Darts-WM: Fallon Sherrock lehrt die Männer das Fürchten

Darts Seit zwei Jahren ist sie die Palastkönigin: Fallon Sherrock lehrt die Männer das Fürchten Fallon Sherrock tritt erst zum zweiten Mal an einer Profi-Darts-WM an. Trotzdem ist die 27-Jährige bereits ein Star. René Barmettler Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Fallon Sherrock gegen Peter Wright am Grand Slam of Darts. Bild: Imago (Wolverhampton, 13. November 2021)

«Leer, erfreut, müde, traurig, glücklich, begeistert, enttäuscht, ekstatisch – so viele Emotionen und Erinnerungen», schrieb Fallon Sherrock am 21. November auf Twitter. Zuvor war sie im Viertelfinal des Grand Slam of Darts Peter Wright, dem schottischen Weltmeister von 2019, nur knapp mit 13:16 Legs unterlegen. «Wow, du hast beeindruckend gespielt», lobte Wright in Wolverhampton seine Gegnerin. Als erste Frau stiess Sherrock so weit in einem Turnier vor, das im Fernsehen übertragen wurde. In der Gruppenphase hatte sie Mike de Decker (BEL), Gabriel Clemens (GER) und in der K.-o.-Phase Mensur Suljovic (AUT) bezwungen.

Vor allem diese Achtelfinalniederlage gegen die Engländerin gab dem Österreicher zu denken. Nicht nur, dass er nach einer allzu leichten 2:0-Führung in der Folge selber vorgeführt wurde und schliesslich mit 5:10 verlor: Der gebürtige Serbe erlebte ein Déjà-vu. Nach dieser zweiten Niederlage gegen die «Lady in Pink» war er restlos bedient. Die 2. Runde der Weltmeisterschaft 2019 war nämlich bereits einmal Endstation für ihn, damals immerhin noch die Weltnummer 11. Dieser 21. Dezember 2019 war der Tag, an dem sich für Fallon Sherrock alles änderte. Das Publikum trug sie auf Händen, fortan war sie im Alexandra Palace zu London die «Queen of the Palace».

Mit der Zwillingsschwester trat sie an Turnieren an

Wie viele britische Darts-Profis vor ihr durchlebte auch Fallon Sherrock aus Milton Keynes ein Kontrastprogramm im früheren Leben. Bei ihr waren es gesundheitliche Probleme, die ihr zu schaffen machten. Sie musste sich wegen eines Nierenleidens behandeln lassen. Starke Medikamente verursachten unliebsame Nebenwirkungen. Das Gesicht der gelernten Coiffeuse schwoll an, unsensible Zeitgenossen riefen ihr deswegen «Mondgesicht» zu.

Die Leidenschaft zum Darts entdeckte sie zusammen mit Zwillingsschwester Felicia. Gemeinsam trat das Duo an Teamwettbewerben an. Mit 20 Jahren gebar Fallon Sherrock einen Sohn namens Rory. Dieser war fünf Jahre alt, als seine Mama im Alexandra Palace als erste Frau die erste Runde überstand.

«Rory war sehr glücklich, als er mich im Fernsehen gesehen hat und dass ich gewonnen habe»,

erzählte die damals 25-Jährige bei einer extra einberufenen Pressekonferenz. Der Spross müsse normalerweise früh schlafen gehen, durfte aber ausnahmsweise länger aufbleiben.

Um die Spielerin, die zuvor nur bei eingefleischten Fans des Frauen-Darts bekannt war, entstand in der Folge ein Hype. Fallon Sherrock klapperte fast sämtliche britische Morgenmagazine ab und wurde für Darts-Galas im Jahr 2020 gebucht. Vom Mondgesicht zur Palastkönigin – das könnte aus einem kitschigen Märchen stammen.

Zwei Jahre nach ihren berühmten Auftritten ist es nun wieder so weit: Dank der Erfolge am Grand Slam of Darts ist sie für die heute beginnende WM qualifiziert. In der Rangliste der Professional Darts Corporation ist sie, die Weltnummer 94, nicht einmal die beste Frau: Lisa Ashton, ihre Landsfrau, liegt elf Ränge vor Sherrock. Um an der PDC-Tour teilnehmen zu dürfen, muss sich Mann oder Frau die so genannte Tourcard in Qualifikationsturnieren verdienen. Das hat Sherrock im Gegensatz zu Ashton noch nicht geschafft. Deshalb darf sie nur an Einladungsturnieren auftreten.

Streit um eine Einladung an die Premier League

Wayne Mardle, früherer Profi und jetzt Fernsehkommentator, forderte, man solle Fallon Sherrock eine Startberechtigung in Form einer Wild Card für die Premier League ausstellen. Er löste damit einen wüsten Streit aus. Die Premier League ist nach der WM der Anlass, wo die besten Spieler der Welt am meisten Preisgeld verdienen können. Für dieses über mehrere Wochen dauernde Turnier einfach so eine Wild Card ausstellen, nur weil eine Frau an einem Turnier etwas Erfolg hatte? Das rief den amtierenden Weltmeister Gerwyn Price auf den Plan: «Ist Mardle völlig verrückt geworden?» Eigentlich sei er ein guter Kommentator, «aber manchmal erzählt er einfach kompletten Blödsinn». Die PDC könnte indes zu einem anderen Schluss kommen. Fallon Sherrock ist der Publikumsrenner in den Arenen und für das Marketing Gold wert. Peter Wright, der Paradiesvogel, spricht sich dafür aus, Sherrock diese Wild Card zu erteilen. «Wenn es meine Entscheidung wäre, würde ich sie reinnehmen», sagte Wright im britischen Fernsehen:

«Die Premier League ist die grösste Darts-Show der Welt. Diese Frau verdient einen Platz.»

In der ersten Runde gegen den bronzenen Adonis

Fallon Sherrocks WM-Startgegner ist Steve Beaton (57), «The Bronzed Adonis». «Stayin’ Alive» von den Bee Gees ist das Lied des Briten bei seinen Einmärschen auf die Bühne. Am kommenden Sonntag in der Abendsession (ab 20 Uhr, Sport 1) treffen die beiden aufeinander. Die Weltnummer 43 wird das Publikum im «Ally Pally» gegen sich haben und sein Überleben in der ersten Runde schwer machen. Kim Huybrechts, die belgische Weltnummer 32, wartet auf den Sieger dieser Begegnung. Kein Schelm, wer behauptet, der 36-Jährige würde lieber nicht gegen die Palastkönigin antreten und womöglich in der Ahnengalerie der Verlierer gegen Fallon Sherrock Platz nehmen müssen. Der nun siebenjährige Sohn Rory würde sich daheim vor dem Fernseher garantiert darüber freuen.

Sieben Weltmeister am Start Vom 15. Dezember bis zum 3. Januar 2022 (live auf Sport 1) wird in London um den Titel der Professional Darts Corporation (PDC) gespielt. Insgesamt stehen sieben bisherige PDC-Weltmeister auf der Bühne des Alexandra Palace. Titelverteidiger ist Gerwyn Price (WAL). Seine grössten Herausforderer mit Titelehren sind Peter Wright (SCO/Weltmeister 2020) und Michael van Gerwen (NED/2014, 2017, 2019). Aussenseiterchancen zubilligen darf man Gary Anderson (SCO/2015, 2016). Rob Cross (ENG/2018) gewann zwar dieses Jahr in der European Darts Championship, ist sonst aber seit zwei Jahren nur noch ein Schatten seiner selbst. Wer also ist nun der Topfavorit? Das ist sehr schwer auszumachen. Niemand der üblichen Verdächtigen (Price, Wright, van Gerwen) spielte eine überragende Saison. Bleibt noch Jonny Clayton: Der 47-jährige Waliser verzeichnete dieses Jahr einen schier unglaublichen Höhenflug. «The Ferret» (Frettchen) gewann das Masters, die Premier League, den World Grand Prix und den Final der World Series und ist ein heisser Kandidat auf seinen ersten WM-Titel. (reb)

