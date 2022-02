Ukraine-Konflikt «Nehmt den Russen den Champions-League-Final weg» Der Sport tut sich mit Sanktionen gegen Russland aufgrund grösster Abhängigkeiten schwer. Trotzdem verstärkt Europas Politik den Druck auf die Sportverbände. Schweizer Parlamentarier reagieren indes gelassen. François Schmid-Bechtel 23.02.2022, 18.00 Uhr

Das Fussballstadion als politische Bühne? Wladimir Putin (rechts) mit Dmitri Medwedew. Keystone

Sport und Politik gehören getrennt. Diesen Satz hört man von Politikern, die in irgendeinem Unrechtsstaat einen Sportanlass besuchen. Man hört ihn von Politikern, die in ihrem Unrechtsstaat irgendeinen Sportanlass für eröffnet erklären. Und man hört ihn von Sportfunktionären, die irgendeinem Unrechtsstaat die Möglichkeit bieten, mit einem weltumspannenden Anlass von den eigentlichen Problemen abzulenken und sich mit Glanz und ganz viel Geld als bester Ausrichter der Geschichte zu profilieren. Ob diese Menschen – vornehmlich weisse, alte Männer – tatsächlich glauben, was sie sagen, ist fraglich. Klar ist: Sport ist Politik.

Während russische Panzer in den ukrainischen Donbass einrollen, übt die westliche Politik Druck auf Sportverbände aus. Ziel ist es, Sportanlässe, die in Russland demnächst stattfinden sollen, die Wladimir Putin vielleicht sogar zu Propaganda-Zwecken missbrauchen will, zu versenken. Oder zumindest zu verlegen.

Im Fokus steht die Uefa. Einerseits, weil der Champions-League-Final am 28. Mai in St. Petersburg stattfinden soll. Andererseits, weil der europäische Fussballverband mit Sitz in Nyon eng mit Gazprom verbandelt ist. Das russische Energieunternehmen ist Hauptsponsor der Uefa. Ausserdem sitzt mit Alexander Djukow der Vorstandschef der Gazprom-Tochter Neft im Uefa-Exekutivkomitee.

Gazprom-Arena in St. Petersburg: Hier soll der Champions-League-Final stattfinden. Keystone

«Deckung für eine gewalttätige Diktatur»

«Die Uefa muss jetzt handeln», steht in einem Offenen Brief von Mitgliedern des Europaparlaments in Strassburg an Uefa-Präsident Aleksander Ceferin. Sie solle Russland den Champions-League-Final entziehen und auch die Kooperation mit Gazprom beenden.

Auch der britische Premier Boris Johnson forderte die Uefa zur Verlegung des Finales auf: «Keine Chance, Fussballturniere in einem Russland, das in souveräne Staaten einmarschiert», sagte er im Parlament in London. Und der britische Aussenpolitiker Tom Tugendhat twitterte: «Die Uefa sollte einer gewalttätigen Diktatur nicht Deckung bieten.»

Noch hält die Uefa den Ball flach. «Es gibt derzeit keine Pläne, den Austragungsort des Finals zu ändern. Wenn notwendig, wird eine Entscheidung zu gegebener Zeit getroffen», heisst es aus Nyon.

Auch andere Verbände halten an ihren Plänen fest, in diesem Jahr Titelkämpfe in Russland auszutragen. Beispielsweise die Schwimmer, die im Dezember in Kasan die Kurzbahn-WM durchführen wollen. Oder der Volleyballverband, der die Männer-WM (26.8. bis 11.9.) nach Russland vergeben hat. Und natürlich heisst es auch dort: «Wir sind der Meinung, dass Sport immer von Politik getrennt bleiben sollte.» Auch der Formel-1-GP soll dieses Jahr wie geplant Ende September in Sotschi stattfinden.

Einzig die Europäische Handball-Föderation reagiert. So soll der ukrainische Meister Motor Saporoschje seine Heimspiele in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (1. März) und Barcelona (3. März) ins slowakische Presov verlegen.

Die Schweizer Politik hält mit Forderungen zurück

Christian Wasserfallen. Gaetan Bally / KEYSTONE

Im Gegensatz zu Politkern aus der EU geben sich Schweizer Parlamentarier gemässigt. FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen sagt: «Es ist die gewichtige Entscheidung der Uefa, wo sie ihre Anlässe durchführt und mit wem sie einen Sponsoringvertrag abschliesst. Die Uefa muss sich gut überlegen, welche Zeichen sie damit sendet und welche Abhängigkeiten sie eingeht.»

Fabian Molina. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

SP-Nationalrat Fabian Molina meint: «Die Uefa hat als multinationales Unternehmen eine gesellschaftliche Verantwortung und ist verpflichtet, Menschenrechte bei ihren Geschäften zu respektieren. Das gilt insbesondere in der Zusammenarbeit mit anderen Konzernen. Sollte sich die eskalierende Situation nicht bald über diplomatische Verhandlungen lösen lassen, glaube ich nicht, dass ein Champions-League-Final adäquat ist. Wer Völkerrecht in eklatanter Weise bricht, darf nicht mit PR-Spielen belohnt werden.»

Plötzlich ist Gazprom ein Problem

So falsch es ist, Sport und Politik zu trennen, mutet es auch opportunistisch an, wenn ausgerechnet jetzt deutsche Politiker die Beziehung zwischen Gazprom und der Uefa verteufeln. Wo waren diese Leute, als sich Gerhard Schröder nach seiner Zeit als Bundeskanzler von den Russen vor den PR-Karren spannen liess? Nun steigen sie auf die Barrikaden. Auch, weil die EM 2024 im eigenen Land stattfindet – gesponsort unter anderem von … Gazprom.

Da war die Fussballwelt für ihn noch in Ordnung: Boris Johnson vor dem Anpfiff zum EM-Final im Wembley mit seiner Frau Carrie. Carl Recine/Keystone

Und die Engländer um Boris Johnson? Die haben im Sommer die Liebe zu ihren Three Lions wiederentdeckt, «Football’s comming Home» gegrölt und erst nach dem verlorenen Final von Wembley geweint. Dass etliche EM-Sponsoren aus China und der Golfregion stammten, also aus Ländern, wo Menschenrechte und Demokratie nicht mal eine untergeordnete Rolle spielen, hat nicht gross interessiert.

Was viele sportinteressierte Politikerinnen und Politiker in der Schweiz eher umtreibt als der Champions-League-Final (Tenor: Am Tag nach dem Final weiss ja kaum noch jemand, wo das Spiel stattgefunden hat.) sind die Austragungsorte der Olympischen Spiele. Wasserfallen meint, die westeuropäischen Staaten hätten es immer wieder selbst in der Hand gehabt, um zu vermeiden, dass Spiele in autokratische Staaten vergeben werden. «Aber auch wir in der Schweiz haben immer wieder den Schwanz eingezogen.»