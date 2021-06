FIS-Präsidentenwahl Wer regiert künftig die Skiwelt? Der Schweizer Urs Lehmann muss sich gegen einen Milliardär behaupten Am 52. Kongress des Internationalen Skiverbandes wird ein Nachfolger für Gian-Franco Kasper zum Präsidenten gewählt. Swiss-Ski-Chef Urs Lehmann galt lange als Favorit, nun droht das Momentum zu kippen. Rainer Sommerhalder 04.06.2021, 05.00 Uhr

Urs Lehmann tritt gegen drei Mitkonkurrenten um die Präsidentschaft des Welt-Skiverbands an. Cyril Zingaro / KEYSTONE

Am Freitag wird am virtuell durchgeführten Kongress des Internationalen Skiverbandes (FIS) ein neuer Präsident gewählt. Es ist erst der fünfte Chef in der 97-jährigen Geschichte der FIS. Zuletzt amtete der Bündner Gian-Franco Kasper während 23 Jahren, nachdem er zuvor bereits ebenso lang Generalsekretär des Verbandes war.