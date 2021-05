Boxen Von einem Schnellzug gerammt: Vor fünf Jahren erlitt Arnold Gjergjaj seine grösste Niederlage - jetzt will er wieder in den Ring Vor fünf Jahren erlitt der Prattler Schwergewichtsboxer Arnold Gjergjaj in London eine krachende Niederlage – ein Rück- und Ausblick Andreas W. Schmid 15.05.2021, 05.00 Uhr

Nach 36 Sekunden schickt David Haye Arnold Gjergjaj ein erstes Mal auf die Bretter. Nach viereinhalb Minuten war Schluss. Bild: Key (21. Mai 2016)

Es ist nicht so, dass Arnold Gjergjaj schweissgebadet mitten in der Nacht aufschreckt und sich dabei zusieht, wie er sich auf dem Ringboden wälzt. Er träumt auch nicht von David Haye, wie dieser – über ihm thronend – ungeduldig darauf wartet, dass er die nächsten Prügel austeilen kann. «Es gibt kein Trauma», sagt Gjergjaj, während er in seinem Boxgym in Pratteln sitzt. Er zeigt auf ein Plakat an der Wand, das damals den Kampf zwischen ihm und David Haye ankündigte. «Sonst würde das hier nicht hängen.»

Fünf Jahre ist es her, seit der beste Schwergewichtler der Schweizer Boxgeschichte in der ausverkauften Londoner O2-Arena eine Niederlage erlebte, wie man sie seinem ärgsten Feind nicht wünschen würde. Im Vorfeld hatten viele Experten Gjergjaj zumindest einen Kampf auf Augenhöhe zugetraut, einige wagten gar die Prognose, dass der 1,98 Meter grosse Faustkämpfer und Europameister des Box-Club Basel seinen Widersacher vorzeitig ins Reich der Träume schicken würde.

«In der neunten Runde haut Gjergjaj Haye um!», war sich Ex-Boxer Stefan Angehrn sicher, der für das Schweizer Fernsehen mitkommentierte. Mehr Treffsicherheit bewies er mit seiner Prognose, dass der Brite «wie die Feuerwehr loslegen wird, damit er seinen Herausforderer schon bald am Boden hat».

Ein Donnerschlag, der ihn in Trance beförderte

Tatsächlich dauerte es gerade mal 20 Sekunden, bis Haye Gjergjaj ein erstes Mal richtig am Kopf erwischte. Zwar konnte sich der Prattler gerade noch knapp auf den Beinen halten, doch mit diesem ersten Donnerschlag war der Kampf bereits gelaufen. «Ich war von diesem Moment an nicht mehr klar im Kopf», erinnert sich Gjergjaj, «und erlebte alles nur noch wie in Trance.»

Nach 36 Sekunden flog er ein erstes Mal auf die Bretter, als wäre er von einem Schnellzug gerammt worden: Haye hatte ihn voll am Kinn getroffen, mit einer simplen, aber wuchtigen Geraden durch die Doppeldeckung hindurch.

Es folgte die grösste Leistung des unterlegenen Boxers: Er rappelte sich wieder auf. Haye zeigte sich später überrascht:

«Andere Boxer hätten sich nach diesem Punch schlafen gelegt.»

Noch dreimal musste er den bedauernswerten Gegner zu Boden schicken, bis nach viereinhalb Minuten unwiderruflich Schluss war. Die 16 000 Zuschauer pfiffen Gjergjaj aus. Die einheimischen Reporter sprachen fast schon beleidigt von einem «Mismatch», also einem Duell zwischen zwei ungleichen Faustkämpfern.

Die Ratlosigkeit war nachher gross: Wie hatte es nur soweit kommen können? Tausend Gründe führten Beteiligte und Beobachter an. Die Nervosität, die mangelnde Erfahrung, vor so einem grossen Publikum zu boxen, die fiesen Nervenspielchen des Haye-Lagers.

Das Vertrauensverhältnis zu Gallina reisst

Doch weil Boxen keine Mathematik ist, wird sich nie mit hundertprozentiger Sicherheit sagen lassen, weshalb jener Abend in London so schmerzhaft enden musste. Klar ist nur, dass nach dieser krachenden Niederlage nichts mehr so war wie bis anhin.

Vor allem das Vertrauensverhältnis zwischen Arnold Gjergjaj und Trainer sowie Manager Angelo Gallina, seiner wichtigsten Bezugsperson im Boxen, bekam Risse, die bis heute nicht gekittet sind – auch wenn beide unabhängig voneinander Wert darauf legen, dass «hier keine dreckige Wäsche gewaschen werden soll».

Gallina hilft zwar immer noch bei der Gegnersuche mit, ansonsten hat er sich jedoch zurückgezogen. Der langjährige Vertrag soll aufgelöst werden, sobald man die verbliebenen finanziellen Fragen geklärt hat.

Ab 2008, als sie sich für dieses Selfmade-Projekt zusammen taten, bildeten sie noch eine symbiotische Einheit: Hier das hünenhafte Boxtalent, das mit seiner wuchtigen Schlaghand reihenweise die Gegner ausknockte, die ihm im Ring vorgesetzt wurden, dort der umtriebige Macher, der tausend Dinge gleichzeitig anpackte, um seinem Schützling professionelle Bedingungen zu bieten.

Der grosse Kampf zum falschen Zeitpunkt

Gallina organisierte Gegner, medizinische und wissenschaftliche Betreuung, suchte Sponsoren, war Pressesprecher und machte es möglich, dass sich Gjergjaj im Sparring mit den besten Boxern messen konnte – mit Weltmeistern wie Wladimir Klitschko, Tyson Fury, Marco Huck oder dem «Nordic Nigthmare» Robert Helenius. «Wir machen Schritt für Schritt», lautete die Devise Gallinas, nur nichts überstürzen trotz der überragenden Kampfbilanz von 29 Siegen in 29 Kämpfen – und doch genau das passierte 2016 mit David Haye: Er war, das lässt sich heute sagen, der falsche Gegner zum falschen Zeitpunkt.

Gjergjaj 2013 mit seinem damaligen Trainer Angelo Gallina sowie Box-Legende Wladimir Klitschko. zVg

Gjergjaj, der mit 14 aus dem Krieg in Kosovo in die Schweiz flüchtete, macht sich zu jener Zeit Gedanken über die Zukunft: Er hat geheiratet, will eine Familie gründen. Was, wenn es doch kein Happyend in seiner Karriere gibt? Das Geld ist ein grosses Thema, bisher verdiente er es zum kleineren Teil mit den Gagen seiner Kämpfe, vor allem aber, indem er in der Spar-Filiale seines Bruders mithalf.

Gjergjaj plant deshalb ein eigenes Boxgym in Pratteln. Als gelernter Heizungsmonteur legt er selbst Hand an. Der Umbau kostet viel Energie, an ein richtiges Training ist nicht zu denken. «Ich war gerade damit beschäftigt, die Lichter an die Decke meines Gyms zu montieren, als mich Gallina anrief.» David Haye wolle ihn in zwei Monaten als Gegner. Seine Freude hält sich im ersten Moment in engen Grenzen:

«Scheisse, ausgerechnet jetzt – und dann auch noch Haye.»

Die Rückkehr in den Ring steht an – und ein Happyend

Der Brite passt eigentlich nicht ins bisherige Beuteschema der «Cobra»: Als ehemaliger Weltmeister im Cruisergewicht ist er mit seinen schnellen Händen viel zu explosiv für den Prattler, der eher wenig schlägt, dafür umso härter. Doch die 300000 Franken, die als Gage geboten werden, lassen alle Bedenken in den Hintergrund treten. Gjergjaj sagt zu, was Gallina heute mit fünf Jahren Abstand für legitim hält:

«Irgendwann musst du Farbe bekennen. In diesen Höhen des Boxgeschäfts ist sowieso jeder Gegner gefährlich.»

Aber, fügt er hinzu, der Boxer hätte seine Aktivitäten im Gym zurückschrauben müssen. «Beides zusammen war unmöglich.» Gjergjaj seinerseits findet, dass man zu viel Sparring gemacht habe, zumal er gesundheitlich nicht auf der Höhe gewesen sei: «In den Tagen vor dem Kampf war ich nur noch müde.» Er winkt mit der Hand ab – so, als versuchte er die Erinnerung wie eine lästige Erinnerung abzuschütteln.

Nicht wenige Stimmen glauben nach dem Fiasko, das sei es nun gewesen mit dem Schwergewichts-Boxer Arnold Gjergjaj. Zwar bestreitet er nach London noch sechs Kämpfe (vier Siege, zwei Niederlagen), doch so richtig Fahrt hat seine Karriere bis heute tatsächlich nicht mehr aufgenommen.

Sein letzter Fight liegt mittlerweile drei Jahre zurück; diverse Verletzungen und die Corona-Epidemie verunmöglichten weitere Einsätze. Das ist eine sehr lange Zeit für einen Sportler, der im Herbst 37 wird. Gjergjaj will trotzdem zurück in den Ring.

Nächstes Jahr soll es soweit sein. Warum er sich das antut? «Ich muss den richtigen Abschluss finden.» Und was ist der richtige Abschluss? «Jedenfalls nicht so. Es braucht ein Happyend.»