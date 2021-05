PLAYOFF-FINAL «The big, bad Bulls» – die neue Härte der Zuger Eishockeymannschaft bringt den zweiten Sieg gegen Servette Zug gewinnt in Genf auch den zweiten Final (2:1) und braucht nur noch einen Sieg zum zweiten Titel nach 1998. Klaus Zaugg aus Genf 05.05.2021, 22.32 Uhr

Der Genfer Schlüsselspieler Henrik Tömmernes (links) wird Opfer eines üblen Checks. Bild: Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Schablone, Geduld, Disziplin, Härte und ein fast unüberwindlicher Leonardo Genoni – haben wir das nicht schon mal gesehen? Doch. Im Frühjahr 2017 und 2019. Zug tritt jetzt so auf wie einst der meisterliche SC Bern in den Finals von 2017 und 2019 gegen…Zug. Die Zuger haben Servette gestern in der zweiten Finalpartie zermürbt.

Das ist bemerkenswert. Sie hätten eigentlich genug Talent, um mit spielerischen Mitteln eine Entscheidung herbeizuführen. So wie schon damals in den Finals von 2017 und 2019. Als sie zu weich und weinerlich waren und an einem härteren SCB scheiterten. Am Mittwoch war Zug in Spiel zwei der Playoff-Finalserie eine perfekt funktionierende, unaufhaltsam und unerbittlich zum Sieg rollende Hockeymaschine.

So verdient Zugs Sieg unter Berücksichtigung aller hockeytechnischen Faktoren auch sein mag: ein unentschuldbares Versagen der Schiedsrichter spielt auch eine Rolle.

Nur vier Tore in bisher zwei Spielen

In der 48. Minute trifft Santeri Alatalo Servettes Verteidigungsminister Henrik Tömmernes mit einem Check direkt am Kopf – und geht straffrei aus. Vorerst. Die Video-Richter werden diese Szene visionieren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Verfahren eröffnet wird, das eine Spielsperre zur Folge haben kann.

Wenn Zug Meister werden sollte, wird diese Szene schon vergessen sein. Der Final wird nicht wegen eines übersehenen Fouls entschieden. Aber dieser Final wird auf des Messers Schneide gespielt. Nur vier Tore in bisher zwei Spielen (1:0 und 2:1). Und alle drei Treffer in der zweiten Partie sind im Powerplay erzielt worden. Da spielt es sehr wohl eine Rolle, wenn beim Stande von 1:1 gut zehn Minuten vor Schluss der wichtigste Spieler straffrei gezielt und regelwidrig niedergestreckt wird.

Und erklärt zugleich, warum Zug besser ist: wenn diese Szene match- und schliesslich finalentscheidend sein sollte – dann werden wir eben auch sagen müssen: Servette fehlten bei allem Mut, Tapferkeit und Leidenschaft die spielerischen und taktischen Mittel, um diese Szene verarbeiten und wegstecken zu können.

Der Angriff auf Servettes Schlüsselspieler

Der Check gegen Tömmernes war der gezielte Angriff auf das offensive und defensive Nervenzentrum des Gegners. Auf den «Quarterback». Die richtige Taktik. Denn Servette kann ohne den Schweden nicht sein und Coach Patrick Emond forciert ihn mit 27:31 Minuten Eiszeit.

Während der ganzen Partie wird Servettes Hockeyantwort auf Franz Beckenbauer gereizt, gestört und gecheckt. Er verliert viel von seiner Leichtigkeit und Wirksamkeit – und Servette ist eine Spur berechenbarer und leichter zu kontrollieren.

Womit wir wieder beim Vergleich mit Bern angelangt sind. Bei der Härte der Zuger. «The big, bad Bulls.» Zum ersten Mal in ihrer Geschichte sind sie in einem Final ganz klar rauer, böser, unerbittlicher als der Gegner. Das waren sie noch nie. Weder 1995 (gegen Kloten verloren), noch 1997 (gegen den SCB verloren), auch nicht 1998, als sie gegen Davos Meister geworden sind.

Und erst recht nicht 2017 und nicht 2019 (gegen den SCB chancenlos). Wir können es salopp auch so sagen: von diesen (nicht von den heutigen) Bernern lernen, heisst für die Zuger siegen lernen.