Tour de France: Eine Liebeserklärung an das Rennen der Leiden

Tour de France Blutige Wunden, zerfetzte Leibchen, wunde Hintern, leidende Helden, weinende Sieger: Eine Liebeserklärung an die Tour de France Die Tour de France ist eine Analogie auf das Leben: Es gibt Berg- und Talfahrten, Regen und Sonne, Rückenwind und Gegenwind. Es ist ein dreiwöchiges Heldenepos in einer perfekten Kulisse.

Simon Häring 03.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Tour de France ist das Rennen der Leiden.

Keystone

Ich bin verliebt. In die Tour de France, dieses faszinierende Rennen des Leidens. Das Duell Mann gegen Mann, oder Mann gegen Naturgewalt. Im Prinzip ist die Grande Boucle, die grosse Schleife durch Frankreich, eine Analogie auf das Leben. Es ist eine einzige Berg- und Talfahrt. Mal scheint die Sonne, mal regnet oder hagelt es. Mal hat man Rückenwind, mal hat man Gegenwind. Nichts geht auf Knopfdruck. Die Tour de France ist hart, schmerzhaft, unerbittlich – aber auch voller wunderbarer Momente.



Tour-de-France-Mitfavorit Primoz Roglic zeigt seine Verletzungen. Instagram / zvg

Auch in diesem Jahr werden wieder grosse Geschichten geschrieben. Bei den ersten beiden Etappen kommt es zu Massenstürzen. Eine Zuschauerin hatte mit einem Pappschild «Opi et Omi» gegrüsst, als das Peloton, wie das Feld im Jargon heisst, mit 70 Kilometern durch die Bretagne walzte. Gleich reihenweise knallten die Fahrer auf den harten Asphalt oder landeten wie der Schweizer Marc Hirschi im Strassengraben. Nun wird der Frau wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht der Prozess gemacht. Ihr droht eine Geldbusse von bis zu 15'000 Euro und bis zu drei Monaten Haft.



Und die Fahrer? Setzten sich wieder in den Sattel und fuhren bis ins Ziel, wenn es ging - mit zerfetzten Leibchen, tiefen Fleischwunden, Prellungen und blauen Flecken. Viele in diesem Feld, das am Start noch 184 Fahrer zählte, haben nur ein Ziel: Nach 21 Etappen über drei Wochen mit zwei Zeitfahren und drei Bergankünften über die Avenue des Champs-Élysées zu fahren, vorbei am Arc de Triomphe, und das Ziel in Paris zu erreichen.



Marc Hirschi landet nach einem Sturz im Strassengraben.

Freshfocus

Luftgewehre, fliegende Steine und Urinbeutel

Einer von ihnen ist Chris Froome. Der vierfache Sieger ist inzwischen 35 Jahre alt und nur noch ein Wasserträger. Schon in der ersten Etappe war er gestürzt, in der Gesamtwertung, liegt er auf einem der letzten Plätze und ist höchstens noch Wasserträger. Dennoch ist er glücklich. Vor zwei Jahren war der Brite bei einer Ausfahrt von einer Windböe erfasst und gegen eine Hauswand geschleudert worden. Beinbruch, Wirbelbruch, Rippenbruch, Ellbogenbruch. Nur mit Glück überlebte Froome. Dieser Leidensgeschichte wegen erfährt er nun vielleicht das, was er in den Jahren seiner Siege nie erlebte: Wertschätzung. Damals war er als Doper beschimpft, bespuckt, beleidigt und einmal sogar mit einem Urinbeutel beworfen worden.



Früher Seriensieger, jetzt noch Wasserträger: Chris Froome.

Guillaume Horcajuelo / EPA

Solche Randgeschichten tragen übrigens zum Mythos Tour de France bei: 2009 schossen Jugendliche mit Luftgewehren auf die Fahrer. 1999 wurde eine Art Tränengas ins Peloton gesprüht. Ihren Ursprung haben Attacken auf Fahrer in zwei Ereignissen um den belgischen Rekordsieger Eddy Merckx. 1971 griffen Fans seines Rivalen Luis Ocana ihn mit Steinen an, 1975 boxte ihn während einer Bergetappe ein Zuschauer in den Magen.



Eine andere Geschichte schrieb Mathieu van der Poel, dieser Hansdampf in allen Gassen, Weltspitze in drei Disziplinen des Radsports: im Radcross, im Mountainbike, wo er in Tokio Nino Schurter als Olympia-Sieger ablösen will, und auf der Strasse. Der Holländer gewann am zweiten Tag und trägt auch nach der 7. Etappe noch das Maillot Jaune, in das sich Vater Adrie in den 80er-Jahren hatte einkleiden lassen können. Eine Geschichte war das in Frankreich aber vor allem deshalb, weil der 26-jährige Van der Poel der Enkel der 2019 verstorbenen französischen Radsportlegende Raymond Poulidor ist. «Poupou» beendete die Tour de France drei Mal auf dem zweiten Platz, aber das gelbe Trikot trug er an keinem einzigen Tag.



Rad-Gigant Mathieu van der Poel trägt noch immer da Maillot Jaune.

Stephane Mahe / Pool / EPA

Sowieso ist es eine Tour de France für Radromantiker. Am ersten Tag gewann mit Julian Alaphilippe Frankreichs Chouchou, der Mann im Regenbogentrikot des Weltmeisters. Das vierte und sechste Teilstück war eine Beute von Mark Cavendish, fünf Jahre nach dem letzten Erfolg. Dazwischen liegen: Erkrankung am Pfeifferschen Drüsenfieber, eine mehrfach gebrochene Schulter, zwei Jahre, in denen er nicht aufgeboten worden war und Depressionen. Anfang Jahr war er noch ohne Vertrag. Nun fährt der Brite für wenig Geld wieder für Deceuninck-Quickstep, wo er schon von 2013 bis 2015 unter Vertrag gestanden war. Nach dem Sieg in der vierten Etappe hätten alle im Team geweint, und Cavendish sagte:



«Die Tour hat mir das Leben gegeben, das ich habe. Und ich habe dem Rennen das Leben gegeben, das ich habe.»

Nun steht Mark Cavendish bei 32. Etappensiegen bei der Tour de France. Nur Eddy Merckx hat noch mehr Tagessiege auf dem Konto: 34.



Mark Cavendish steht nun bei 32. Siegen an der Tour de France.

Stephane Mahe / Pool / EPA

Es gibt für diese Rundfahrt kaum eine schönere Kulisse als Frankreich im Sommer. Die Schlösser, die Rebberge um Bordeaux, die gelb leuchtenden Rapsfelder, die violetten Lavendelfelder in der Provence, die Rampen in den Pyrenäen, die karge Steinwüste auf dem Mont Ventoux. Wenn es Juli wird, dann kribbelt es, was auch an der Begeisterung der Franzosen liegt. Die Hupen, die Menschenmassen, wenn es in die Berge geht. Wenn nach jeder Spitzkehre der berühmte Hammermann zu lauern scheint. Dann spiegelt sich in den Gesichtern der Fahrer das wider, was an der Tour de France so faszinierend ist: Leiden, Mut, Kampf und Verzweiflung.



Ja, ich liebe die Tour de France. Und Liebe macht bekanntlich blind. Mein blinder Fleck ist das Doping. Grosszügig schaue ich darüber hinweg, dass immer mal wieder einer zu unerlaubten Mitteln greift. Weil die Duelle und Leistungen für mich überirdisch bleiben. Ob mit oder ohne Doping.