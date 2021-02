Vendée Globe Alan Roura und sein 20-Millionen-Traum – Weshalb der Genfer Solo-Segler vom Abenteurer zum Unternehmer wird Weil er die härteste Segelregatta der Welt gewinnen will, muss sich der Genfer Alan Roura (28) ein Stück weit von seinen Prinzipien verabschieden. Der Solo-Segler wird zum Arbeitgeber. Und er setzt sich auch öffentlicher Kritik aus.

Simon Häring 27.02.2021

Seine Geschichte ist zu gut, um sie nicht immer und immer wieder zu erzählen. Alan Roura wuchs auf dem Meer auf. Mit acht Jahren überquerte er zum ersten Mal mit seiner Familie den Atlantik auf einem Segelboot. Mit 13 heuerte er in einer Werft in Venezuela als Arbeiter an. Mit 14 fuhr er seine erste Regatta in der Karibik.

Zur Schule ging er einen einzigen Tag, dann schmiss er hin. Was Roura weiss und kann, hat ihn das Meer gelehrt. Jüngst beendete er zum zweiten Mal das härteste Segelrennen der Welt. Wieder war der mittlerweile 28-Jährige der Jüngste bei der Vendée Globe.



Anfang Februar erreichte Alan Roura das Ziel der Vendée Globe. Youtube/La Fabrique

Roura erlebte dabei wieder extreme Einsamkeit, die Konfrontation mit der Angst, Erschöpfung, Schlafmangel, die Nahrung musste er zur Rennhälfte rationieren, er hatte mit technischen Probleme zu kämpfen und setzte sich den Launen der Natur aus - der Strömung, meterhohen Wellen, Stürmen, der Hitze am Äquator, der eisigen Kälte im Südpolarmeer.

Als der Genfer am 11. Februar nach 95 Tagen, 6 Stunden und 56 Sekunden den Start- und Zielhafen in Les Sables-d'Olonne erreichte, schneite es. Roura nahm seine viermonatige Tochter Billie in den Arm, ging an Land, gönnte sich ein Schnitzel mit Pommes und ein Glas Rotwein, schlief aus und rasierte sich.



Der Jüngste, der je die Vendée Globe beendet hat: Alan Roura.

Freshfocus / Jean-Guy Python

Es war das Ende und zugleich ein Anfang.

Alan Roura will in vier Jahren wieder bei der Vendée Globe antreten, doch dann wird vieles anders sein. Bei der ersten Teilnahme 2016, war er mit einem Occasion-Boot und ohne Chancen auf den Sieg angetreten. Er sagt: «Ich startete als Abenteurer und beendete das Rennen als Wettkämpfer. Diesmal war es umgekehrt: Ich ging als Wettkämpfer an den Start und erreichte als Abenteurer das Ziel.»

Denn wegen technischer Probleme musste er schon zur Rennhälfte seine Ambitionen revidieren. Sein einziges Ziel war, den Start- und Zielhafen an Frankreichs Westküste zu erreichen. Kurz nachdem Roura angekommen war, diktierte er in die Mikrofone:



«Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Und ich will wieder bei der Vendée Globe starten. Aber das nächste Projekt werde ich nur dann in Angriff nehmen, wenn ich die Chance habe, zu gewinnen.»

Es ist eine Herkulesaufgabe, die ihn nicht nur als Sportler fordern wird. Im Sommer läuft der Vertrag mit seinem Sponsor aus. «La Fabrique» hatte ihm ein Budget von vier Millionen Franken zur Verfügung gestellt. Schon jetzt ist klar, dass sich ihre Wege trennen werden. Roura ist «La Fabrique» entwachsen. Und wenn er um den Sieg segeln will, braucht er mehr Geld - zwischen 10 und 20 Millionen Franken.

Bisher zeichnete sich sein kleines Team durch einen familiären Esprit aus, das dürfte sich ändern. «Alles wird sich ändern, alles wird grösser. Wir wollen wachsen», sagt Roura. Mindestens zehn Helfer braucht es. Die Fixkosten steigen auf 2 Millionen Franken pro Jahr. Dazu kommt, dass Roura ein neues Boot braucht. Baut er es selber, nimmt das zwei Jahre in Anspruch. Kauft er es, wird es teuer.



Täglich Instagram, Facebook, Youtube und Interviews

Mindestens sechs Millionen Franken dürfte das kosten. Und: Je wertvoller ein Boot, desto teurer ist es im Unterhalt. Die Versicherungsprämie zum Beispiel bemisst sich am Neuwert, bei einem Satz von 8 Prozent bedeutet das schnell einmal Kosten von einer halben Million Franken im Jahr. Will Roura die Vendée Globe gewinnen, wird er sich verändern müssen.

Und er muss sich vom Bild des Abenteurers verabschieden. Eine Entwicklung, die schon vor einem Jahr eingesetzt hat, als er die Planungen für das neuste Projekt begann. Wer mehr Geld braucht, muss auch mehr Einblicke bieten. Roura kennt dieses Spiel: Während der letzten Monate gab er fast jeden Tag Interviews, bespielte Instagram, Facebook und Youtube mit Inhalten.



Täglich bespielte Alan Roura die sozialen Medien. Egal, wo er sich bei seiner Weltumsegelung gerade befand. Instagram.com

Nicht immer fand er das sinnvoll, das Leben an Bord sei oft monoton und von Routinen geprägt. Ein Sonnenuntergang zum Beispiel sei nichts Spezielles. Er sagt: «Aber ich habe mich verpflichtet gefühlt, mein Leben an Bord zu teilen. Manchmal war mir das zu viel. Aber so ist das heute: Man muss kommunizieren.» Roura versteht dieses Spiel aus Geben und Nehmen. Und er versteht es, Geschichten zu erzählen. Dass er eigentlich eine Brille tragen müsste und seine Sehkraft abgenommen habe.

Dass er Hörprobleme habe und nur auf einer Seite telefonieren könne. Dass man Zähne verliere, weil man sich an Bord nicht so um sie kümmere, wie man eigentlich müsste. Dass er auf Sonnencrème verzichtet. Und er wiederholt immer wieder die Botschaft, dass er diese Weltumsegelung nie beendet hätte, wenn nicht Tochter Billie und Frau Aurélia auf ihn gewartet hätten.



Alan Roura bei der Ankunft in Les Sables-d'Olonne mit Tochter Billie.

Freshfocus / Jean-Guy Python

Der Vorwurf des Egoismus

Dass man es ihm als Egoismus auslegt, dass er Kind und Frau zurückliess, ist Alan Roura nicht entgangen. Er sagt: «Jeder Fischer lebt mit der Gefahr, nicht an Land zurückzukehren. Es ist seine Arbeit, ich hingegen setzte mich dem aus Spass aus.» Doch der Genfer sagt, dass das Segeln auch sein Beruf sei. Und er wiederholt, was er schon hundertfach gesagt hat: «Unser Leben ist ein Deal, den ich und meine Frau vor langer Zeit eingegangen sind. Das ist unser Leben, unser Projekt, unser Baby.»

Dass er mit seiner wachsenden Bekanntheit Angriffsfläche bietet, nimmt er in Kauf. Jüngst erzählte er, dass er während der Vendée Globe viel geweint habe. Was Kritik einer Journalistin der «Wochenzeitung» provozierte, die schrieb:



«Diese Heldenstorys machen mich so wütend: Rich white Dude geht in einer Hightech-Jacht segeln und heult, weil er nur 17. wurde. Während täglich Menschen auf der Flucht das Mittelmeer in miesen fucking Schlauchbooten überqueren und dabei ihre Kinder ertrinken sehen.»

Es ist ein Vorwurf, dem man kaum etwas entgegenhalten kann, auch wenn Roura für diese Tragödien ebenso wenig verantwortlich zu machen ist wie für die Verschmutzung der Meere. Roura sagt: «Ich werde die Welt nicht verändern, es ist auch nicht meine Aufgabe, dazu im Fernsehen Interviews zu geben. Aber ich kann den Leuten sagen, was ich sehe und gesehen habe, um ihr Bewusstsein für diese Problematik zu schärfen.»

Und wenn er dann wieder in See sticht, wird ihm eine andere Charaktereigenschaft helfen, sich abzugrenzen: die Fähigkeit, sich von allem um sich herum abzukapseln. Denn wen er segelt, sagt er, sei er in seiner eigenen Welt.