozess ist Hofmann zum Verhängnis geworden. Bei einem Neuaufbau werden in erster Linie die jungen Spieler forciert und ein paar Routiniers führen das Team. Hofmann ist im November 29 geworden. Zu alt, um zu den Jungen zu gehören. Und als Liganeuling noch zu wenig gut und zu wenig produktiv, um ein Team führen zu können. 2 Tore und 5 Assists in 24 Partien reichen nicht aus, um eine offensive Schlüsselrolle zu bekommen. Vielleicht hätte es funktioniert, wenn er sechs, sieben Jahre jünger wäre.

Bleibt jeweils die Frage, ob es denn nicht besser wäre, sich «durchzubeissen.» Das mag für einen jungen Spieler mit viel Potenzial und einer realistischen Chance auf eine NHL-Karriere und Dollarmillionen Sinn machen. Aber nicht für einen 29-jährigen Stürmer, der zudem seine Familie in der Schweiz hat. Die Auflösung des Vertrages und die Rückkehr zu Zug ist ein kluger Entscheid der Vernunft. Manchmal ist es besser, einen Traum aufzugeben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen