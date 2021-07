Olympische Spiele: Nina Christen gewinnt Bronze

Traumstart Schützin Nina Christen sorgt mit Bronze für die erste Schweizer Medaille bei den Olympischen Spielen Simon Häring 24.07.2021, 04.26 Uhr

Nina Christen sorgt für die erste Schweizer Medaille in Tokio.

Peter Klaunzer / KEYSTONE

Gleich in der ersten Medaillenentscheidung bei den Olympischen Spielen in Tokio sorgt die Schützin Nina Christen für die erste Medaille. Sie holt über 10 Meter mit dem Luftgewehr Bronze. Nach der Qualifikation war sie noch auf Rang 4 gelegen. 2016 in Rio de Janeiro hatte sich die 27-Jährige im 6. Rang klassiert. In diesem Jahr galt Christen als Anwärterin auf die Medaillen. Allerdings nicht über 10 Metern, sondern über die 25 Meter.



Christens stärkste Disziplin, der Dreistellungsmatch über 50 Meter, findet am kommenden Samstag statt.

Schon 2016 in Rio de Janeiro hatte eine Schützin für die erste Schweizer Medaille gesorgt: Heidi Diethelm Gerber gewann damals mit der Pistole über 25 Meter ebenfalls Bronze und sorgte für die ersten von 7 Medaillen.



Frühe Schweizer Erfolge bei Olympischen Spielen sind ein Indiz für einen Medaillenregen. Bestes Beispiel dafür ist Sydney 2000. Damals sorgten Brigitte McMahon und Magali Messmer im Triathlon bereits am zweiten Tag für Gold und Silber. Am Ende resultierten 9 Medaillen, so viele wie seit Helsinki 1952 (14 Medaillen) nicht mehr. 2008 in Peking holte Fabian Cancellara mit Silber im Strassenrennen am zweiten Tag die erste Medaille. Bis zum Ende gab es zwei Mal Gold (Cancellara im Zeitfahren, Stan Wawrinka und Roger Federer im Doppel, Silber durch Cancellara und vier Mal Bronze (die Equipe der Springreiter, Karin Thürig im Zeitfahren, Nino Schurter im Moutainbike und Sergei Aschwanden im Judo.