Michelle Gisin gelingt in St. Moritz ein starker Auftritt

Weltcup St. Moritz «Ich war dankbar, als Lara wieder auf den Beinen stand»: Michelle Gisin gelingt eine starke Fahrt – doch dann mag sie nicht mehr hinsehen Michelle Gisin muss derzeit clever haushalten mit ihren Kräften. Beim Weltcup in St. Moritz gelingt ihr das gut. Am Sonntag wird sie Zehnte im Super-G. Direkt nach ihr folgt der Sturz von Lara Gut-Behrami. Claudio Zanini, St. Moritz 12.12.2021, 14.12 Uhr

Erleichterung bei Michelle Gisin im Zielraum. Peter Schneider/Keystone

Für Michelle Gisin ist das Management des Energiehaushalts im Moment der wichtigste Faktor. Die Engelbergerin, die im Sommer am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankte, muss ihre körperlichen Ressourcen nach wie vor klug einteilen. Am Freitag und Samstag liess sie Medientermine aus, da sie Ansammlungen von Menschen immer noch ermüden. Am Sonntag zeigte sie dann ein starke Fahrt im Super-G und wurde Zehnte. Und damit zweitbeste Schweizerin hinter Jasmine Flury (7.).

Gisin sagte: «Das Entscheidende ist im Moment die Regeneration. Es geht jeden Tag bergauf, viel fehlt mir nicht mehr.» Am Samstag resultierte ein 14. Platz. Der 10. Platz vom Sonntag dürfte ihr Schub geben. «Dass ich an diesem wunderschönen Tag vor Heimpublikum einen solchen Lauf zeigen konnte, hat mir wahnsinnig viel Spass gemacht», sagte sie. Direkt nach ihrer Fahrt war Lara Gut-Behrami an der Reihe und stürzte. Gisin: «Ich merkte plötzlich, wie es extrem still wurde. In solchen Momenten schaue ich lieber weg. Ich bin zu geprägt von schlimmen Stürzen. Ich war froh und dankbar, als ich sah, dass sie wieder auf beiden Beinen stand.»

Nebst Flury und Gisin klassieren sich zwei weitere Schweizerinnen unter den ersten 15 Fahrerinnen. Joana Hählen schafft es auf Platz 12, Priska Nufer belegt Platz 14. Dahinter folgen Stephanie Jenal (16.), Wendy Holdener (22.), Corinne Suter (26.), Noémie Kolly (33.), Jasmina Suter (34.) und Nathalie Gröbli (42.).