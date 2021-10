U21-Nationalmannschaft Nur 2:2-Unentschieden: Schweizer U21-Nati verspielt eine 2:0-Führung gegen die Niederlande Das Schweizer U21-Nationalteam gibt eine 2:0-Führung gegen die Niederlande aus den Händen. Am Ende gibt es immerhin einen Punkt. Raphael Gutzwiller, Lausanne 08.10.2021, 21.06 Uhr

Der Niederländer Quinten Timber (links) im Duell mit dem Schweeizer Kastriot Imeri. Urs Lindt / freshfocus

Am Ende hängen die Köpfe der Schweizer U21-Nationalspieler. Sie begeben sich dennoch auf ihre Ehrenrunde durch das Lausanner Stadion. Der Applaus der sehr jungen Fans des Teams ist zwar gross, doch die Reaktion der Spieler bescheiden. Gewiss: Sie haben gegen die Niederlande eine starke Vorstellung gezeigt und einem der besten Nachwuchsteams Europas Punkte abgeknüpft, aber die Spieler wissen: An diesem Abend wäre im Duell der Gruppenfavoriten in der EM-Qualifikation mehr möglich gewesen.

Eine gute Stunde lang ist das Ensemble von Trainer Mauro Lustrinelli überlegen und spielbestimmend. Insbesondere der Offensivdreizack rund um Noah Okafor, Dan Ndoye und Kastriot Imeri weiss zu überzeugen. Die drei sind schnell, trickreich und kreativ: Wenn einer von ihnen den Ball am Fuss hat, sorgt das für Gefahr. Die mutige und aktive Spielweise ist auch erfolgreich. Dank zwei Toren von Okafor führen die Schweizer nach 50 Minuten bereits mit 2:0. Zunächst verwertet der Spieler von Salzburg eine ideale Hereingabe von Ndoye am ersten Pfosten zur Führung, nach der Pause ist er zur Stelle nachdem ein Abschluss Imeris an der Latte gelandet war.

Noah Okafor jubelt nach dem seinem Doppelpack mit Dan Ndoye (rechts). Urs Lindt / freshfocus

Doch jene beiden Tore reichen nicht zum Sieg gegen die Oranje-Junioren, weil das Team der Niederländer nach einer Stunde reagieren kann. Zwar stehen die Schweizer defensiv weiterhin solide und lassen aus dem Spiel wenig zu, doch bei zwei Eckbällen verteidigen die Schweizer zu lasch. Der Profiteur davon ist Joshau Zirkzee. Der talentierte Stürmer, der Bayern München gehört aber derzeit für Anderlecht spielt, steht zweimal goldrichtig. Mit seinem Doppelpack innert sechs Minuten stellt er in der 68. Minute den Gleichstand wieder her. In der Folge verpassen die Schweizer trotz einigen ansehnlichen Aktionen den Lucky-Punch. Insbesondere Dan Ndoye kommt mehrfach zu guten Abschlusssituationen, doch das Glück ist nicht auf seiner Seite.

Das Schweizer U21-Nationalteam gibt mit diesem 2:2-Remis in der EM-Qualifikation erstmals Punkte ab. Zum Start der Kampagne dieses neuen U21-Jahrgangs gab es zwei 4:0-Siege gegen Gibraltar.

Telegramm: Schweiz – Niederlande 2:2 (1:0)

Stade de la Tuilière, Lausanne. – 7057 Zuschauer. – Tore: 28. Okafor 1:0. 49. Okafor 2:0. 62. Zirkzee 2:1. 68. Zirkzee 2:2. – Schweiz: Saipi; Omeragic (90. Gantenbein) , Stergiou, Burch, Kronig; Jankewitz (67. Males), Sohm, Bares (67. Rieder); Imeri (72. Mambimbi); Okafor (90. Stojilkovic), Ndoye.