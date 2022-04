Oxford vs Cambridge Dank Muskeln und Hirn: Drei Schweizer Ruderer starten im legendären Duell der englischen Elite-Unis Beim «Boat Race» zwischen Oxford und Cambridge rudern mit Roman Röösli, Barnabé Delarze und Simon Schürch drei Schweizer. Raphael Gutzwiller Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Simon Schürch, Barnabé Delarze und Roman Röösli (von links) rudern beim Traditionsrennen. Getty/Montage_CH Media

Es ist eine der grossen Fragen in England: Cambridge oder Oxford? Die besten britischen Universitäten duellieren sich nicht nur akademisch, sondern bereits seit 1829 auch im Ruderboot.

Beim traditionsreichen Duell auf der Themse im Westen Londons zeigt sich auf einer Strecke von 6,8 Kilometern, wer die Nummer 1 unter den Elite-Universitäten ist. Vor dem 167. Duell des «Boat Race» hat Cambridge 85, Oxford 80 Mal gewonnen. Einmal, 1877, wurde das Rennen als Remis gewertet, weil der Zielrichter beide Boote gleichauf gesehen hat. Oxford sieht sich bis heute als Sieger.

In diesem Jahr wird – egal, ob das Boot mit den hellblauen (Cambridge) oder mit den dunkelblauen (Oxford) Rudern zuerst das Ziel überquert – mindestens ein Schweizer gewinnen. Nachdem in der Geschichte des Traditionsrennens erst zweimal überhaupt ein Schweizer teilgenommen hat, rudern in diesem Jahr gleich drei Spitzenruderer aus der Schweiz mit.

Für Oxford starten der Luzerner Roman Röösli und der Waadtländer Barnabé Delarze, die im letzten Sommer in Peking als Fünfte ein olympisches Diplom im Doppelzweier geholt haben. Für Cambridge rudert der Luzerner Simon Schürch, Olympiasieger 2016 im Leichtgewichtvierer, der ein Blitzcomeback gibt. Für ihn soll das Rennen das i-Tüpfelchen der Karriere sein. Er sagt: «Ich habe das Rennen stets verfolgt, darum ist es cool, jetzt selber dabei zu sein.»

Olympiasieger 2016: Der Leichtgewichtsvierer mit Mario Gyr, Simon Schürch, Simon Niepmann und Lucas Tramer (von links). Laurent Gillieron / KEYSTONE

Ohne Vitamin B an die Elite-Universität

Röösli schwärmt: «Historisch gesehen ist es eines der wichtigsten und grössten Ruderrennen der Welt.» Und sein Teamkollege Delarze stellt das Rennen gar ein wenig über Olympia:

«Die Teilnahme an den Olympischen Spielen war ein Ziel, das ‹Boat Race› ein Traum.»

Er habe gewusst, wie der Weg in Richtung Olympia aussehe, doch um bei diesem «Boat Race» dabei zu sein, brauche es auch schulisch gute Leistungen. «Ich habe lange nicht geglaubt, dass ich in Oxford studieren könnte», so Delarze.

Tatsächlich ist es nicht so, dass die drei Olympiateilnehmer dank sportlicher Erfolge einen einfacheren Weg an die Elite-Universitäten gehabt hätten. «Ich habe meine Ruderkarriere in der Bewerbung für Oxford nicht einmal erwähnt», sagt Röösli.

Delarze ergänzt: «Es ist nicht so wie bei amerikanischen Universitäten, in denen einige Sportler aufgrund ihres Talents reinkommen.» Röösli gibt zwar zu, dass bei den Bewerbungsunterlagen einige ehemalige Teilnehmer des «Boat Race» ihre Hilfe angeboten haben. Doch auf Vitamin B im Bewerbungsprozess konnten die Ruderer nicht zählen.

Barnabé Delarze und Roman Röösli während den Olympischen Spielen. Lee Jin-Man / AP

Das Akademische steht an oberster Stelle. Alle Ruderer müssen einen Abschluss an der Universität machen. Ansonsten könnte das Resultat annulliert werden. Die Regel wurde eingeführt, weil einige Spitzenruderer nur für das Rennen immatrikuliert waren. Röösli macht den Master in Water Science, Policy & Management, Delarze und Schürch schliessen einen Master in Business Administration ab.

Ruderer sind Vorzeige-Studenten

Dass sich die drei Schweizer Ruderer auch akademisch auf derart hohem Niveau bewegen, ist keine Ausnahme. Die meisten Kaderathleten studieren nebenbei. «Die vielen Trainings sind oft schwierig mit einem Job zu vereinbaren», erklärt Röösli. Zudem wüssten Ruderer, dass sie durch den Spitzensport nicht aussorgen können. «Während der Karriere ist allen klar, dass sie noch arbeiten müssen. Deshalb ist das Studium vielen auch wichtig», sagt Schürch.

Das Niveau des Rennens ist hoch. In beiden Achterbooten sitzen Medaillengewinner von Olympischen Spielen. Selbst Röösli und Delarze in Olympia-Form mussten um ihre Plätze kämpfen. «Wir mussten den Selektionsprozess überstehen», sagt Röösli. Zumal sie sich vom Boot mit zwei Rudern im Vergleich zum Riemenboot umstellen mussten. «Trotzdem rechneten wir damit, dass wir es ins Boot schaffen», sagt Delarze.

Hat sich den Platz im Boot von Cambridge gesichert: Simon Schürch. Manuela Jans-Koch

Ungleich grösser war der Kampf für Simon Schürch um einen Platz im Achterboot von Cambridge. Er war eigentlich schon zurückgetreten. «Ich war nicht mehr in der Form eines Spitzensportlers», sagt Schürch, der sich trotzdem durchsetzte.

Die Spitzenruderer werden fast wie Popstars verehrt

Und nun steht das Rennen an, durch das die Ruderer zu kleinen Popstars werden. Das Rudern besitzt an den Eliteuniversitäten eine grosse Tradition. «Alle hier rudern», sagt Schürch über Cambridge. «Die Aufmerksamkeit und das Verständnis für das Rudern sind hier sehr gross», sagt Röösli über Oxford. Den beiden Elite-Universitäten sei es auch ein grosses Anliegen, jeweils das Prestige-Duell zu gewinnen.

Für die Schweizer Ruderer, die sich hierzulande in einer Randsportart bewegen, ist das eine neue Erfahrung. Eine Viertel Million Zuschauer stehen am Streckenrand, bis zu 10 Millionen verfolgen das Rennen an den Fernsehgeräten. Danach werden die Athleten im Church House in Westminster zum Dinner erwartet. Der Dresscode lautet Black Tie, also Smoking und Fliege. «Von allem, was hier abgeht, ist das fast grösser als Olympia», so Röösli.

Das «Boat Race» zwischen Oxford and Cambridge gibt es schon seit 1829. Patrick Ward/ / Popperfoto

Trotz der Aufmerksamkeit: In der Vorbereitung leben die Ruderer nicht als Profis. Delarze sagt über das intensive Leben als Student: «Vor Olympia konnten wir uns nur aufs Rudern konzentrieren, jetzt ist es anders.»

Überspitzt formuliert handelt es sich bei diesem Rennen um Uni-Sport – auf sehr hohem Niveau. «Wir bezahlen in unserem Ruderklub einen Mitgliederbeitrag, zum Studieren bezahlen wir sowieso viel. Und für das Rudern erhalten wir nichts. Am Ende bleibt eine rote Null», sagt Röösli lachend. Doch beim «Boat Race» geht es nicht um Geld. Es geht um Ruhm, Ehre und Tradition.

