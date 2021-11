Tennis Roger Federer begeht einen Tabubruch – doch die Zeit ist nicht auf seiner Seite Um Gerüchten den Nährboden zu entziehen, öffnet der Tennisspieler seine Krankenakte und bekannte, dass er sich den Knorpel im rechten Knie behandeln liess. Ist sein Optimismus angebracht?

Simon Häring 19.11.2021, 14.00 Uhr

Roger Federer legt seine Krankenakte offen.

Chryslene Caillaud/Freshfocus / Panoramic

Während Monaten war er nur noch im Rahmen von Sponsorenanlässen aufgetreten, erst Mitte dieser Woche bracht Roger Federer sein Schweigen. Das Interview mit dem Westschweizer Portal «Le Matin» war auch eine Art Tabubruch: Denn bei Angaben zu Verletzungen war er immer sehr zurückhaltend, nun äusserte er sich sehr detailliert zum Eingriff, den der 40-Jährige im August hatte vornehmen lassen: der Innenmeniskus im rechten Knie wurde genäht, dazu behandelten seine Ärzte den Knorpel.

Zuletzt war über Federers Gesundheitszustand wild spekuliert worden, voreilige Schwätzer hatten behauptet, er kehre bereits bei den Australian Open in den Tenniszirkus zurück. Doch das war utopisch. Erst im Januar wird Federer wieder leicht joggen können, und frühestens im März wieder auf dem Tennisplatz stehen. «Ich wäre unglaublich überrascht, wenn ich in Wimbledon schon wieder spielen würde», sagte der Baselbieter.

Für ihn spiele es indes keine Rolle, ob er nun mit 40 oder 41, 2021 oder erst im Jahr darauf zurückkehre. Doch es bleibe sein Ziel, noch einmal Turniere zu bestreiten. Das sei er seinen Anhängern schuldig. «Sie haben Besseres verdient als den Eindruck, den meine Rasensaison hinterlassen hat.»

Andy Wong / AP

Berechtigter Optimismus oder Hiobsbotschaft?

Zu Federers Situation gibt es zwei unterschiedliche Lesarten. Die eine ist: Federer hat seine Zuversicht und den Optimismus nicht verloren. Zwar gibt er sich realistisch, wenn er sagt, es sei ihm bewusst, wie schwierig das Unterfangen werde. Andererseits glaubt er noch immer daran, grosse Titel gewinnen zu können. Er habe in seiner langen Karriere schon viele ähnliche Herausforderungen gemeistert. Federer formuliert es so: «Es ist mein ultimativer Traum. Und tatsächlich glaube ich an diese Art von Wunder. Ich habe sie selber schon erlebt.» Aber seine Welt breche nicht zusammen, sollte er nie mehr einen Grand-Slam-Final bestreiten können.

Die andere Lesart ist weit weniger erfreulich: Die Blessur war schwer, ein Knorpelschaden lässt sich behandeln, doch die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass Federer die Beschwerden immer wieder einholen werden. Die Abnutzung kann im schlimmsten Fall zu Arthrose führen. Den Eingriff hat Federer auch deshalb vornehmen lassen, weil er in Zukunft mit seinen Kindern Ski fahren und mit Freunden Fussball oder Tennis spielen will.

Federer mahnt zur Geduld: Er müsse dem Knie Zeit geben, um zu heilen. Dass er zum zweiten Mal in Folge die Australian Open verpasst, ist alles andere als überraschend. Dass er aber damit rechnet, erst im Sommer oder Herbst zurückzukehren, ist indes ernüchternd. Bisher spielte ihm in die Karten, dass die Weltrangliste während der Pandemie eingefroren wurde, nun läuft diese Schonfrist ab. Die Zeit ist nicht auf Federers Seite.

Obwohl er in den letzten zwei Jahren nur 19 Partien bestritten hat, wird Federer derzeit noch im 16. Rang geführt. Nach den Australian Open wird er aus aus den Top 20 fallen, denen er dann seit April 2001 während 1084 Wochen ohne Unterbruch angehört haben wird.

1997 tauchte Federers Name erstmals in der Weltrangliste auf. Keystone

Mit 16 spielte Federer noch mit Darmsaiten

Erstmals tauchte sein Name am 9. September 1997 in der Weltrangliste auf, nachdem er die Turnierserie Swiss Satellite Circuit als bester Schweizer auf Rang 5 beendet hatte, was ihm 12 ATP-Punkte einbrachte und ihn auf Rang 803 des Rankings spülte. Zudem erhielt Federer 25'000 Dollar Preisgeld.

Verrücktes Detail: Der damals 16-jährige Federer spielte sporadisch noch mit Darmsaiten statt mit den heute üblichen Kunstsaiten.

Auch dieser Umstand ist ein eindrückliches Zeugnis für Federers Fähigkeit, sich neuen Gegebenheiten anzupassen, wie er immer wieder unter Beweis gestellt hat. Vielleicht hilft ihm gerade diese Eigenschaft, das Rad der Zeit ein letztes Mal aufzuhalten, noch einmal zurückzukehren, um sich «auf meine Art und Weise auf einem Tennisplatz verabschieden» zu können.