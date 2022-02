Simon Ehammer hat grosse Pläne für EM und WM

Leichtathletik-Hoffnung Zehnkämpfer Simon Ehammer ist wieder «on fire» und will in diesem Jahr Grenzen versetzen Der 22-jährige Appenzeller ist nach einer langwierigen Verletzung zurück im Angriffsmodus und lehrt an den nationalen Meisterschaften selbst den Spezialisten das Fürchten. Sein Fokus richtet sich aber auf EM und WM. Rainer Sommerhalder 25.02.2022, 05.00 Uhr

Zehnkämpfer Simon Ehammer glaubt an eine Steigerung in allen Disziplinen. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

So gehört es sich für einen Zehnkämpfer, die Könige der Leichtathletik. Simon Ehammer packt neuerdings wieder die grossen Träume aus, wenn er über die Zukunftspläne spricht. Der 22-jährige Appenzeller sieht sich für seine weitere sportliche Karriere «mittendrin, statt nur dabei». Die Ziele lauten nicht Schweizer Meisterschaft, EM, WM oder Olympische Spiele, sondern bei all diesen Anlässen Medaillen zu gewinnen.

Ehammer schmückt die Ankündigungen mit Müsterchen seines Könnens. Bei seinem ersten Mehrkampf seit dem verletzungsbedingt abgebrochenen Wettkampf im Mai 2021 in Götzis lieferte der Leichtathlet Ende Januar in Frankreich eine Jahres-Weltbestleistung und einen Schweizer Rekord im Siebenkampf. Und mit einem Satz auf 8.26 m im Weitsprung sorgte er gar für einen Weltrekord im Rahmen eines Mehrkampfs in der Halle. Insgesamt gelangen dem gelernten Sportartikelverkäufer gleich drei persönliche Bestmarken. Er sei nach der langen Pause «hungrig darauf gewesen, zu performen. Und man hat gesehen, dass ich wieder ein gewisses Niveau habe.»

Olympia vor dem TV als Qual und Motivation

Simon Ehammer ist also «on fire». Dies nach einem Jahr, welches er in wenig schmeichelhaften Worten beschreibt. Selbst wenn der Athlet des TV Teufen trotz langwieriger Entzündung am Schambein quasi im Vorbeigehen einen U23-Europameistertitel als Weitspringer holte. Aber seine Liebe gilt dem Mehrkampf und da schmerzte der Verzicht auf die Olympischen Spiele. «Es tat einerseits weh, den Wettkampf im TV zu verfolgen. Andererseits war es auch eine Motivation. Ich habe gesehen, dass ich voll konkurrenzfähig wäre, wenn ich gesund bin.»

Jetzt ist der Musterathlet wieder kerngesund. Seine Verletzungsprobleme führt er auch auf die Situation während Corona zurück. Ehammer absolvierte in dieser Zeit in Magglingen die Spitzensport-RS. Dort konnte er zwar optimal trainieren, wegen den diversen Einschränkungen sei aber der Zugang zu regenerativen Massnahmen eingeschränkt gewesen. «Es war krass zu sehen, wie schnell man nicht mehr jene Leistung liefern kann, die man sich vorstellt», sagt der Leichtathlet. «Plötztlich war da eine riesige Distanz zu dem, was man vorher geleistet hat. Und ich fragte mich ständig, wie ich wieder dorthin zurückkomme.»

Die Dysbalance ist längst korrigiert, Ehammer legt wie bereits vor der Verletzung den gewohnten Wert auf Massage, Physio oder Yoga als Ausgleich zum Training. Denn es gibt viel zu tun in den kommenden Monaten. Am Wochenende tritt er an der Schweizer Hallenmeisterschaft als grosser Favorit im Weitsprung und als erster Herausforderer von Jason Joseph im Hürdensprint an. Und Ende März peilt der 23-Jährige an der Hallen-WM in Belgrad die Medaillen im Siebenkampf an.

WM als Weitspringer, EM als Zehnkämpfer

Strategisch gingen Ehammer und seine Trainer das Freiluft-Programm an. Weil die um ein Jahr verschobene WM in den USA und die EM in München nur drei Wochen auseinanderliegen, sind zwei Mehrkampf-Teilnahmen nicht sinnvoll. Der Appenzeller hat entschieden, in Eugene im Weitsprung und an der EM im Zehnkampf anzutreten. «Bereits in einem Jahr findet wieder eine WM statt. Ich muss also nicht lange auf die nächste Gelegenheit warten», erklärt er die Überlegungen.

Während er die WM-Limite im Weitsprung bereits abhaken kann, braucht es für die EM noch einen Zehnkampf mit mindestens 8100 Punkten. Diesen will er Anfang Mai in Ratingen oder spätestens Ende Mai in Götis abliefern. «Wobei die 8100 Punkte nicht mein Anspruch sind», sagt Ehammer. Auch hier denkt der 23-Jährige grösser. 8500 Punkte und damit einen deutlichen neuen Schweizer Rekord hat er im Kopf. Die Zuversicht dafür gibt ihm ein komplett sorgenfreies Wintertraining und die Antworten aus dem Training. «Meine Kraftwerte sind sehr cool. Ich erwarte von mir, dass ich meine Leistungen überall steigern kann. Insbesondere in den Würfen und mit der Kugel habe ich mein aktuelles Potenzial im Wettkampf noch nicht umgesetzt.»

Simon Ehammer ist also daran, auch seine vermeintlichen Schwächen auszumerzen. Dass dies nicht auf Kosten seiner Stärken passiert, hat er eindrücklich bewiesen. Ja, es läuft wieder bei einem der grössten Hoffnungsträger der Schweizer Leichtathletik.