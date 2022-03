Mischa und Anina Lanz gewinnen den AKB Grand Prix in Reinach

Tennis Schärs Verletzung zur Unzeit – und zwei Geschwister als Sieger Bei der ersten Ausgabe des AKB Grand Prix in Reinach sichern sich Mischa und Anina Lanz die Turniersiege. Der Aargauer Topfavorit Jonas Schär wird von einer Fussverletzung gebremst. Fabio Baranzini 21.03.2022, 05.00 Uhr

Musste bereits bei seinem ersten Aufritt verletzt aufgeben: Jonas Schär. Alexander Wagner

Eigentlich war alles angerichtet für einen Aargauer Sieg bei der Premiere des AKB Grand Prix im Reinach. Lokalmatador Jonas Schär (N2, 22) aus Küngoldingen startete als Turniernummer eins und Topfavorit ins Turnier. Doch der einzige Aargauer im Finalturnier der Männer musste die Segel bereits bei seinem ­ersten Auftritt streichen.

Eine Fuss­verletzung machte ihm einen Strich durch die Rechnung. «Seit Donnerstag wurden die Schmerzen immer stärker. Nach dem ersten Satz konnte ich nicht mehr weiterspielen», so Jonas Schär.

Nach dem verletzungsbedingten Aus von Schär war der Weg frei für seine Konkurrenten. In Schärs Tableauhälfte war es ausgerechnet Léo Galliano (N4, 137), der nominell schwächste Spieler der gesamten Konkurrenz, der sich dank zwei Siegen über höher eingestufte Spieler ins Endspiel vorkämpfen konnte.

Dort wartete dann aber mit dem Solothurner Mischa Lanz (N2, 28) ein noch grösseres Kaliber. Und diese Hürde war für den Überraschungsmann dann zu gross. Mischa Lanz wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann das Finalspiel gegen den jungen Linkshänder souverän mit 6:1, 6:3.

Der Mut von Anina Lanz wird belohnt

Der Name Lanz tauchte am ­Finaltag des AKB Grand Prix in Reinach gleich noch ein zweites Mal auf. Denn auch Mischas ­jüngere Schwester Anina (N3, 42) stand im Einsatz, war wie ihr Bruder an Nummer zwei gesetzt und erreichte ebenfalls das Endspiel.

Auf dem Weg dahin gab sie nur vier Games ab und forderte dort die topgesetzte Katarina Tsygourova (N3, 31). Dieses ­Duell hatte es bereits im Endspiel des zweiten von insgesamt vier Qualifikationsturnieren des AKB Grand Prix gegeben. Damals hatte sich die Tessinerin Tsygourova im Champions-Tiebreak durchgesetzt.

Und auch bei der Neuauf­lage dieses Endspiels ging’s über die volle Distanz. Im dritten Durchgang vermochte Tsygourova mit 3:0 vorzulegen, doch mit dem Rücken zur Wand reagierte Lanz. Sie spielte mutiger, suchte ihr Heil in der Offensive. Eine Taktik, die sich bewährte. Anina Lanz gewann sechs Games in Folge, damit den dritten Durchgang mit 6:3 und konnte wie ihr Bruder den Turniersieg bejubeln.

Positives Fazit

Turnierdirektor Freddy Blatter zieht ein positives Fazit nach der ersten Ausgabe des AKB Grand Prix. «Wir sind zufrieden, wie die Turnierserie angelaufen ist. Das Gros der teilnehmenden Spielerinnen und Spieler ist in der Schweizer Rangliste zwischen Rang 20 und 100 klassiert – genau für diese Spielerinnen und Spieler haben wir das Turnier organisiert», so Blatter:

«Wir werden den Spielmodus noch analysieren und ­allenfalls leichte Anpassungen vornehmen für den kommenden Winter. Klar ist, dass es den AKB Grand Prix sicher drei Jahre ­geben wird.»

Auch mit dem Niveau der Spiele ist Freddy Blatter zufrieden. Und zwar nicht nur am Final­turnier. Besonders eine Partie hat es ihm im Verlauf der Hallensaison angetan. «Das Endspiel zwischen Jonas Schär und Mischa Lanz war unglaublich. Die beiden haben sich zweieinhalb Stunden auf höchstem Niveau duelliert. Ich bin noch immer geflasht von diesem Match.» Die Neuauflage des Tennis-Knüllers verhinderte Schärs Verletzung.