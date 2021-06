Übersicht A bis Z: Das sind die wichtigsten Fakten und Geschichten zur Europameisterschaft In einer Woche beginnt die Fussball-Europameisterschaft. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise von A bis Z durch den Grossanlass. Mit diesen 26 kleinen Geschichten sind Sie bereit für jede Diskussion am Stamm- und Familientisch. Von der Sportredaktion 05.06.2021, 05.00 Uhr

Nächsten Freitag ist es so weit. Um 21:00 Uhr findet das EM-Eröffnungsspiel statt, Italien gegen die Türkei. Am Tag darauf spielt die Schweiz gegen ­Wales. Unsere weiteren Gegner heissen Italien und Türkei. Was aber müssen Sie sonst noch wissen? Das sind die wichtigsten Fakten und Geschichten.

A wie Aussenseiter

Finnland und Nordmazedonien sind erstmals an einer EM dabei. Das ist der starken Offensive der Finnen geschuldet, vor allem aber, weil seit 2016 irrsinnige 24 Teams dabei sein dürfen. Wobei Nordmazedonien dank der Nations League überhaupt erst ins EM-Playoff kam. Und natürlich sind die Schotten gerngesehene Gäste, nach 1996 sind sie wieder einmal Teil einer EM-Endrunde. Sowieso: Mindestens ein Aussenseiter überrascht immer (2016 Wales und Island) – von daher ist diese Rolle gar nicht mal so schlecht.

B wie Baku

In der Hauptstadt von Aserbaid­schan trifft die Nati auf Wales und die Türkei. Aber Baku ist ein ganz schlechtes Pflaster für die Schweiz. Wir erinnern uns an die «Schande von Baku». Das war im August 1996. Die Schweiz nach zwei Endrunden-Teilnahmen im Aufschwung. Also reist das Team von Trainer Rolf Fringer erstmals im Privatjet nach Baku. Und kassiert eine peinliche Niederlage. Auch, weil Murat Yakin einen Penalty verschiesst. In Baku fand 2012 übrigens auch der Eurovision Song Contest statt. Die Schweiz schied mit «Sinplus» schon im Halbfinal aus.

C wie Corona

Eigentlich war es eine Idee, um das 60-jährige Jubiläum der Uefa zu feiern: eine EM in ganz Europa. Umwelttechnisch zwar ein Unsinn, doch wegen Corona ist nun wenigstens das Klumpenrisiko einer Absage geringer. Zu Anfang des Jahres verpflichtete der Verband nun Daniel Koch. Der ehemalige Mr. Corona aus der Schweiz fungiert als Berater – und sollte der Uefa bei der Risikoabwägung helfen, wie viele Zuschauer erlaubt sein werden. Offenbar ein Erfolg: Es wird keine Spiele ohne Fans geben. Die Kapazitäten bewegen sich zwischen 25% und 50% der vorhandenen Plätze.

D wie Diven

Der 39-jährige Zlatan Ibrahimovic, mit viel Brimborium erst ins schwedische Nationalteam zurückgekehrt, verpasst die EM verletzt. Den 35-jährigen Sergio Ramos wollen sie in Spanien nicht mitnehmen, nicht nach diesem ersten Halbjahr, in dem er so oft ausfiel. Also müssen andere Fussballer für den Diven-Status herhalten: Der Deutsche Leroy Sané zum Beispiel (hat sein Konterfei schön gross auf den Rücken tätowiert), Eden Hazard, der von sich schon behauptet hat, bester Fussballer der Welt zu sein. Oder: Marko Arnautovic (Österreich) und der zuletzt etwas beruhigte Paul Pogba (Frankreich).

E wie Eder

Das ist der portugiesische Stürmer, der mit seinem Treffer in der 109. Minute gegen Frankreich den EM-Final entschieden hatte. Dabei war er vor dem Turnier ein Namenloser. Aber wie das halt so ist bei One-Hit-Wonder, geriet er bald darauf wieder in Vergessenheit. Eder, nach seinem Engagement bei Lokomotive Moskau vertragslos, durfte zuletzt im November 2018 für Portugal spielen.

Eder (l.) traf im Final zum 1:0 gegen Frankreich.

F wie Flugkilometer

Die Schweiz muss sich an dieser EM vorkommen wie in einem Vielfliegerprogramm. Zuerst nach Baku ans erste, dann nach Rom ins Basiscamp und fürs zweite Spiel, dann nach Baku ans dritte: macht in etwa 9600 Kilometer. Danach geht’s wohl zurück nach Rom, allenfalls direkt an den möglichen Achtelfinalort London oder Amsterdam. Aufgepasst: Die Polen haben ebenfalls ganz schön weit zu reisen. Sie spielen in St.Petersburg, Sevilla und wieder in St.Petersburg. Gut lachen haben da in der Vorrunde die Deutschen oder Italiener: macht für sie in München und Rom null Flugkilometer.

G wie Giggs

Er ist ehemaliger Weltklasse-Spieler und eigentlich Trainer des ersten Schweizer EM-Gegners ­Wales. Doch Ryan Giggs fehlt an dieser EM. Er ist wegen Verdachts auf häusliche Gewalt angeklagt, soll seine Ex-Freundin und deren Schwester attackiert haben. Im letzten November wurde Giggs festgenommen, danach auf Kaution wieder freigelassen. Die Verhandlung vor Gericht findet Anfang 2022 statt. Bis die Schuldfrage geklärt ist, überlässt Giggs die Betreuung von Wales Robert Page.

H wie Hit

«We Are The People» von Martin Garrix feat. Bono & The Edge heisst der offizielle EM-Song. Aber erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Heisst: Aus ­irgendeiner Fankurve oder aus irgendeinem Tonstudio irgendeines Landes poppt ein Song auf, den kaum jemand auf der Rechnung hatte und der zum grossen Hit wird. Wie 2016, als erst die Nordiren und später ganz Europa «Will Griggs On Fire» sang.

I wie Italien

Immer wieder gegen die Squadra Azzurra. Gleich dreimal trifft die Schweiz in diesem Jahr auf Italien, zuerst an der EM, dann in der WM-Qualifikation. Es werden diese Spiele gegen die Italiener sein, die einen Aufschluss darüber geben, ob die Schweizer tatsächlich so nahe der Weltspitze sind, wie sie selbst denken.

Die EM wird Löws letztes Turnier als deutscher Nationaltrainer sein. Johann Groder/APA

J wie Jogi

Löw. Deutscher Bundestrainer. Die EM wird nach 15 Jahren zu seinem letzten Tanz. Danach tritt er ab. Umso gespannter schaut die Welt auf sein Team. Knüpft es an die beschämende Weltmeisterschaft 2018 an? Oder erinnert es sich wieder an die alten Stärken? So wie damals, als Löw mit Deutschland den WM-Titel holte. Für sein letztes Turnier sprang Löw sogar über den eigenen Schatten – die einst ausgemusterten Thomas Müller und Mats Hummels kehren für die EM wieder zurück.

K wie Knatsch

Wenn der Name Karim Benzema im Umfeld des französischen Nationalteams fällt, dann ist Knatsch nicht weit. Nachdem Benzema 2015 wiedermal negativ von sich reden machte, als er an einem Erpressungsskandal um ein Sextape beteiligt gewesen sein soll, wurde er aus dem Nationalteam ausgeschlossen. Während­dessen spielte Frankreich den EM-Final 2016 und wurde 2018 Weltmeister. ­Nationaltrainer Didier Deschamps sagte noch vor zwei Jahren, dass er Benzema nie mehr aufbieten wolle. Nun kehrt er trotzdem zurück, und die Überraschung ist umso grösser. Wenn der Knatsch diesmal ausbleibt, kann Benzema den Weltmeister noch stärker machen.

L wie London

Ein EM-Final im legendären Wembley-Stadion? Allein dieser Gedanke lässt die Vorfreude auf das Turnier grösser werden. An der Europameisterschaft verteilt in ganz Europa wird London ab dem Halbfinal zum ­alleinigen Gastgeber. Die Engländer mit einer auf dem Papier starken Equipe können zudem vom EM-Titel träumen.

Das Wembley Stadium in London. Andy Rain / EPA

M wie Modus

Die Gruppensieger und Gruppenzweiten kommen in den Achtelfinal, von den sechs Gruppendritten finden auch noch die vier besten dahin. Möglich, dass die Schweiz als Gruppendritte bis zum letzten Match der Gruppe F 75 volle Stunden warten muss, ehe sie weiss, ob für sie das Turnier weitergeht. Zudem ist es kompliziert, auf wen man als Gruppendritter trifft. Ist zum Beispiel jeder Dritte der Gruppen A, B, C und D weiter, würde der Erste der Gruppe B – also wohl Belgien – auf den Dritten der Schweizergruppe warten.

N wie Nachbarn

Es gibt gute und schlechte. Zu behaupten, Russland und die Ukraine würden eine gute Nachbarschaft pflegen, wäre ziemlich realitätsfremd. Deshalb hat die Uefa vor der Gruppenauslosung entschieden, dass die beiden Länder aus «politischen und/oder Sicherheitsgründen» in der Gruppenphase nicht gegeneinander antreten dürfen. Einen solchen Vorgang gab es bei einer EM noch nie.

O wie Otto

Rehagel. Im Sommer 2001 übernahm der Deutsche Otto Rehagel mit Griechenland erstmals ein Nationalteam, er führte es anschliessend in der EM-Qualifikation vor Spanien und damit direkt an die Euro 2004 in Portugal. Nach den Gruppenspielen gerieten die Griechen in einen Rausch mit Siegen gegen Frankreich und Tschechien – und im Final bezwangen sie Ronaldos Portugal. Otto Rehagel wurde fortan Rehakles genannt, er wurde der König der Griechen; es war die wohl grösste Sensation an einer EM, wenn man vom dänischen Erfolg 1992 einmal absieht.

P wie Platini

Es ist eigentlich seine EM. Denn es war seine Idee, 2020 eine Art EU-EM durchzuführen. Zum Jubiläum für 60 Jahre Uefa. Aber irgendwie ist ­alles schiefgegangen. Spaltung innerhalb der EU, Brexit, Krim-Konflikt, Verschiebung wegen Corona, und der einstige Uefa-Präsident Platini selbst ist längst vom Fussball verbannt und bleibt es noch bis mindestens 2023.

Q wie Quarantäne

Was passiert, wenn ein Spieler positiv auf Corona getestet wird? Er wird isoliert, klar. Vermutlich ist die EM für ihn vorbei. Aber muss gleich das ganze Team in Quarantäne? Nein. Die Uefa hat ihr Reglement noch einmal überarbeitet – mit einigen Erleichterungen für die Teams. Einen Fall «Schweiz-Ukraine» wie im letzten November, als Luzern die Ukraine in Quarantäne steckte und die Schweiz forfait gewann, wird es an der EM nicht geben.

Cristiano Ronaldo (r.) ist auch dieses Mal auf Rekordjagd. Gualter Fatia / Getty Images Europe

R wie Ronaldo

Wird es das letzte grosse Turnier einer Fussballlegende? Cristiano Ronaldo ist inzwischen 36 und läuft wieder in dem Wettbewerb auf, in dem er zum ersten Mal von sich reden machte. Es war 2004 am Heimturnier, als er zum Shootingstar des Turniers aufstieg und mit Portugal bis in den Final vorstiess. 2016 schliesslich der Titel. Mit 21 EM-Einsätzen ist Ronaldo bereits Rekordhalter, auch Rekordtorschütze ist er mit neun Treffern bereits, teilt den Platz aber noch mit Michel Platini. Nun will Ronaldo den alleinigen Rekord. Und auch sein Titelhunger ist garantiert noch nicht gestillt.

S wie Stéphanie

Frappart. Erste weibliche Schiedsrichterin an einer Männer-Europameisterschaft. Die 37-jährige Französin, die hauptberuflich für den französischen Arbeitersportverband arbeitet, pfeift seit 2019 in der Ligue 1 und leitete im gleichen Jahr das Supercup-Spiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea. An der EM wird sie als vierte Offizielle oder als Reserve-Schiedsrichter-Assistentin eingesetzt.

Stéphanie Frappart (37) kommt an der EM zum Einsatz. Nurphoto / NurPhoto

T wie TV

Das SRF hat sich auch für die Europameisterschaft 2021 alle TV-Rechte gesichert. Heisst, alle 51 Spiele werden live auf SRFzwei, SRFinfo und im Stream gezeigt. Kommentiert werden die Partien von Sascha Ruefer, Mario Gehrer, Reto Held, Dani Kern und Manuel Köng.

U wie Uniforia

Der Roteiro von 2004, der Europass von 2008 oder der Beau Jeau von 2016: Die EM-Bälle ­haben immer schöne Namen und spannende Designs. Das trifft auch auf das Spielgerät des diesjährigen Turniers zu. «Uniforia» von Adidas vereint die ­Begriffe Einheit (Englisch: Unity) und Euphorie (Euphoria). Sowohl der Name als auch sein Design soll die Zusammengehörigkeit symbolisieren, da die EM erstmals in Europa verteilt ausgetragen wird. Genauso legendär wie ein schöner Ball ist auch ein passendes Maskottchen. In diesem Jahr heisst das Maskottchen Skillzy. Es stellt einen Freestyler dar und soll die Schönheit des Strassenfussballs zeigen.

V wie VAR

Fussball ohne Videoschiedsrichter ist längst gewöhnungsbedürftig. So war das bei der EM-Qualifikation aber tatsächlich. Zum guten Glück wird das bei der EM wieder anders. Keine Offside-Tore, keine groben Fehlentscheide – so muss es sein! (Und zu diskutieren gibt es weiterhin genug).

W wie Wettquoten

Bet365 gilt als grösster Wettanbieter weltweit, zählt 4300 Mitarbeiter und setzte 2018 mit 35 Millionen Kunden fast 3 Milliarden Euro um. Für das Unternehmen ist Frankreich mit 5.50 Euro bei einem Euro Einsatz der Topfavorit, gefolgt von England (6 Euro), Belgien (7 Euro) und Deutschland (8 Euro). Bei einem Einsatz von einem Euro gäbe es für den EM-Titel der Schweiz das 67-Fache, sie liegt damit an 14. Stelle der 24 Teams. Spannend sind ihre Gruppenspiele: Gegen Wales wird sie favorisiert, gegen Italien ist sie klarer Aussenseiter und gegen die Türkei nur leicht im Vorteil.

X wie X-Factor

Eine Castingshow aus England. Und die EM ist ja auch so etwas wie eine Castingshow. Denn herausragende Leistungen wirken sich für die Karrieren von jungen Spielern wie ein Turbo Boost aus. Hier eine nicht ganz vollständige Liste von Teenagern, die an dieser EM unter spezieller Beobachtung stehen: Bukayo Sako und Jude Bellingham (beide England), Jérémy Doku (Belgien), Pedri (Spanien), Rayan Gravenberch (Holland).

Yann Sommer wird das Schweizer Tor hüten. Urs Lindt / freshfocus

Y wie Yann

Sommer. Schweizer Torhüter, der während der EM Nachwuchs erwartet. Ein Schweizer WM-­Baby gab’s schon 2018 in Russland. Doch nun stellt sich die Frage: Dürfte Sommer wegen Corona zwischenzeitlich abreisen? Alles offen – nun bleibt zu hoffen, dass sich des Torhüters Babyglück auf das Team überträgt.

Z wie Zuschauer

Anfänglich wirkte die Forderung der Uefa utopisch, als sie von den Austragungsorten forderte, dass Zuschauer zugelassen werden müssen. Nun wird es Realität. In allen Stadien dürfen Fans in die Stadien, mit unterschiedlicher möglicher Auslastung. Während München nur ein Fünftel des Stadions füllt, ist die Arena in Budapest gefüllt. Auch wenn wohl nur wenige Schweizer am Turnier sind: Am TV wird die Stimmung spürbar sein.