Eishockey Wenn die Guten die Dummen sind: Wer zu viel testet, ist selber «schuld» Das grosse Chaos in der Eishockey-Meisterschaft ist da, mehr als die Hälfte der Teams sitzt in der Quarantäne. Die Gründe sind kurios, etwa: Weil bei den Klubs zu viel getestet wird? Klaus Zaugg, Zürich Jetzt kommentieren 02.01.2022, 19.55 Uhr

Denis Malgin (links) hat gegen Fribourg bei drei der vier Treffer seinen Stock im Spiel. Es war das einzige Spiel, das am 2. Januar über die Bühne gehen konnte. Keystone

Wie geht es mit der Meisterschaft weiter? Ganz einfach: Nach Spielplan. Das Problem ist bloss: Der Spielplan kann nicht mehr eingehalten werden. Am Sonntagnachmittag waren nur noch Gottéron, Biel, die ZSC Lions und Langnau offiziell spielfähig. Lediglich die Partie ZSC Lions gegen Gottéron konnte gespielt werden. In der Swiss League waren gestern ausser Visp alle in Quarantäne oder aufgrund zu wenig gesunder Spieler (mindestens 15 Feldspieler plus ein Torhüter) nicht spielfähig. Spielplan-General Willi Vögtlin bringt es auf den Punkt:

«Das Chaos ist total.»

Er wisse nicht, wie lange die Teams in Quarantäne bleiben müssen und wann er wieder Spiele ansetzen könne. Am Sonntag kam die Meldung, dass die Partie Biel gegen SC Bern nicht ausgetragen werden kann, erst im Laufe des Vormittags.

Spielplan-Chef Willi Vögtlin. Archiv: Keystone

Eine Testpflicht gibt es nicht

Das Problem ist also, dass immer wieder Teams in Quarantäne gesteckt werden, weil einzelne Spieler positiv getestet werden. Die Quarantänefrist wird zwar voraussichtlich von zehn auf sieben Tage verkürzt. Aber alle, die engen Kontakt zu einem positiv Getesteten hatten und nicht weniger als vier Monate genesen oder geimpft (2. Impfung oder Booster-Impfung) sind, müssen in Quarantäne. Das ist auch der Grund, warum aktuell so viele Teams nicht spielfähig sind.

Was uns zur Absurdität der Situation führt: Es gibt keine Testpflicht. Die Liga hat in Absprache mit den Clubs, anders als ausländische Ligen, ausdrücklich auf ein Testreglement oder eine Testpflicht verzichtet, ausser jemand zeigt Symptome. Wer verantwortungsvoll regelmässig testet, geht das Risiko ein, vom Kantonsarzt in Quarantäne geschickt zu werden.

Stehen gar die Playoffs auf der Kippe?

Auf den Punkt gebracht: Die Guten sind die Dummen. Kein Wunder, regt sich immer grösserer Unmut. Die Forderung, nur noch bei Krankheitsanzeichen zu testen, wird unter dem Siegel der Verschwiegenheit immer wieder gestellt. Zumal die überwiegende Zahl der positiv Getesteten keine oder milde Symptome aufweist. Liga-Manager Denis Vaucher sagt in der Sache lediglich:

«Es ist richtig, dass wir keine generelle Testpflicht haben und grundsätzlich jeder Klub verantwortlich ist, die gesetzlichen Bestimmungen konform umzusetzen.»

Denis Vaucher, Liga-Manager. Keystone

Bei den ansteigenden Infektionszahlen ist abzusehen, dass bei der Beibehaltung des bisherigen «Testfleisses» der Meisterschaftsbetrieb immer mehr zum Erliegen kommt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es nicht möglich ist, alle 52 Partien der Qualifikation auszutragen. Die Olympia-Pause (28. Januar bis 22. Februar) kann, Stand heute, nicht für Nachtragspartien genutzt werden.

Falls nicht alle Teams 52 Spiele bestritten haben, wird am Ende die Tabelle nach dem Punkteschnitt pro Partie errechnet. Wenn in der Nationa League mindestens 39 und in der Swiss League wenigstens 37 Partien gespielt werden können, ist der Qualifikationssieger Meister oder Aufsteiger, falls die Playoffs ausfallen. Das Ziel ist, die Playoffs durchführen zu können. Sie sind vor allem für die TV-Partner das «Filetstück».

Mehr Rembrandt, weniger Schweden Ein Tag, so wunderschön wie heute: Endlich, endlich war es am ersten Hockey-Tag des neuen Jahres bei den ZSC Lions so, wie es schon seit dem Herbst hätte sein sollen. Das Genie (Denis Malgin) tanzt und die eigentlich fürs Farmteam vorgesehenen Indianer skoren (Kyen Sopa bucht den Siegestreffer zum 3:2). Vor allem aber: Der Trainer geht nicht mehr fremd und hat keine NHL- und KHL-Flausen mehr im Kopf. Die Option per 31. Dezember für eine Auflösung des Vertrags am Ende der Saison hat Rikard Grönborg nicht eingelöst. Nun läuft sein Vertrag bis Ende der nächsten Saison. Der Schwede sagt, nun gebe es keine weiteren Klauseln mehr im Vertrag. Die Frage, ob er also selbst nach einem triumphalen Titelgewinn dann doch nicht einen Anruf einer NHL-Organisation beantworten würde, mochte er selbst nach mehrmaligem Nachhaken nicht mit einem herzhaften «Nein!» beantworten. Was wohl heisst: Kommt es zu einer ZSC-Meisterfeier, geht das Vertrags-Theater wieder los. Dass es eine Meisterfeier wird, sollten wir inzwischen nicht mehr gänzlich ausschliessen. Selbst ohne ihren Leitwolf Sven Andrighetto haben die Zürcher Tabellenführer Gottéron erstaunlich sicher mit 4:2 besiegt. Der erste Einsatz des tschechischen Goalies Jakub Kovar ist geglückt (Sieg und 92,59 Prozent Fangquote).



Denis Malgin lässt sein Genie aufblitzen



Vor allem die letzten zehn Minuten sind eindrücklich: Der Tabellenführer, der nun vehement den Ausgleich sucht, wird unter Kontrolle gehalten und ein Genieblitz von Denis Malgin führt zum entscheidenden 4:2. Den Genies Freiräume lassen – das sieht Trainer Rikard Grönborg tatsächlich als wichtigen Faktor. Das Problem: Malgin tanzt nicht jeden Abend so wie am Sonntag. Er hatte bei drei der vier Treffern seinen Stock im Spiel und so war sein Trainer milde gestimmt. Er sagte: «Auch ein Rembrandt hat nicht jeden Tag gemalt.» Wäre anzumerken: das holländische Maler-Genie hat wohl auch weniger verdient als Denis Malgin. Und so lautet die ZSC-Erfolgsformel nun: Ein bisschen weniger schwedischen Systemzwang, ein wenig mehr Freiraum für die Genies (Malgin ist ja nicht das einzige bei den Zürchern) – und schon rocken die Zürcher. Offensichtlich ist Rikard Grönborg lernfähig. (kza)

