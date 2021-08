Messi, Grealish, Lukaku: die besten Transfer des Sommers

Übersicht Messi, Grealish, Lukaku: Diese Fussballstars haben in der Sommerpause ihren Verein gewechselt Im Transfersommer wechseln trotz Corona viele Topfussballer für viel Geld ihren Klub. Die Übersicht über die besten Spielertransfers. Raphael Gutzwiller 17.08.2021, 05.00 Uhr

Rekordtransfer Jack Grealish (links) und Paris' neuer Hoffnungsträger Lionel Messi. AP/EPA

Was rund um die Nullerjahre die Galaktischen von Real Madrid mit Zinedine Zidane, Luis Figo und David Beckham waren, ist heute Paris St. Germain. Dank des viel beachtetenden Transfers von Lionel Messi aus Barcelona ist die Offensive gemeinsam mit Neymar und Kylian Mbappé mit Superstars gespickt. Dazu kommt, dass sich PSG auch in der Defensive verstärkt hat: Innenverteidiger Sergio Ramos kam von Real Madrid, Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum von Liverpool und Torhüter Gianluigi Donnarumma. Alle fünf Topspieler kommen ablösefrei nach Paris. Viel Geld gekostet haben sie dennoch. Allein Lionel Messi soll gemäss Medienberichten einen Lohn von 40 Millionen Euro pro Jahr erhalten. Wie dies mit dem Financial Fair Play der Uefa zusammengeht? Die Regelung wurde aufgrund der Coronapandemie aufgeweicht. Die Jahre 2020 und 2021 werden zusammengefasst. PSG hofft, das Geld durch Werbeverträge oder Trikotverkäufe wieder einzunehmen.

Gemeinsam bei Paris Sergio Ramos (links) und Lionel Messi. Christophe Petit Tesson / EPA

Memphis Depay spielt neu für Barcelona. Quique Garcia / EPA

Während das europäische Financial Fair Play wenig funktioniert, kämpfen die Spanier mit einer eigenen Regel. Die Liga hat eine Gehaltsobergrenze eingeführt. Insbesondere der ultraklamme FC Barcelona hat mit dieser zu kämpfen. Die Katalanen mussten Lionel Messi abgeben, um die Gehaltsobergrenze einzuhalten. Und auch andere Transfers schienen zunächst nicht zu klappen. Nur weil Abwehrchef Gerard Piqué einer erheblichen Lohnkürzung zugestimmt hat, konnte Barcelona noch die ablösefreien Transfers von Memphis Depay (Lyon) und Eric García (Manchester City) bekanntgeben. Daneben kam auch noch Sergio Agüero von Manchester City. Auch Real Madrid hat mit Sergio Ramos seinen Captain in Richtung Paris abgegeben. Zudem wechselte Raphaël Varane für eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro zu Manchester United. Ersetzt wurden die Abgänge in der Innenverteidigung durch den ablösefreien Zugang von David Alaba.

Jack Grealish (links) mit seinem Trainer Pep Guardiola. Alastair Grant / AP

Knapp 130 Millionen Franken überwies Manchester City an Aston Villa für Jack Grealish. Es ist eine überaus beachtliche Summe für einen Spieler, der noch vor der Europameisterschaft hauptsächlich Premier-League-Insidern ein Begriff war. Und auch an der EM kam Grealish für das englische Nationalteam nur zu wenig Spielzeit, wurde etwa im Halbfinal im selben Spiel ein- und wieder ausgewechselt. Dennoch ist der 25-Jährige der neue Rekordtransfer eines Engländers. Die hohe Ablösesumme sagt auch viel über den englischen Fussball aus. Englische Spieler sind stets wertvoller als Fussballer jeden anderes Landes. Das liegt daran, dass in der reichsten Liga der Welt englische Stars rar gesät sind. Grealish gilt als Publikumsliebling des Nationalteams und als äusserst talentiert. Und so wurde die Aussage von City-Trainer Pep Guardiola, dass City in diesem Sommer kein grosses Geld in die Hand nehme für Transfers, schnell zur Makulatur.

Es ist ein regelrechtes Transferkarussell bei den Stürmern von Chelsea, Inter und Roma. Nun scheinen die Plätze bezogen: Am Donnerstag vermeldete Chelsea den Transfer von Romelu Lukaku von Inter Mailand für eine Ablösesumme von 115 Millionen Euro. Daraufhin verkündete am Samstag Inter den ablösefreien Transfer von Edin Dzeko, der von der AS Roma zu Inter stösst. Die Roma ersetzt den Abgang des Stürmers wiederum durch einen Akteur von Chelsea: Tammy Abraham wechselt laut Medienberichten für 40 Millionen Euro von London nach Rom.

Einer von wenigen Natispieler bei einem neuen Klub: Silvan Widmer jubelt neu für Mainz. Neis/Freshfocus

Die erfolgreiche Europameisterschaft hätte zum grossen Beschleuniger werden können für Transfers von Schweizer Nationalspielern in diesem Sommer. Doch dem ist offenbar nicht so. Neben Trainer Vladimir Petkovic (neu in Bordeaux) haben bisher nur Silvan Widmer und Mario Gavranovic einen neuen Arbeitgeber gefunden. Widmer spielt neu bei Mainz in der Bundesliga, Gavranovic beim türkischen Klub Kayserispor. Überraschend geblieben ist Granit Xhaka bei Arsenal, gestern hat er seinen Vertrag gar bis 2025 verlängert. Auf Abschied stehen derweil die Zeichen bei anderen Nationalspielern. Liverpools Xherdan Shaqiri könnte zu Olympique Lyon wechseln, Gladbachs Denis Zakaria soll bei Napoli, Bergamo und Roma Interesse geweckt haben.