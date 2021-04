Volleyball Vergeben und Vergessen – nach Knatsch in der Liga sind die Rivalinnen im Nationalteam wieder Freundinnen Zuerst der Knatsch in der Nationalliga A, jetzt gemeinsam im Einsatz für das Nationalteam: Kein Problem für die Spielerinnen von Aesch und Düdingen. Raphael Gutzwiller 29.04.2021, 05.00 Uhr

In der Meisterschaft Konkurrentinnen, im Nationalteam Teamkolleginnen: Düdingens Nicole Eiholzer (links) und Pfeffingens Madlaina Matter. Bilder: Imago und Freshfocus

Nationalteams haben es an sich, dass sich Rivalen aus der Meisterschaft plötzlich in der Landesauswahl wiederfinden und gemeinsam für Erfolge sorgen möchten. Dennoch ist die Situation im Frauen-Volleyball-Nationalteam vor dem Start des Qualifikationsturniers in Minsk für die Europameisterschaft in diesem Jahr speziell. Zu gross war die Aufregung in der NLA-Meisterschaft, zu rasch folgen nun die eminent wichtigen Partien für das Nationalteam.

Zum Knatsch kommt es in der NLA-Playoff-Halbfinalserie zwischen Sm’Aesch Pfeffingen und dem TSV Düdingen. Nach zwei Partien, die beide mit 3:0-Sätzen ans Heimteam gehen, hat Meisterschaftsfavorit Aesch fünf Coronafälle zu beklagen. Das ganze Team muss in Quarantäne. Die Serie wird beim Stand von 1:1 mit 133:131 Punkten gewertet. Aesch ist draussen, die Meisterträume sind geplatzt. Zwar lief alles nach Reglement. Der Ärger im Baselbiet ist dennoch riesig. Madlaina Matter, Captain von Sm’Aesch schreibt einen offenen Brief an Swiss Volley und die Vereinsleitung von Düdingen. Darin moniert sie, dass «nicht nach einer gerechten, sportlich fairen Lösungen gesucht wurde».

«Voller Fokus auf das Nationalteam»

Madlaina Matter lächelt im Fotoshooting. Urs Flüeler / Keystone

Szenenwechsel: Madlaina Matter trägt das Nationaltrikot und lächelt in der Betoncoupe Arena in Schönenwerd in die Kamera. Wenig später strahlen ihre Augen immer noch, als sie im Gespräch davon erzählt, wie sehr sie sich darauf gefreut hat wieder ins Nationalteam einzurücken. «Was geschehen ist in der Meisterschaft war ärgerlich. Ich habe daraus viel lernen können», sagt sie. Der Rückschlag vom verpassten Meistertitel sei abgehakt. «Jetzt liegt der Fokus auf dem Nationalteam. Wir haben gemeinsam grosses vor. Und unser Teamgeist ist immer noch phänomenal», so Matter.

Voller Fokus auf die EM-Qualikation: Das Frauen-Volleyball-Nationalteam. Urs Flüeler / Keystone

Matter ist gemeinsam mit zwei weiteren Spielerinnen von Sm’Aesch Pfeffingen im Aufgebot des Nationalteams, von Düdingen sind gleich sieben Spielerinnen dabei. Wie formt man diese beiden Gruppen wieder zu einer verschworenen Einheit?

Nationaltrainerin: «Da gibt es nichts zu tun»

Nationaltrainerin Saskia Van Hintum ist optimistisch. Urs Flüeler / Keystone

Damit beauftragt ist die Nationaltrainerin Saskia van Hintum. Sie sagt: «Da gibt es gar nichts zu tun. Natürlich war es sehr ärgerlich, wie dies entschieden wurde. Ich hätte auch lieber ein drittes Spiel gesehen, auch weil beide Teams tolles Volleyball gezeigt haben. Aber jetzt sind alle hier im Nationalteam und arbeiten an den selben Zielen.»

Einst Beachvolleyballerin, jetzt debütiert sie bald für das Volleyball-Nationalteam: Nicole Eiholzer. Urs Flüeler / Keystone



Ähnlich sieht dies auch Nicole Eiholzer. Die ehemalige Beach-Volleyballspielerin, inzwischen bei Düdingen in der Halle tätig, sagt: «Wir sind hier im Nationalteam wie eine Familie. Was in der Meisterschaft war, ist längst vergessen. Viel lieber schauen wir nach vorne zu den Spielen, die mit dem Nationalteam anstehen.» Für Eiholzer kommt es zu ihren ersten Pflichtspiel-Auftritten im Nationalteam. Eigentlich hätte das EM-Qualifikationsturnier in Minsk bereits im letzten August stattfinden sollen. Daraus wurde aber nichts. Auch im Januar wurden die Spiele aufgrund von Reisebeschränkungen verschoben. Matter findet, der spätere Zeitpunkt habe durchaus Vorteile: «Wir sind jetzt besonders heiss auf die Spiele. Und wir sind ein sehr junges Team, haben alle nochmals zusätzliche Erfahrung sammeln können in dieser abgelaufenen Meisterschaft.»

In der Qualifikation trifft das Schweizer Team auf Belarus und Estland. Zwei Gegner auf Augenhöhe. «Die erneute EM-Qualifikation ist unser Ziel und wir glauben fest daran, dass dies möglich ist», sagt Nationaltrainerin van Hintum. Mit Euphorie ins Nationalteam gerückt ist auch Maja Storck, die mit dem Dresdner SC den deutschen Meistertitel holen konnte. «Solche Erfolge sind für das Schweizer Volleyball wichtig», sagt die Nationaltrainerin. «Sie und auch Laura Künzler in Frankreich zeigen, dass auch in der Schweiz gutes Volleyball gespielt wird. Und sie sind ein Vorbild für die anderen Spielerinnen vielleicht auch den Weg ins Ausland anzutreten.»

Die Stimmung ist gut im Schweizer Team. Urs Flüeler / KEYSTONE

Wenig später steht das Training des Nationalteams an. Die Stimmung ist konzentriert, wirkt fast euphorisch. Der Knatsch zwischen Düdingen und Aesch ist spätestens jetzt weit weg. Die Vorfreude auf das kommende überwiegt.