Zwei Jahre Videoschiedsrichter in der Super League – eine Bilanz

VAR-Bilanz Zwei Jahre Videoschiedsrichter in der Super League: Welches Team profitierte am meisten vom VAR? Welches am wenigsten? Der VAR hat sich in der Super League nach zwei Jahren etabliert. Oder etwa doch nicht? Einige Klubchefs bilanzieren wenig euphorisch. Eine Auswertung aller 81 Interventionen zeigt zudem Interessantes. Ralf Streule 31.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schiedsrichter Sandro Schärer überprüft nach einer VAR-Intervention seinen Entscheid. Bild: Jean-Christophe Bott

«Das hat mit Fussball gar nichts mehr zu tun!» Dies fand der Österreicher Marko Arnautovic, nachdem sein Team im EM-Achtelfinal gegen Italien ausgeschieden war – und sein Führungstor wegen Offside aberkannt worden war.

«Ist das noch der Fussball, den du liebst?» In Frageform formulierte es vor eineinhalb Jahren St.Gallens Lukas Görtler. Sein Torhüter Lawrence Ati Zigi war bei einem gehaltenen Penalty in der Nachspielzeit gegen YB zu weit vorne gestanden. YB traf beim zweiten Versuch zum 3:3.

Beides waren reglementkonforme Entscheide des Video Assistant Referee (VAR). Die Beispiele zeigen: Der VAR kann in seinem Kabäuschen vieles richtig machen – die grundsätzlichen Diskussionen bleiben. Wo ein Zeitlupen-Entscheid den eigenen Jubel zurückbindet, ist fertig lustig. Da wird eine an sich gut gemeinte Idee schnell abgekanzelt.

Zürich und Servette profitierten am häufigsten, St.Gallen am wenigsten

Nüchtern betrachtet zeichnen die Zahlen zwei Jahre nach der Einführung des VAR in der Super League ein positives Bild. Seit der Premiere im Juli 2019 korrigierte der VAR in der Super League 81 «klare, offensichtliche Fehlentscheide» – 36 in der Saison 2019/20, 45 in der vergangenen Spielzeit. Und auch wenn nicht erhoben ist, wie viele der offensichtlichen Fehlentscheide zu Diskussionen führten und wie oft das Nichteingreifen des VAR angekreidet wurde: In jeder Super-League-Runde konnte damit durchschnittlich einmal ein Fehler ausgemerzt werden. Die folgende Grafik zeigt, welche Teams am meisten von VAR-Interventionen profitierten und welche Art der Intervention getätigt wurde.

Dass in den vergangenen zwei Jahren immer wieder über richtige und falsche Interventionen diskutiert wurde, überrascht den Schiedsrichterchef Daniel Wermelinger nicht. Er sagt: «Mit der Einführung des VAR ging es explizit nicht darum, Ungerechtigkeiten oder Diskussionen verschwinden zu lassen, sondern klare und offensichtliche Fehler zu eliminieren – oder sie zumindest auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Der Blick auf die Statistik zeigt, dass dies durchaus gelungen ist.» Grundsätzlich sei man mit der Einführung des VAR sehr zufrieden. Neun Monate Vorbereitungszeit hatte man damals aufgewendet, 1,5 Millionen Franken kostete die Anschaffung, in etwa gleich viel kostet der VAR pro Saison.

Hüppi: «Der Schiedsrichter auf dem Feld muss der Chef bleiben!»

Wer bei Klubs nachfragt, bekommt jedoch nicht nur die grossen Loblieder zu hören. Positiv, jedoch mit einem «aber», äussert sich Sions Präsident Christian Constantin. «Wenn es hilft, Fehler zu vermeiden, kann man nicht dagegen sein.» Aber es brauche mehr Einheitlichkeit bei den Entscheiden.

Matthias Hüppi, Präsident FC St.Gallen Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

St.Gallens Präsident Matthias Hüppi spricht von zwei Seelen in seiner Brust. Hier der Fussballromantiker, der die technische Hilfe weiterhin kritisch betrachtet. Dort der Realist, der möchte, dass eindeutige Fehler aus der Welt geschafft werden, wenn die Technik es möglich macht. «Sofern der Fussball wirklich gerechter wird, bin ich natürlich für den Einsatz des VAR.» Zu oft sei es aber vorgekommen, dass VAR-Entscheide im Nachhinein als falsch beurteilt wurden, sagt Hüppi. Der Zufall will es, dass ausgerechnet St.Gallen dreimal in solche Entscheide verwickelt war. Hüppis grösste Befürchtung ist aber eine grundsätzlichere: dass der Schiedsrichter auf dem Feld an Macht verliert, wenn der VAR zu oft eingreift. «Er muss der Chef bleiben.» Dies sei zu oft ausgehebelt worden.

Bei «brutalen Fouls» will der VAR einen Fokus setzen

Laut den VAR-Verantwortlichen, die in stetem Kontakt mit den Klubs stehen und deren Rückmeldungen einfordern, ist die Zurückhaltung des VAR tatsächlich ein Anliegen. Wermelinger sagt:

Schiedsrichterchef Daniel Wermelinger Bild: Urs Lindt/Freshfocus

«Dass Zurückhaltung der richtige Weg ist, zeigte unter anderem die Euro. An diesen internationalen Vorgaben müssen und wollen wir uns orientieren, wir analysieren diese ständig.»

Verbesserungspotenzial sieht Wermelinger bei der Beurteilung brutaler Fouls, hier soll der VAR stärker eingreifen. «Weiter prüfen wir ständig, wie wir unsere Kommunikation mit den Zuschauenden im Stadion oder zu Hause und mit den Medien verbessern können.»

Stefan Wolf, Präsident FC Luzern. Bild: Patrick Huerlimann

Die ganz grosse VAR-Liebe ist auch bei FC-Luzern-Präsident Stefan Wolf nicht zu spüren. Er spricht von einem «zwiespältigen Thema». Ihn freut jeder korrigierte Fehlentscheid. Oft empfinde er die langen Unterbrüche aber als störend. Und ihm sei zu oft unklar, wer nun welchen Entscheid getroffen habe – und wer entscheidet, ob ein Schiedsrichter eine Szene noch einmal anschaue oder nicht. Das Reglement wäre hier klar: Der Schiedsrichter darf verlangen, eine Szene noch einmal anzuschauen, er kann vom VAR zudem dazu ermuntert werden.

Videobilder wurden an der EM vom Ref seltener konsultiert

Hier beginnt die Krux, denn im Prinzip ist klar: Sieht der VAR keinen «offensichtlichen Fehlentscheid», greift er nicht ein. Und sieht er einen solchen, gibt es aus VAR-Sicht keinen Interpretationsspielraum – und so erübrigt sich der Gang des Schiedsrichters an den Spielfeldrand zur Videobetrachtung. An der EM fiel auf, dass die Bilder nur noch selten vom Schiedsrichter konsultiert wurden. Wermelinger sagt: «Wir verstehen, dass die Zuschauer ab und zu finden, dass der Schiedsrichter eine Szene doch nochmals anschauen soll. Dafür braucht man jedoch die richtigen Bilder. Wir finden es falsch, wenn ein Schiedsrichter drei Minuten an der Seitenlinie steht und am Schluss nicht mehr weiss als vorher.» Was an der EM weiter auffiel, war, dass Entscheide kaum einmal abgeschwächt wurden – ein Grundsatz, der sich auch hierzulande durchsetzen könnte.

TV-Experte Rolf Fringer Bild: Alexandra Wey/KEY

Genug von den Diskussionen hat Rolf Fringer, der die VAR-Entwicklung als TV-Experte beobachtet. Er sieht zwar den Vorteil, dass der Schiedsrichter bei groben Fehlentscheiden unterstützt wird und einen Teil der Verantwortung abgeben kann. Die Diskussionen rund um den VAR sieht er aber in keinem Verhältnis zum Gewinn. Nur selten habe er Situationen gesehen, in denen ein Fehlentscheid den Ausgang des Spiels verändert habe. «Wenn ein Team wegen eines einzigen Fehlentscheids verliert oder sein Saisonziel verpasst, hat es schlicht zu wenig getan.» Er bringt einen Vergleich an: «Früher stand ich im Bareggtunnel im Stau. Seit er ausgebaut ist, stehe ich im Gubrist.» So gehe es ihm mit dem VAR: Die Diskussionen gehen andernorts weiter – Problem verlagert! «Und das mit viel Technik und Geld.» Sicher ist: Die Diskussionen bleiben. Das wird sich auch in dieser Saison nicht ändern.