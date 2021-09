Unihockey Ad Astra Sarnen hält das Spiel gegen den Schweizer Meister lange offen – verliert am Ende aber erstmals in dieser Saison

50 Minuten lang darf Ad Astra Sarnen im Heimspiel gegen Floorball Köniz hoffen. Schlussendlich nehmen die Gäste dank dem 3:9-Sieg jedoch alle drei Punkte mit auf den Heimweg.

25.09.2021, 09.19 Uhr

Sarnens Goalie Mario Britschgi konnte sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen. Bild: Simon Abächerli

Verkehrte Vorzeichen vor der dritten Runde der NLA-Saison am Freitagabend: Das noch punktelose Floorball Köniz – notabene der amtierende Schweizer Meister – gastierte beim noch verlustpunktlosen Ad Astra Sarnen. Trotz dieser Ausgangslage lag die Favoritenrolle klar bei den Bernern. Eine kleine Hiobsbotschaft gab es für die Sarner vor Spielbeginn: Liga-Topskorer Alexander Rudd musste krankheitsbedingt passen.



Nichtsdestotrotz startete das Heimteam engagiert in die Partie und ging nach einem schnörkellos herausgespielten Konterangriff durch eine Co-Produktion der beiden von-Wyl-Brüder in der vierten Minute mit 1:0 in Führung. Diese beantworteten die Gäste jedoch umgehend, Michel netzte nach einem schönen Querpass keine Minute später zum Ausgleich ein. Köniz hatte in der Folge einige Abschlüsse zu verzeichnen, konnte aber keinen weiteren Treffer mehr bejubeln bis zur ersten Pause.

Auch im Mitteldrittel spielte Ad Astra gegen das Spitzenteam aus Köniz gut mit. Hinten verteidigten die Obwaldner mehrheitlich diszipliniert, und vorne konnte zumindest der eine oder andere Nadelstich gesetzt werden. Mit einem solchen beantwortete Sarnens schwedischer Verteidiger Mathias Hagert in der 23. Minute umgehend die erstmalige Könizer Führung mit dem Ausgleich zum 2:2. Als Bolliger, wie Teamkollege Michel an diesem Abend dreifacher Torschütze für die Gäste, kurz nach Spielmitte zum 2:3 traf, bot sich den Sarnern kurz darauf die Gelegenheit zum erneuten Ausgleich: Michel wurde auf die Strafbank geschickt und Ad Astra konnte sich in Überzahl versuchen. Doch statt dem Ausgleich erwischte erneut Bolliger das Heimteam kalt und traf zum 2:4.

Entscheidung für Köniz im Schlussdrittel

Im Schlussdrittel drehte Köniz auf und führte die Entscheidung herbei. Michel mit einem Doppelschlag in der 50. und 52. Minute stellte auf 3:6 aus Sicht der Gäste, nachdem Sarnen zuvor durch Forslind in Überzahl noch einmal auf 3:4 herangekommen war. Es spricht für die Sarner, dass sie beim Stand von 3:6 alles auf eine Karte setzten und den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler ersetzten. Köniz brachte den Sieg jedoch souverän über die Runde und fuhr somit die ersten drei Punkte der Saison ein. «Schlussendlich müssen wir uns an der eigenen Nase nehmen. Es ist sehr ärgerlich, dass wir im Mitteldrittel in Überzahl einen Gegentreffer hinnehmen mussten. Mit einem ausgeglichenen Spielstand auch nach 40 Minuten wäre Köniz vielleicht ins Wanken geraten», haderte Sarnens Verteidiger Mathias Hagert nach Spielschluss. Hagert und seine Teamkollegen schlugen sich zwar wacker, konnten sich am Ende davon aber nichts kaufen. Bereits am Sonntag wartet auf Ad Astra die nächste schwierige Aufgabe: Auswärts treffen die Obwaldner auf das Spitzenteam SV Wiler-Ersigen (17 Uhr, Sporthalle Grossmatt, Kirchberg). (JH)



Ad Astra Sarnen – Floorball Köniz 3:9 (1:1, 1:3, 1:5)

Dreifachhalle, Sarnen. - 238 Zuschauer. SR Schuler/Sprecher. - Tore: 4. Cornel von Wyl (Basil von Wyl) 1:0. 5. Michel (Wilfratt) 1:1. 22:34 Jirebeck (Hutzli) 1:2. 22:49 Hagert (Cornel von Wyl) 2:2. 31. Bolliger (Holopainen) 2:3. 32. Bolliger (Hutzli/Ausschluss Michel!) 2:4. 47. Forslind (Ausschluss Schmocker) 3:4. 50. Michel (Engel) 3:5. 52. Michel (Zaugg) 3:6. 57. Jirebeck (Tringaniello) 3:7 (ins leere Tor). 58:19 Holopainen (Tringaniello) 3:8 (ins leere Tor). 59:31 Bolliger (Ausschluss Burri) 3:9. - Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Sarnen. 2-mal 2 Minuten gegen Köniz. - Sarnen: Britschgi; Höltschi, Hagert; Burri, Oweling; Läubli, Kramelhofer; Basil von Wyl, Rizzi, Cornel von Wyl; Eberhardt, Furrer, Forslind; Durrer, Odermatt, Durot. - Köniz: Eder; Tringaniello, Holopainen; Kisugite, Ruh; Schmocker, Haldemann; Jirebeck, Hutzli, Bolliger; Michel, Willfratt, Zaugg; Hammer, Ledergerber, Aebersold; Engel, Saner. - Bemerkungen: Sarnen ohne Amrein, Sommerhalder, Rüegger und Bitterli (alle Ersatz), Rudd (krank), sowie Schöni, Dubacher, Boschung und Lingg (alle verletzt).