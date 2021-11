Weltcupstart Langlaufchef Christian Flury spricht über Kältekammern, Olympiachancen – und vom nahenden Ende der «Ära Cologna» Das Schweizer Langlaufteam ist am Freitag in Ruka in den Olympia-Winter gestartet. Disziplinenchef Christian «Hitsch» Flury sagt, warum in Finnland noch nicht die grossen Schweizer Erfolge zu erwarten sind, wie er den Langlauf gerne reformieren würde – und warum er Dario Cologna noch einmal eine Olympiamedaille zutraut. Interview: Ralf Streule Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hitsch Flury: «Wir brauchen im Langlauf den Blick von aussen, um weiterzukommen.» Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Sie stehen an der Spitze des Schweizer Langlaufteams, Ihr Bruder Gaudenz steht auf dem Dach von SRF Meteo, Ihr anderer Bruder Stefan ist Moderator bei SRF3. Warum zieht es die Flurys aus Davos an die Öffentlichkeit?

Hitsch Flury: Es muss im Blut liegen ... Nein, ehrlich gesagt: Da stecken ganz einfach auch viele Zufälle dahinter, von langfristiger Karriereplanung kann man nicht sprechen.

Sie sind nicht zu beneiden. Als Sie das Amt des Disziplinenchefs 2020 antraten, machte gerade Corona alles schwieriger. Und Ihre Aufgabe dürfte bald noch schwieriger ­werden: Mit Dario Cologna tritt im Frühjahr einer ab, der dem hiesigen Langlauf ein Hoch bescherte.

Ich bin mir bewusst, dass das ein Einschnitt sein wird. Aber mit dem Rücktritt mussten wir irgendwann rechnen. Ich möchte meine Aufgabe bestmöglich erfüllen – unabhängig von Namen und davon, ob Corona oder sonst etwas einen Streich spielt. Es gibt immer ­Dinge, die du nicht ändern kannst. Aber diese Hürden reizen ja auch. Haben wir alle diese Haltung, können wir daran wachsen.

Dario Cologna Anfang November, als er seinen Rücktritt auf Ende Saison bekannt gab. Michael Buholzer / KEYSTONE

Keine Angst, dass der Langlauf ohne Cologna in der Schweiz an Anziehungskraft verliert?

Natürlich ist die Strahlkraft eines vierfachen Olympiasiegers riesig, und klar war damit auch unsere Präsenz im Fernsehen garantiert. Aber da wollen wir uns weiter behaupten – und wir werden weiter Geschichten schreiben. Mit Nadine Fähndrich ist eine Läuferin da, um die ein gutes Frauenteam heranwächst. Da sind zudem die jungen Sprinter um Valerio Grond oder Janik Riebli. Da sind Beda Klee oder Jason Rüesch, die sich in Distanzrennen weiterentwickelt haben. Wir haben definitiv keine Angst. Ich sehe überall Potenzial. Und wir werden uns so teuer wie möglich verkaufen. Auch wenn Ruka noch nicht Gradmesser sein wird.

Weshalb?

Für uns geht es in Skandinavien zum Saisonbeginn meist um eine Annäherung. Ausgerichtet ist die Formkurve auf die Weltcup-Rennen in Davos, dann auf die Tour de Ski. Und natürlich auf Olympia in Peking im Februar.

Zur Person Der Davoser Christian Flury war in Junioren-Zeiten ambitionierter Langläufer. Der gelernte Zimmermann wechselte dann ins Trainerbusiness, war 2009 ein Jahr lang Trainer in Kanada, bevor er zu Swiss-Ski wechselte und die Leitung des Leistungszentrums in Davos übernahm. Der 45-Jährige wurde 2020 ­Disziplinenchef und beerbte Hippolyt Kempf, der zum Nordisch-Direktor von Swiss-Ski aufstieg. Flury lebt mit seiner Frau, der ehemaligen Spitzenlangläuferin Barbara Flury-Mettler und den gemeinsamen zwei Söhnen in Davos. (rst)

Cologna redet selbstbewusst von einer weiteren Olympiamedaille. Wie schätzen Sie diese Chance ein?

Ich glaube fest daran, dass es möglich ist. Es ist ein sehr hohes Ziel. Dario hat aber den Mut, das Ziel zu formulieren, es zu visualisieren. Im Wissen, dass er zuletzt Athleten wie Johannes Klaebo oder Alexander Bolschunow hinterherlief. Aber schauen Sie: Seine ehemaligen Weggefährten Sundby, Northug und wie sie alle heissen, sind alle weg. Dario ist noch da. Das spricht für ihn.

Ein zehn Jahre altes Bild: Peter Northug gewinnt vor Dario Cologna zum Saisonauftakt in Ruka. Bild: Pekka Sipola / EPA

Ein Problem war zuletzt die fehlende Spritzigkeit in Schlussphasen.

Der Sprint ist mit 35 Jahren kein Thema mehr, klar, und vielleicht wird auch der 15-km-Lauf schwierig. Aber – das sieht auch sein Trainer Kein Einaste so:

Dario hat das Potenzial, sein Grundtempo über lange Distanzen noch einmal zu erhöhen.

Zwei Stunden hochtourig laufen, die Entscheidung vor dem Schlusssprint finden – darin liegt seine Chance. Vielleicht ist ja die Höhe in Peking, die jener in Davos ähnelt, von Vorteil. Wir glauben an die Medaillenchance, vielleicht ja auch mit dem Team.

Auf seine letzte Saison hin hat Cologna einen Skiwechsel vor­genommen. Ist das sinnvoll?

Es ist ein gut überlegter Entscheid. Der Wechsel kann Impulse auslösen. Es ist typisch Dario: Er schüttelt die Zutaten immer wieder. Die Suppe ist gut, er will sie aber neu anrühren und noch etwas Pfeffer beimischen. Das zeigt klar, dass Dario nicht auf einer Abschiedstour ist.

Die Lücke zwischen Norwegen und der Schweiz ist weiterhin riesig. Ist das auf die Dauer nicht entmutigend?

Das Ziel ist es, die Lücke kleiner werden zu lassen. Gleichzeitig muss man realistisch sein. Nicht als Entschuldigung, aber als Erklärung: Wenn man die Zahl Lizenzierter anschaut, dürfte die Schweiz ja nur kleine Medaillenchancen haben. Dass kein neuer Cologna gleich um die Ecke wartet, ist rein statistisch zu begründen.

Wir schaffen es aber mit relativ wenigen Lizenzierten, acht Startplätze rauszuholen.

Das spricht für unser Sportsystem. Doch da wollen wir weiter den Hebel ansetzen.

Wie das?

Wir wollen unser Wissen weiter bündeln. Innerhalb von Swiss-Ski, aber auch mit Sportarten wie Biathlon oder ganz allgemein im Schweizer Sport. Als Beispiel: Wir haben grossartige Athletikspezialisten in vielen Sportarten. Deren Wissen müssen wir anzapfen. Hier sehe ich grosses Potenzial.

Immer wieder war die Rede vom Schub, den Cologna dem Langlauf in der Schweiz gab. Gilt das auch für den Profibereich?

Der Zulauf an Lizenzierten ist nicht ­riesig, auch wenn Langlauf als Breitensport weiter im Aufwind ist.

Die Frage ist: Wie bringen wir die Kleinen auf die Langlaufski und in die Vereine?

Es gibt nur eine limitierte Anzahl Regionen, in denen man Langlauf betreiben kann. Wir wollen versuchen, die Sportart in den Sommer zu transportieren: Rollski-Rennen, Biathlon-Sommerwettkämpfe. Hier wollen wir noch mehr investieren – und uns fragen: Wie können wir zusammenarbeiten mit anderen Sportarten in Sachen Nachwuchserfassung?

Um Langlauf auch ausserhalb von Skandinavien beliebter zu machen, werden oft Forderungen nach neuen Rennformaten laut.

Ich erlebe viele Diskussionen in den FIS-Gremien, denen ich angehöre. Wir müssten diese Diskussionen vermehrt ausserhalb dieses inneren Zirkels führen.

Ich finde schon, dass man dazu stehen sollte, was der Langlauf ist: eine hervorragende Sportart bezüglich Körperempfinden und Gesundheit. Es ist aber viel Potenzial offen, wenn es um die Präsentation des Sports geht.

Deshalb brauchen wir den Blick von aussen, um weiterzukommen: Was sind die Stärken und Schwächen der Sportart?

Was sind die Schwächen aus Ihrer Sicht?

Als Beispiel: Die Tour de Ski ist ein spannendes Produkt. Mit dem Problem, dass man an den immerselben Standorten festhält, bis es an Reiz verliert. Nach 15 Jahren Schlussaufstieg zur Alpe Cermis könnte man Neues präsentieren. Aber klar: Jede Destination versucht, ihre Anlässe zu halten.

Ist das Interesse im Langlaufzirkus überhaupt da, etwas zu ändern?

Es gibt viele Nationen, die finden, man müsste neue Wege finden. Im Nachwuchs gab es Versuche mit Cross­elementen, mit Mixed-Formaten, vieles wurde wieder über Bord geworfen.

Die Skandinavier sind die Traditionalisten, die bremsen.

Bei ihnen funktioniert Langlauf weiterhin als einfaches Langstreckenrennen. Halb Norwegen sitzt dann stundenlang vor dem Fernseher. Ich möchte die ­Traditionsrennen nicht missen. Nur muss man das Verhältnis sehen. Norwegen hat gut fünf Millionen Einwohner. Das ist im internationalen Vergleich wenig. Man müsste das Zuschauerpotenzial in anderen Ländern abholen. Und das ginge eher über moderne Formate.

Olympia-Vorbereitungen sind längst im Gang. Wo setzen Sie an?

Ein Teil der Vorbereitungen betrifft die erwartete Kälte in Peking. Nach den Winterspielen in Pyeongchang, wo wir das Problem nicht genügend antizipiert hatten, setzten wir uns zusammen. Wir machten Lungenbelastungstests in der Kältekammer. Wir gingen alles durch, ohne Hokuspokus: Wie können wir uns besser schützen, mit Masken, mit Kleidungsoptimierung? Zudem wollen wir die Zeit in der Kälte reduzieren. Einen Teil des Warm-ups müssen wir im Team-Container machen. Im Flüelatal haben wir uns versuchshalber in Containern aufgewärmt, auf Velos oder Rollbändern.

Viele Gerätschaften sind längst unterwegs – verschifft auf dem Weg nach China.

Wenn es wie erwartet sehr kalt wird, wären wir vorbereitet.

Sie brauen in Ihrer Freizeit Bier. Lassen Sie ein paar Flaschen mit­gehen nach Peking, für allfällige Medaillenfeiern?

Ich habe gerade kürzlich wieder ein Bier angesetzt, ja. Aber die Einreisebeschränkungen für China sind ziemlich strikt – ich denke, wir müssen schon vor dem Abflug anstossen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen