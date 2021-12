TV-Ktirik: Die Sports Awards müssen sich neu erfinden

TV-Kritik So schleppend und quälend wie die unsägliche Pandemie: Bei den Sports Awards ist die Luft draussen Während sich ein grandioses Schweizer Sportjahr dem Ende zuneigt, verpasst es das Schweizer Fernsehen, dieses entsprechend zu würdigen. Ausserdem kommen die Frauen viel zu kurz. Zeit, das Format zu renovieren. Ein Kommentar. Etienne Wuillemin 3 Kommentare 13.12.2021, 10.43 Uhr

Moderator Rainer Maria Salzgeber mit Marco Odermatt, dem Sportler des Jahres. Freshfocus

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, ist es Zeit zurückzublicken. Es ist der Moment, die Emotionen der vergangenen Monate noch einmal aufzuwärmen. Gerade, wenn die Zeiten trist sind wie aktuell.

So hätte das auch sein können bei den Sports Awards. Das Jahr 2021, es war ein aussergewöhnliches Schweizer Sportjahr. Die erfolgreichsten Olympischen Spiele seit 1952. Auch die Fussballer erreichten erstmals in der Neuzeit einen Viertelfinal. Dazu herausragende Leistungen an Welt- und Europameisterschaften. Dieses Schweizer Sportjahr verdient nur ein Prädikat: wow!

Doch wer am Sonntagabend die fast drei Stunden dauernden Sports Awards des Schweizer Fernsehens verfolgte, wurde enttäuscht. Es war eine Sendung, die sich so schleppend und quälend durch den Abend kämpfte wie wir alle aktuell durch die unsägliche Pandemie. Man sass am Ende da und fragte sich: Wo waren denn nun eigentlich all diese unvergesslichen Emotionen?

Die Emotionen, wie jene von Yann Sommer nach dem Sieg gegen Frankreich an der Fussball-EM, blieben in der Sendung auf der Strecke. AP

Wer ganz böse sein will, kann sagen: Es wirkte, als wäre dieser Jahresrückblick eine Strafaufgabe. Nach dem Motto: Bringen wir es endlich hinter uns. Das beginnt beim Duo Sandra Studer und Rainer Maria Salzgeber. Zum neunten Mal moderierten die beiden die Sports Awards.

Fazit: die Luft ist leider draussen. Die einstudierten Witze sind bemühend, manch ein Fakten-Fehler ist irritierend, das Programm wird einfach abgespult, es fehlt das Gespür, den magischen Momenten wirklich Raum zu geben. Aber vielleicht sind Studer und Salzgeber ja auch einfach eingezwängt in das enge Korsett der Sendung. Es kann der Sendung jedenfalls nur gut tun, wenn nächstes Jahr ein neues, unverbrauchtes Duo moderiert.

Doch auch das Konzept der Sports Awards überzeugt nicht. Es ist getreu dem Schweizer Motto gehalten, unter allen Umständen alle genau gleich und politisch korrekt zu behandeln. Jede Sequenz wird dreisprachig unterlegt mit den Original-Kommentaren. Nur: Wenn der Tessiner Noé Ponti sensationell eine Olympische Bronzemedaille gewinnt, dann braucht es ausschliesslich die Euphorie von RSI und keinen einschläfernden deutschsprachigen Kommentar.

Und warum nicht einmal versuchen, auszubrechen? Mutig wäre gewesen, in einem Sportjahr, das derart von den Frauen dominiert war, mehr als nur sechs Sportlerinnen als mögliche Siegerinnen vorzustellen – warum nicht auf Kosten der Männer? Dass Corinne Suter mit Gold in der WM-Abfahrt und Silber im WM-Super-G nicht mit einer Silbe erwähnt wird oder auch der faszinierende Aufstieg von Radfahrerin Marlen Reusser bis zu Olympia-Silber keinen Platz findet, ist rätselhaft. Vielleicht müsste man dafür halt die Redezeit der einen oder anderen Laudatio beschränken. Und auf einige der bemühend wirkenden Live-Interviews verzichten.

Holte Gold und Silber an der Ski-WM im Februar, wurde aber an der grossen Gala nicht einmal erwähnt: Corinne Suter. Keystone

Auch die Erfolge der Fussball-Nati werden erstaunlich leblos abgehandelt. Es ist richtig, dass nicht immer König Fussball dominiert, aber in einem Jahr wie diesem – und dann ist erst noch Yann Sommer zu Gast? Seine Tränen, als er Partnerin Alina für die Unterstützung dankt, zeigen: er wäre durchaus bereit gewesen, noch etwas mehr zu erzählen.

Fazit: Für die Sports Awards gilt dasselbe wie fürs normale, von Corona dominierte Leben. Es kann eigentlich nur besser werden. Aber so ganz sicher ist man sich halt doch nicht.

